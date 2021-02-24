«Худший сценарий позади»: в ВОЗ прогнозируют окончание пандемии COVID-19 в начале 2022 года

За прошедшие 24 часа в России выявлено 11 749 новых случаев коронавирусной инфекции. За это же время 12 218 человек полностью выздоровели, 383 скончались. В ВОЗ прогнозируют, что окончания пандемии коронавируса стоит ожидать в начале 2022 года, когда должна исчезнуть потребность в ограничительных мерах. На данный момент в мире на протяжении трёх недель снижается смертность от COVID-19 и уже шесть недель уменьшается количество новых случаев, при этом возрастает количество стран, где зафиксировано распространение новых штаммов SARS-CoV-2.

В России за минувшие сутки выявили 11 749 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество зарегистрировано в Москве (1417), Санкт-Петербурге (909) и Московской области (695).

За прошедшие 24 часа выздоровели 12 218 пациентов, 383 человека умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 4 200 902. За всё время выздоровели 3 751 562 человека, скончались 84 430.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 109,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 585 тыс. человек.

Как полагает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, третья волна распространения COVID-19 уже прошла и она выпала на временной период после завершения январских праздников. При этом он допустил возникновение новой волны коронавируса при значительных мутациях инфекции.

«Серьёзный подъём заболеваемости чисто гипотетически может быть в случае значительной изменчивости вируса и несостоятельности того иммунитета, который мы видим сейчас у нашего населения», — цитирует его РИА Новости.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Пандемия коронавирусной инфекции закончится в начале 2022 года. Такой прогноз в эфире датского телеканала DR сделал глава европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, к этому сроку исчезнет потребность в ограничительных мерах.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — заявил Клюге.

Как следует из отчёта ВОЗ за период с 15 по 21 февраля, в мире уже шестую неделю подряд падает количество новых случаев COVID-19, количество летальных исходов также снижается третью неделю подряд.

Вместе с тем увеличивается география распространения новых мутаций SARS-CoV-2. Так, британский штамм обнаружен уже в 101 государстве, южноафриканский — в 51 стране, а бразильско-японский — в 29 государствах.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года назвала ситуацию с распространением COVID-19 пандемией. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции по всему миру превысило 112 млн, при этом умерли 2,485 млн человек.

Наиболее пострадавшие от пандемии COVID-19 страны: США, где зафиксировано 28,2 млн случаев коронавируса и 502 тыс. летальных исходов, а также Индия (11 млн заболевших / 156 тыс. смертей), Бразилия (10,2 млн / 248 тыс.) и Великобритания (4,1 млн / 121 тыс.).

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V»

Reuters

© Zoltan Balogh/MTI/MTVA/Pool

Главный аналитик и профессор НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии Кадзухико Фудзи в своей статье для портала Yahoo News Japan написал, что Токио следует задуматься об использовании российской вакцины «Спутник V». По его словам, разработанная НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи вакцина превосходит препарат от AstraZeneca, что признала сама эта компания. Вдобавок эффективность российской вакцины подтвердили международные эксперты в материале журнала The Lancet.

«С учётом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть задействование «Спутника V» в Японии в среднесрочной перспективе. Предполагается, что борьба с COVID-19 сильно затянется, поэтому многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер», — заявил он.

В то же время стало известно, что вакциной «Спутник V» привилась министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, а также корреспондент американского телеканала CNN в Москве Мэттью Чэнс.

Отмечается, что съёмочная группа CNN была приглашена для вакцинации представителями центра имени Гамалеи. Также американские журналисты посетили предприятие «Генериум» в посёлке Вольгинский Владимирской области, где производят вакцину.

Это не первый случай, когда иностранные журналисты прививаются от COVID-19 российским препаратом. Ранее это сделали корреспондент американской радиостанции National Public Radio Лусиан Ким, сотрудник норвежской вещательной корпорации (NRK) Ян Эспен Крусе, журналист The New York Times Эндрю Крамер, а также израильский телеведущий Дов Гиль-Хар.

Согласно последним данным, «Спутник V» получил одобрение на применение уже в 33 государствах мира. При этом в России продолжается прививочная кампания от коронавируса. На данный момент в стране работает более 4 тыс. пунктов вакцинации.

Утром 24 февраля в Telegram-канале комплекса социального развития Москвы сообщили, что с сегодняшнего дня москвичи могут вакцинироваться от коронавируса ещё в двух торговых центрах — «Ривьера» и «Гагаринский». К тому же из-за высокого спроса на вакцинацию продлена работа выездных бригад в торговых центрах Columbus и «Калейдоскоп» — до 27 февраля.