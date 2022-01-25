Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России

Сергей Латышев назвал худший сценарий для Донбасса. Одна ошибка Москвы может обернуться крупнейшим поражением России за минувшие 30 лет и жестокой "зачисткой" ДНР и ЛНР.

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в новой статье, появившейся на сайте Царьграда, рассмотрел несколько сценариев развязки событий в Донбассе.

Худший из них предполагает угрозу новых, ещё более адских санкций США. Притом уже не просто за мнимое наступление на Украину, а за одно пребывание русских подразделений вблизи границы.

Если Москва, побоявшись новых ударов по экономике, пойдёт на поводу и по завершении манёвров "Союзная решимость" в феврале начнёт отводить силы из граничащих с Незалежной регионов, это, безусловно, может развязать руки Киеву.

В таком случае очень вероятно, что украинские силовики в соответствии с директивой Вашингтона запустят кампанию по "зачистке" ДНР и ЛНР по хорватской модели. Защитникам Донбасса вряд ли удастся выстоять в одиночку - без русского фактора у рубежей, который пока сдерживает Киев и США от решительного вторжения.

Для России такая развязка станет крупнейшим за минувшие 30 лет дипломатическо-военным провалом, поэтому подобный финал недопустим для нашей страны и жителей народных республик, убеждён Латышев.

Гарантированно защитить Донбасс, где с каждым днём становится всё больше наших граждан, поможет только референдум, итогом которого станет присоединение ДНР и ЛНР к России.

Этого хотят местные. Иные варианты, в том числе предоставление республикам статуса автономий в составе Украины или даже полной независимости, не уберегут и без того израненных войной людей от жестокости властей Незалежной, подчёркивает автор статьи.