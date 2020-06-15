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Хуже Эболы и ВИЧ: Американский инфекционист считает пандемию только началом

15 июня 2020, 10:00  •  158 • В мире
Американский инфекционист Энтони Фаучи считает пандемию коронавируса только началом. Дело в том, что данная инфекция намного хуже Эболы и ВИЧ, ибо она более заразна.
Коронавирус является "худшим кошмаром" для человечества. Такое мнение озвучил глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
Как пояснил доктор, COVID-19 всего за четыре месяца "опустошил весь мир", причём о завершении пандемии говорить не приходится. Дело в том, что в некоторых американских штатах идёт рост заболеваемости, однако власти страны начали ослаблять карантин.
"Когда это закончится? Мы все находимся только в самом начале", - цитирует высказывание эксперта The Guardian.
Фаучи признался, что он прогнозировал подобную вспышку инфекции, но не ожидал, что коронавирус сможет так быстро прокатиться по планете. Происходящее связано с высокой заразностью SARS-CoV-2, а также с высокой мобильностью населения.
COVID-19 сильно отличается от Эболы и ВИЧ, которые наступали на человечество гораздо медленнее.

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