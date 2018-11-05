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Хуг отказался называть Россию «агрессором»

05 ноября 2018, 03:39  •  79 • Политика
Александр Хуг рассказал о своем видении конфликта в Донбассе.
Бывший первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг отказывается признавать Российскую Федерацию «агрессором». Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.
По словам Хуга, в Донбассе существует проблема, а Москва, Киев, Луганск и Донецк взяли на себя определенные обязательства, необходимые для урегулирования ситуации. Однако военный конфликт удастся прекратить только в том случае, если стороны будут искать пути для решения, а не перекладывать вину на оппонентов.
«Я считаю, что Россия, а также Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей признали, что существует большая проблема, которая нуждается в решении, и все они взяли на себя обязательства», - пояснил он.
Напомним, ранее Александр Хуг дал американскому изданию Foreign Policy интервью, в котором он поведал, что сотрудники СМИ не нашли прямых доказательств «вмешательства Российской Федерации» в конфликт в Донбассе. Данное заявление возмутило политиков на Украине, которые организовали самую настояющую травлю миссионера. В частности, депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил о том, что представитель ОБСЕ якобы страдает «шизофренией».

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