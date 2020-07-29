Хулиганство или…: Трое дебоширов распевали в самолёте нацистские песни. Что им грозит?

Пассажиры авиалайнера вряд ли скоро забудут этот превратившийся в кошмар перелёт. Трое мужчин 37-38 лет не только распевали нацистские песни, но и громко кричали, оскорбляли всех, кто попадался им на глаза.

Сразу после того, как самолёт приземлился, разбушевавшихся людей задержали. Представитель полиции Праги Ян Данек сообщил, что мужчины дали признательные показания: они, действительно, вели себя так, как описывают другие пассажиры лайнера. Он не уточнил, кем были дебоширы. Однако известно, что это не граждане Чехии.

Этот инцидент нельзя считать обычным хулиганством. Подобное поведение демонстрирует симпатию к режиму, который направлен на подавление прав и свобод человека. За подобное преступление в Чехии предусмотрено наказание в виде заключения в тюрьму. Агрессивным пассажирам грозит до трёх лет лишения свободы. Их делом занимается управление криминальной полиции по терроризму и экстремизму.