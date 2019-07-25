Хуже Чернобыля и Фукусимы: Как США провоцируют ядерную катастрофу в Тихом океане

Автор:

Кучер Егор

Маршалловы острова – это не просто райский уголок в Тихом океане. Это место проведения самых масштабных в истории США и человечества ядерных испытаний. Лазурная вода и белоснежный песок, экзотические фрукты – всё это сейчас является источником радиации, уровень которой в разы превышает тот, который был зафиксирован в чернобыльской зоне отчуждения и в японской префектуре Фукусима.

Десятилетиями о реальном состоянии островов не было подробных сведений. Американцы скрывали детали настолько тщательно, насколько могли. Официально заявлялось, что после осуществления 67 взрывов зарядов различной мощности в период с 1946-го по 1958 год часть островов оказалась непригодной для проживания, а население находится в безопасности, так как было переселено на отдалённые южные острова. Кроме этого, на архипелаге были проведены работы по очистке, в результате чего был создан могильник ядерных отходов, который надёжно изолирует их от окружающей среды.

Но правду скрыть не удаётся. О ней продолжают говорить власти Маршалловых островов, получивших независимость от США в 1983 году. Они заявляют, что цветущий тихоокеанский архипелаг оказался на грани масштабной ядерной катастрофы, последствия которой затронут вообще весь мир. Речь идёт о радиоактивном загрязнении, которое прямо сейчас попадает в океан и почву. К части островов запрещено приближаться до сих пор, а нахождение вблизи могильника может обернуться для незащищённого человека гибелью.

Фото: www.globallookpress.com

Американцы также не смогли скрыть и данные по смертности от онкологии и других заболеваний, вызванных радиацией. Эту информацию власти островного государства уже озвучивали в ООН. Даже сам по себе факт высокой смертности среди населения и факт отравления радиацией такого большого архипелага – вопиющий и бесчеловечный. Однако дела обстоят ещё хуже: специалисты доказали, что уровень радиации в регионе растёт из-за того, что брошенный США могильник начал разрушаться. Это происходит в условиях роста уровня океана, что ускоряет процесс разрушения бетонного саркофага. Отходы попадают в океан, отравляют его обитателей, почву на островах, плоды, растения – словом, все элементы экосистемы. Отравляют они, конечно, и человека.

Испытания времён холодной войны

США начали проводить ядерные испытания на Маршалловых островах в 1945 году. Тогда в рамках Манхэттенского проекта Вашингтон взорвал три ядерных заряда. Первый взрыв был произведён в рамках проекта Trinity 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико в самих США. Два других уже производились на Маршалловых островах.

Тогда США взорвали бомбы Able и Baker на атоллах Бикини и Эниветок. Эти взрывы положили начало ядерным испытаниям на Маршалловых островах и стали причиной первых масштабных загрязнений Тихого океана радиоактивными отходами. Специалисты до сих пор считают взрыв бомбы Baker первой в мире ядерной катастрофой – настолько сильными были последствия.

Для проведения этих испытаний власти США переселили население атоллов Бикини и Эниветок на другие острова, менее пригодные для жизни. Однако радиация достала людей и там. Поворотным моментом стало испытание Castle Bravo, которое состоялось 1 марта 1954 года на атолле Бикини. В ходе него США произвели первый в своей истории подрыв термоядерного снаряда мощностью 15 мегатонн.

Врыв первой в истории США бомбы такой мощности оказался в тысячу раз мощнее, чем взрыв «Малыша», разрушившего Хиросиму. При этом американские учёные недооценили мощность снаряда, и взрыв оказался в два с половиной раза сильнее, чем ожидалось. Радиоактивный пепел распространился на площади в 11,2 тыс. квадратных километров и покрыл близлежащие к атоллу острова.

Фото: www.globallookpress.com

«Через несколько часов атолл (Бикини. – Прим. Царьграда) был покрыт тонким белым порошкообразным веществом», – приводит Independent заявление Фонда атомного наследия, который ссылается на данные министра здравоохранения Маршалловых Островов.

Радиоактивный порошок выпал и на других островах. «Никто не знал, что это радиоактивные осадки. Дети играли в «снег». Они его ели», – сказано в сообщении фонда.

Всего с 1946-го по 1958 год США произвели на Маршалловых островах 67 ядерных взрывов. Они составили лишь 6% от всех произведённых США взрывов в рамках испытаний с 1945-го по 1994 год (всего их было 1054). Однако именно эти 6% составили наибольшую часть от всей энергии, выделенной в ходе испытаний, – на архипелаге было подорвано 108,5 из 196 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Только на атолл Бикини при этом пришлось 77 мегатонн.

