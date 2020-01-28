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Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ

28 января 2020, 22:39  •  83 • Политика
Курировать реализацию федеральных проектов в Республике Крым будет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
По словам главы Крыма, он обсуждал это на прошлой неделе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Решение принято», — цитирует его 28 января «Интерфакс». Как добавил Аксенов, на этой неделе состоится его первая рабочая встреча с Хуснуллиным.
До отставки правительства РФ развитие региона курировал Дмитрий Козак. Все его начинания будут продолжены, а программы — реализованы, отметил Аксенов.
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина. Ранее чиновник занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил российскому лидеру о решении кабмина в полном составе уйти в отставку.

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