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«Хуже не станет»: Украинский волонтер предложил обострить переговоры по обмену пленными

25 ноября 2018, 07:54  •  53 • В мире
Украинский волонтер Мирослав Гай заявил, что лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук якобы неэффективно ведет переговоры с Россией по обмену пленными. По его словам, в таком случае переговорщика, который выставляет «условия Порошенко» следует обвинить в госизмене, арестовать, а после обменять. «От ареста Медведчука особо хуже не станет», - написал он на странице в Facebook.
Волонтер отметил, что причиной «саботажа» переговоров по обмену пленными является позиция РФ «дистанцироваться от войны на Донбассе».
«Украина должна занять жесткую позицию по обмену пленных. Заметьте, все говорят не о возвращении пленных, а о обмене. Так пусть в обменном списке, в графе украинской стороны, первой фамилией значится Медведчук», - написал он.
Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин поддерживает контакты с представляющим Украину в контактной группе по Донбассу Виктором Медведчуком.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук выполняет свои функции по гуманитарным вопросам, в том числе по вопросу об обмене пленными. По словам представителя Кремля, Медведчук, несмотря на трудности, прикладывает много усилий, чтобы дойти до обмена «все на всех».

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