К 1958 году международной общественности стало очевидно, что архипелаг сильно пострадал, и под давлением мирового сообщества испытания были остановлены. Однако к тому моменту Маршалловым островам уже практически был вынесен приговор.

Попытка решить проблему

Итак, произошедшее в рамках Castle Bravo стало ещё более масштабной катастрофой, чем взрыв бомбы Baker. Американцы понимали, что необходимо предпринять меры и не допустить конечной интерпретации инцидента в качестве катастрофы. Мировые СМИ должны были сообщить лишь об успешном испытании первой термоядерной бомбы Соединёнными Штатами, а детали власти США попытались скрыть.

Однако полномасштабная очистка островов от загрязнений началась лишь в 1977 году. Её проводило американское Агентство по ядерному оружию. Хуже всего дела обстояли на атолле Эниветок в северо-западной части Маршалловых островов.

Правительство островного государства сообщило, что с 1977 года 4 тыс. американских военных смогли собрать около 73 тыс. кубометров загрязнённой поверхности с островов. Затем радиоактивный материал перевезли на остров Рунит, где после испытания в мае 1958 года остался огромный кратер. В течение трёх лет американцы сбрасывали отравленный материал в этот кратер. Затем могильник накрыли бетонной плитой толщиной 18 дюймов (45,7 см), жители островов прозвали это место «гробом» или «гробницей». Казалось, что теперь США могут гордо заявить всем недоброжелателям, будто бы проблема решена. Но не тут-то было.

Проект стоимостью 218 млн долларов задумывался как временный. Считалось, что быстрота уборки загрязнения является приоритетом, поэтому дно кратера не было никак укреплено и выровнено. По сути, радиоактивные отходы оказались прикрыты от окружающей среды только сверху, снизу же они продолжают контактировать с землёй и грунтовыми водами, из-за чего отравляют почву и попадают в океан.

Океания. Маршалловы острова. Фото: www.globallookpress.com

Далее – самое интересное. Возникает вопрос, почему же американцы так и не сделали нормальный могильник? Оказывается, власти США настолько безответственно и халатно отнеслись к этому проекту, что попросту его забросили. Тем более что в то время им казалось, будто бы уровень радиации на Маршалловых островах приходит в норму. Американцы даже разрешили вернуться домой жителям некоторых близких к району испытаний островов, и это оказалось чудовищной ошибкой.

В 1983 году власти США «даровали» Маршалловым Островам независимость, которая фактически наступила в 1986 году в рамках соглашения о свободной ассоциации. А по сути, попросту открестились от токсичных территорий, использовав их ресурс для испытаний, практически уничтожив их, не понеся за это никакой ответственности.

Как отмечает Independent, сделка предусматривала «урегулирование всех претензий прошлого, настоящего и будущего», связанных с ядерными испытаниями, и могильник оказался на попечительстве нищих местных властей. Вот так был «решён» этот вопрос.

Что происходит?

Однако сегодня ситуация уже не такова, как в 1986 году. Уровень радиации на Маршалловых островах растёт, и это происходит не только из-за отсутствия нормального дна у американского ядерного могильника. По последним данным, саркофаг покрылся трещинами, что говорит о его скором разрушении. Учёные полагают, что он может рухнуть в результате шторма или наводнения.

Академия наук США в своём профильном журнале опубликовала 15 июля 2019 года отчёт о работе «Проекта К=1» по изучению современного состояния Маршалловых островов. Данные этого отчёта, подготовленного Центром ядерных исследований Колумбийского университета, оказались шокирующими. Во время работы на архипелаге с 2015-го по 2018 год учёные проанализировали гамма-излучение и концентрацию плутония-238, америция-241 и цезия-137. Специалисты также брали пробы почвы и плодов, преимущественно кокосов и панданов (фрукт наподобие ананаса), составляющих основу рациона островитян. Оказалось, что они опасны для здоровья.

Маршалловы острова. Фото: owenr osemarie / Shutterstock.com

Директор «Проекта K=1» Ивана Николич-Хьюз отметила, что концентрация америция-241, плутония-239, висмута-207 и плутония-240 в кратере взрыва Castle Bravo от 10 до 100 раз превышает среднее значение на всех Маршалловых островах. Однако сильно «фонят» и другие острова.

На атолле Ронгелап, где не было испытаний, активность америция-241 составляет 3000 Бк/кг (беккерелей на килограмм). На острове Энжеби (атолл Эниветок) активность этого элемента достигает 1420 Бк/кг. Нормальное же значение для радионуклида этого типа – до 97 Бк/кг. При этом возле АЭС «Фукусима-1» после аварии было зафиксировано в десятки раз меньшее излучение, чем сейчас наблюдается в ряде районов Маршалловых островов.

