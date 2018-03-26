Хуситы нанесли семь ракетных ударов по Саудовской Аравии

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ВВС Саудовской Аравии перехватили семь ракет, пущенных с территорий, подконтрольных племенам хуситов в Йемене. Под обломками сбитой ракеты погиб один египтянин

Перехват пущенных хуситами ракет саудовскими ПВО

Воскресный вечер в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) для жителей и военных страны получился совсем не выходным. Это не первый раз, когда повстанцы из шиитского племени хуситов стреляют по королевству. Но сразу семь ракет по четырем городам – вызов серьезный.

Как сообщил пресс-секретарь саудовской коалиции полковник Турки Аль-Малики, целями снарядов стали четыре города: Джизан (2 удара), Найран (1 удар) и Хамис-Мушаит (1 удар) у самой йеменской границы, а также столица КСА – Эр-Рияд (3 удара). Все ракеты были уничтожены саудовскими ПВО.

Кроме масштабности атаки, вчерашний инцидент отличился и тем, что он впервые привел к гибели мирного жителя. Фрагменты сбитой ракеты упали на жилые кварталы, приведя к разрушениям "гражданских объектов" и гибели одного уроженца Египта, отмечается в заявлении.

Падающие обломки ракет

Беспрецедентное нападение со стороны хуситов, скорее всего, обернется ответными ударами Саудовской Аравии. Королевство, как правило, отвечает мощными авиаударами по йеменской столице Сане. Предыдущие серьезные попытки хуситов были зарегистрированы 19 декабря, когда они попытались обстрелять отель Yamama Palace, и 4 ноября – международый аэропорт Рияда.

Гражданская война в Йемене началась в 2014 году после социальных протестов в районах проживания хуситов. Последние были возмущены сокращением субсидий на нефтепродукты, что обернулось двукратным ростом цен на бензин. Не добившиеся отставки президента Абд-Раббу Мансура Хади повстанцы двинулись на столицу Сану и в январе 2015 года захватили ее. Хади бежал на юг, в Аден, но месяц спустя хуситы приступили к штурму и этого портового города.

В марте в дело вмешалась Саудовская Аравия. В союзе с Бахрейном, Катаром, ОАЭ, Кувейтом, Египтом и другими арабскими странами ВВС коалиции приступили к бомбардировке позиций хуситов и выбили их из Адена. Военные операции саудовской коалиции привели к гуманитарной катастрофе и вспышке эпидемии холеры, затронувшей почти миллион человек.

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Саудовская Аравия обвиняет Иран в поддержке хуситов, которым, по информации Рияда, Тегеран поставляет вооружение. Надо сказать, небезосновательно. В декабре пресс-секретарь лидера повстанцев Мохаммед Абдул Салам написал в Twitter, что они запустили баллистические ракеты "Burhan 2H" по Эр-Рияду. Ракеты Burqan – модифицированная версия иранской ракеты "скад". Сам глава хуситов "Ансар Алла" Абдель Малек аль-Хуси в ноябре угрожал нанести болезненные удары по КСА, если оно продолжит блокаду Йемена. Тегеран отрицает передачу оружия своим союзникам в Йемене.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает закономерными ракетные удары хуситов в ситуации, когда саудовская коалиция ведет войну в Йемене, приведшую к гибели десятков тысяч мирных жителей.

Саудовская Аравия бомбит Йемен. Уничтожает мирное население, инфраструктуру. Хуситы нанесли удары по целому ряду городов, включая Рияд и порт Рияда, и они демонстрируют, что могут доставать саудовцев даже далеко от границы", - сказал Сатановский в интервью "Царьграду".

Конфликт хуситов с КСА – часть регионального противостояния суннитских монархий Персидского залива во главе с Саудовской Аравией с Ираном. Тегеран имеет большое влияние на регион через шиитские меньшинства в Сирии, Ливане, Бахрейне и Йемене, которое беспокоит саудитов. Масла в огонь добавляет и односторонняя поддержка Вашингтоном антииранских сил. Последние перестановки в Госдепартаменте и СНБ США усилили в администрации Дональда Трампа позиции тех, кто так же, как и глава Белого дома, намерен разорвать ядерную сделку с Ираном. 23 марта Госдеп одобрил сделку на поставку саудитам вооружений на сумму в $1 млрд. Правозащитники опасаются, что американское оружие будет применено королевством против хуситов.

Гасанов Камран