Хуже Гражданской войны: Америка открыла новый фронт • 434 • Аналитика © AP Photo / Julio Cortez В Соединенных Штатах разворачивается грандиозная битва за то, кто будет контролировать конгресс США после выборов 2022 года. Настолько эпическая, что президент Джо Байден уже сравнил ее с Гражданской войной в своей стране. Обе стороны преподносят это как борьбу за демократию и фундаментальные права человека. Правда, если внимательно проанализировать шаги основных партий, становится очевидным, что на деле нынешняя эмоциональная кампания является всего лишь попыткой республиканцев и демократов обеспечить себе победу еще до волеизъявления народа — путем переписывания законов о выборах под себя. И все эти громкие речи о "защите демократии" — всего лишь прикрытие. Все началось с грязных президентских выборов прошлого года, сопровождавшихся массой нарушений. Дональд Трамп, нынче вернувшийся в большую игру, вновь объявил о том, что его победа была "украдена", и это не могло не подогреть страсти. После того как в нескольких штатах процедуру голосования и подсчета результатов буквально поломали "под Байдена", зазвучали голоса о том, что республиканцы отныне не смогут выиграть выборы никогда. А сам Трамп еще задолго до президентских выборов заявлял, что Республиканская партия будет сметена, если позволит и дальше облегчать правила голосования. Именно поэтому сразу после победы Байдена штаты, в которых исполнительная и законодательная власть принадлежит республиканцам, начали переписывание правил голосования в сторону ужесточения контроля. В демократических же штатах — с точностью до наоборот — все больше стали снимать ограничения для возможности избирателя проголосовать (в Калифорнии уже почти все сняли). По подсчетам аналитиков Центра Бреннана, с 1 января по конец июня в 17 республиканских штатах принято 28 новых законов, которые "ограничивают доступ к голосованию". Что больше всего тревожит демократов, так это то, что некоторые из этих регионов (Флорида, Джорджия, Айова и другие) считались ключевыми на прошлых выборах. В "синих" же штатах после выборов-2020 один за другим принимаются законы, снимающие ограничения для избирателей. Только в Виргинии принято девять таких документов. Апофеозом этой схватки является беспрецедентный случай: на уходящей неделе 56 депутатов парламента Техаса, представляющих Демпартию, сели на два чартерных рейса и улетели в Вашингтон. Цель не скрывают: сорвать попытку республиканцев изменить правила выборов в штате. И хотя демократы находятся в абсолютном меньшинстве в местной легислатуре, в их отсутствие не набирается кворум для проведения заседаний (необходимо более двух третей конгрессменов). Дальше совсем уж начались события, повторяющие сценарий скандального сериала "Карточный домик". Так, в одном из эпизодов вице-президент Фрэнк Андервуд велит парламентским приставам силой доставить сенаторов от меньшинства на заседание, чтобы обеспечить кворум для голосования. Когда на экраны вышел этот сезон, в американских соцсетях разгорелась жаркая дискуссия, возможно ли такое на практике. Вспоминали эпизод 1988 года, когда пристав арестовал сенатора-республиканца Боба Паквуда, доставив его на заседание палаты с этой же целью. Тогда, кстати, демократов это очень позабавило. Теперь же — с учетом демарша техасских конгрессменов — сериальная история приобретает еще более реальные очертания. Взбешенный губернатор Техаса Грег Эбботт потребовал от полиции арестовать местных конгрессменов и силой доставить их на работу. Правда, распоряжения губернатора штата не имеют никакой силы в Вашингтоне, где укрылись "беженцы". Кстати, те так себя и называют. Один из них выложил в твиттере фото салата, сопроводив его подписью: "Мое первое блюдо в качестве беженца. Вкусно". А другой написал: "Мы оставили свои семьи, свои заработки и наш любимый Техас. Но наша жертва — ничто по сравнению с жертвами, которые смелые американцы приносили на протяжении истории, чтобы защитить священное право голосовать". Этот пафос вызвал массу саркастических замечаний от рядовых американцев, вроде этого: "Жертва? Я провел в общем 2,5 года вдали от своей семьи, служа в военных зонах. Вы же летите на чартерном рейсе, попивая пиво и делая селфи". Однако демарш техасских демократов стал поводом для невероятно резкой речи Байдена в поддержку федеральных законопроектов, которые демократы сейчас готовят с целью нейтрализовать законы, принимаемые в "красных" штатах. Президент назвал поведение оппонентов "неамериканским", сделав поразительное заявление: "Мы стоим перед самым серьезным испытанием для нашей демократии со времен Гражданской войны. Это не гипербола. Со времен Гражданской войны". Получается, две мировые войны, убийства президентов, Великая