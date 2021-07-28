Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от сво...
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
Главная / Политика

Хуснуллин свезёт в Россию по 5000 новых жителей в день: "Приезжайте, дорогие"

28 июля 2021, 19:40  •  94 • Политика
Марат Хуснуллин свезёт в Россию по 5000 новых жителей в день. Он подготовил план проведения так называемой реновации по всей стране, который, в частности, предполагает новое массовое привлечение мигрантов: "Приезжайте, дорогие".
Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин подготовил план проведения так называемой реновации по всей стране. В чём опасность замысла вице-премьера, рассказывается в расследовании Царьграда.
Документ появился на официальном портале правительства. В нём, в частности, говорится о намерении сконцентрировать всех граждан в пределах 41 агломерации. Срок установлен до 2030 года.
При этом более чем в половине этих городских объединений темпы развития экономики, как ожидается, будут уступать среднему показателю по России.
Кроме того, в плане фигурирует следующая формулировка: "Плюс 5 млн внешних трудовых ресурсов". То есть фактически речь идёт о стремлении массово ввезти в страну ещё несколько миллионов мигрантов.
Приезжайте, дорогие "специалисты разного уровня квалификации"! Пять миллионов за три года – это почти 5000 новых жителей России в день, - подчёркивается в публикации.
Между тем практически все иностранцы из ближнего зарубежья исповедуют ислам. То есть данным шагом Хуснуллин сократит процент православных жителей в России, отмечается в материале на сайте "Первого русского".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






94
Источник
Похожие новости
28 июля 2021, 00:25
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Путину
28 июля 2021, 02:15
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к русским на Олимпиаде
28 июля 2021, 05:55
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
28 июля 2021, 00:25
"Какая адская боль!": Победы России на Олимпиаде не дают покоя США
28 июля 2021, 02:15
Киеву подсказали выход после "предательства" США: Пусть на коленях стоят и умоляют
28 июля 2021, 02:15
Украина готовит в августе новую провокацию против Крыма: Депутат предупредил о "тупике"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 июля 2021, 00:25
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Путину
28 июля 2021, 02:15
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к русск...
28 июля 2021, 05:55
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
28 июля 2021, 00:25
"Какая адская боль!": Победы России на Олимпиаде не дают покоя США
28 июля 2021, 02:15
Киеву подсказали выход после "предательства" США: Пусть на коленях стоят и ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2021, 10:25
Руку по локоть откусят: Джентльменское соглашение России и Китая под угрозой срыва
25 июля 2021, 10:05
"Девка так себе, и ноги кривоваты": Киеву анекдотом ответили на "визг" из-за "Северного потока - 2"
28 июля 2021, 05:55
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
26 июля 2021, 02:35
Чешские журналисты оскорбили русских моряков и услышали неудобные вопросы от своих же
27 июля 2021, 20:45
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
22 июля 2021, 00:30
Германия с США подготовили для Украины унизительную подачку: Нюансы сделки по "Северному потоку - 2"
27 июля 2021, 01:30
В Бельгии сообщили о реакции "русского экипажа" на иностранную прививку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.