В данный момент активность изотопов плутония на атолле Бикини существенно превышает значения, зафиксированные в почве возле АЭС «Фукусима-1» даже в первые месяцы после аварии.

У Маршалловых островов есть и ещё одна существенная проблема – повышение уровня океана. Из-за этого ядерный могильник может быть попросту разрушен водой, и последствия этого ЧП будут ужасны. Достаточно лишь сказать, что под ударом радиационного заражения окажется, например, американский штат Калифорния.

Президент Маршалловых Островов Хильда Хайн уже обратилась к Генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой предпринять срочные меры в связи с надвигающейся катастрофой.

Хильда Хайн. Фото: www.globallookpress.com

По её словам, Маршалловы острова рискуют оказаться под водой через 10-20 лет, а ядерный могильник будет разрушен.

Тихоокеанский регион был жертвой в прошлом, как мы все знаем. <…> Последствия этого были весьма драматичными в отношении здоровья людей и отравления воды в некоторых районах. Я только что общался с президентом Маршалловых Островов, которая очень обеспокоена, потому что есть риск утечки радиоактивных материалов, содержащихся в некоем подобии «гроба» в этом районе,

– приводит AFP слова Гутерриша во время его поездки в мае на острова в южной части Тихого океана.

При этом Гутерриш не говорил напрямую о том, что должно быть сделано с куполом, но заявил, что «ядерная история Тихого океана всё ещё нуждается в рассмотрении». Как будет решаться проблема и сколько ещё у Маршалловых островов есть времени – остаётся загадкой. Более того, Генсек ООН не вправе отдавать какие-то распоряжения властям США, хотя он понимает, что прежде всего именно американские власти должны исправить ситуацию и нести ответственность за состояние региона после проведения там ядерных испытаний.

Американская безответственность

Как рассказал в беседе с Царьградом президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский, ситуация с ядерным могильником на Маршалловых островах ставит большой вопрос об американских ценностях и ответственности США.

«Главное в американской политике – это ценности. Это свобода, демократия, права человека, верховенство закона. Это очень благородные ценности, и Америка считает, что может их навязывать силой, даже против воли тех, кому их навязывают. Но почему-то во всех этих ценностях нет главного – сохранения человеческих жизней», – сказал эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

Лозанский в разговоре с Царьградом и в статье для Washington Times привёл данные независимого доклада Института Уотсона по общественным и международным делам в Университете Брауна. Согласно докладу, только с момента терактов 11 сентября 2001 года США потратили на войны 5,9 трлн долларов, жертвами прямого насилия со стороны Вашингтона стали 480 тыс. человек (в том числе около 15 тыс. американских военных и гражданских лиц), 21 млн человек стали беженцами и перемещёнными лицами.

«Это были 5,9 трлн долларов на войны, которые ничего хорошего не принесли ни Америке, ни кому-либо», – подчеркнул Лозанский.

Он добавил, что Штаты при этом совершенно забыли про Маршалловы острова и не желают вкладывать в решение проблемы ни копейки.

«США посчитали, что им это экономически не выгодно, что это большие расходы. Но эти расходы не идут ни в какое сравнение с теми деньгами, которые Америка тратит на войны. Очистка Маршалловых островов – это совершенно точно гораздо меньшие суммы, чем эти 5,9 трлн долларов, – наверное, в сто раз меньше. Речь может идти о нескольких миллиардах долларов. Однако самое ценное – это человеческие жизни», – отметил эксперт.

Поэтому корень проблем Маршалловых островов стоит искать именно в американской политике. Ведь в период холодной войны, когда США были одержимы противостоянием с СССР, они, не задумываясь о последствиях, провели десятки масштабных ядерных испытаний на Маршалловых островах. Регион, который был цветущим садом, грубо и бесчеловечно использовался в качестве полигона для испытаний самого страшного и самого отравляющего оружия в мире. Местное население было насильно переселено на менее пригодные для жизни острова, однако всё равно подверглось воздействию радиации.

По данным властей Маршалловых Островов, доступным из открытых источников, после того как власти США разрешили вернуться населению на атолл Бикини в 1970-х годах, от онкологии и других заболеваний, вызванных радиацией, погибли около 840 человек. Около 7 тыс. жителей Бикини потребовали от властей США признать их жертвами ядерных испытаний, но такого статуса добились лишь около 2 тыс. из них. Соединённые Штаты выплатили пострадавшим компенсации в общем размере 83 млн долларов. Однако эта «подачка» никак не решает проблемы разрушающегося могильника со страшнейшими ядерными отходами, которые в одночасье способны вырваться наружу и вызвать настоящую катастрофу глобального масштаба.