депрессия, Уотергейт — все это меркнет перед попыткой ряда штатов навести хоть какой-то порядок в системе выборов. Неслучайно популярный телеведущий Такер Карлсон высмеял заявление Байдена: "Когда в последний раз американский президент произносил подобную речь? Возможно, такого не было с 1860-х годов, то есть со времени настоящей Гражданской войны. Трудно понять, как это воспринять. Даже с учетом деменции, со стороны американского лидера было совершенно безответственно произнести это вслух. Даже опасно". Причем если посмотреть, что вызвало такую бурную реакцию техасских демократов, то тем более кажутся смешными сравнения с Гражданской войной и обвинения республиканцев в "расизме", к которым прибег в своей речи Байден. Оказывается, "расизмом" является требование допустить наблюдателей к месту подсчета голосов или обязательное видеонаблюдение на участках. Ба, так это ведь то, чего постоянно требуют от России и других постсоветских стран многочисленные западные критики! Республиканцы также пытаются запретить голосование из машин — мера, которая была временно введена в прошлом году из-за пандемии. И самая страшная новинка: для получения бюллетеня для голосования по почте надо будет предъявить избирательной комиссии четыре последние цифры документа соцстраха или водительские права, то есть удостоверить, что ты существуешь. Требование предъявить документы, с точки зрения демократов, отрезает значительную часть этнических меньшинств (как правило, поддерживающих Демпартию). Республиканцы же доказывают, что это отсечет нелегальных мигрантов и "мертвые души", якобы "голосовавшие" в 2020 году. В Техасе отвечают на претензии Вашингтона: в штате давно существуют правила, по которым любой избиратель для получения права голосовать может предъявить один из семи видов официальных документов с фотографией. Но если у кого-то по какой-либо причине их нет, он может совершенно спокойно и бесплатно получить сертификат для голосования. Но это не устраивает демократов. Те пытаются сейчас срочно протащить через конгресс два федеральных закона, которые нивелируют попытки республиканских штатов навести порядок в выдаче избирательных бюллетеней. Чему, собственно, и была посвящена речь Байдена. Учитывая, что в сенате большинство в один голос могут обеспечить себе демократы, их оппоненты идут на применение процедуры "филибастер" — республиканцы отказываются включать в повестку вопрос, а для этого необходимы 60 из 100 голосов. Собственно, ведь это вполне сопоставимо с действиями демократов Техаса — в обоих случаях конгрессмены идут на срыв кворума. Но насколько же различна позиция либеральных СМИ! Те превозносят "героические" действия техасской Демпартии и решительно требуют от Байдена предпринять меры для ликвидации в сенате США самого понятия "филибастер". Демократы с пеной у рта доказывают, что для этого им достаточно проголосовать с большинством в один голос. Все это прикрывается громкими заявлениями о "защите демократии" и милитаристской риторикой в стиле той же Гражданской войны: "Когда ты на войне, ты должен знать, что ты на войне. А прямо сейчас мы живем в военное время в том, что касается демократии". Какой там "филибастер", так и до расстрелов "по законам военного времени" недалеко. В США уничтожили незаменимых людей Чтобы понять цинизм ситуации, надо просто вспомнить, что республиканцы и демократы пытаются отменить процедуру "филибастер", лишь когда они оказываются в большинстве. Вплоть до 2015 года, когда демократы на протяжении восьми лет господствовали в сенате, они добивались этого, но стоило затем им оказаться в меньшинстве, как они вдруг полюбили процедуру. Теперь же демократические СМИ снова заявляют о том, что она в принципе вредит демократии. В этом — вся суть нынешней борьбы за законы о выборах. Все прекрасно понимают, что речь не о принципиальных свободах. Просто демократы пытаются заранее обеспечить себе победу на выборах-2022, ликвидировав контроль за списками избирателей и процедурой подсчета голосов. А республиканцы понимают, что для них жизненно важно отсечь от процесса выборов многочисленных нелегальных мигрантов, подавить явку "цветного" населения и не позволить почтовым служащим (в основном сторонникам Демпартии) решать исход голосования, как это было на выборах прошлого года. Вот и вся суть этой грызни. Но военная риторика Байдена и Трампа, взаимные обвинения и еще недавно казавшиеся невероятными приемы из "Карточного домика" — все это действительно создает в стране атмосферу, сравнимую с Гражданской войной. Не повышая доверия к выборам, эта возня усиливает и без того очевидный раскол общества в США на два непримиримых лагеря. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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