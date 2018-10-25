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Хуг полагает, что его преемник в СММ ОБСЕ справится с работой

25 октября 2018, 20:24  •  18 • Украина
Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг, который уйдёт в отставку 31 октября, предположил, что его преемник Марк Этерингтон справится со своими обязанностями на новом посту.
 
©osce.org
 

«Наверное, было бы неправильно давать какие-то суждения по поводу моего преемника, но я знаю его по предыдущей работе. И я уверен, что он будет хорошо справляться с этой должностью, точно так же и миссия будет продолжать свою работу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Хуг заявил, что более 180 мирных жителей погибли и были ранены в 2018 году в результате конфликта в Донбассе.

Также 19 сентября мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель более 3 тыс. мирных жителей с начала конфликта в регионе в 2014 году.

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