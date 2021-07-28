Хуснуллин свезёт в Россию по 5000 новых жителей в день: "Приезжайте, дорогие"

Марат Хуснуллин свезёт в Россию по 5000 новых жителей в день. Он подготовил план проведения так называемой реновации по всей стране, который, в частности, предполагает новое массовое привлечение мигрантов: "Приезжайте, дорогие".

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин подготовил план проведения так называемой реновации по всей стране. В чём опасность замысла вице-премьера, рассказывается в расследовании Царьграда.

Документ появился на официальном портале правительства. В нём, в частности, говорится о намерении сконцентрировать всех граждан в пределах 41 агломерации. Срок установлен до 2030 года.

При этом более чем в половине этих городских объединений темпы развития экономики, как ожидается, будут уступать среднему показателю по России.

Кроме того, в плане фигурирует следующая формулировка: "Плюс 5 млн внешних трудовых ресурсов". То есть фактически речь идёт о стремлении массово ввезти в страну ещё несколько миллионов мигрантов.

Приезжайте, дорогие "специалисты разного уровня квалификации"! Пять миллионов за три года – это почти 5000 новых жителей России в день, - подчёркивается в публикации.

Между тем практически все иностранцы из ближнего зарубежья исповедуют ислам. То есть данным шагом Хуснуллин сократит процент православных жителей в России, отмечается в материале на сайте "Первого русского".