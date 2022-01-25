Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил...
Лавров устал. Это приговор
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмира...
Главная / Политика

Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России

25 января 2022, 12:50  •  170 • Политика
Сергей Латышев назвал худший сценарий для Донбасса. Одна ошибка Москвы может обернуться крупнейшим поражением России за минувшие 30 лет и жестокой "зачисткой" ДНР и ЛНР.
Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в новой статье, появившейся на сайте Царьграда, рассмотрел несколько сценариев развязки событий в Донбассе.
Худший из них предполагает угрозу новых, ещё более адских санкций США. Притом уже не просто за мнимое наступление на Украину, а за одно пребывание русских подразделений вблизи границы.
Если Москва, побоявшись новых ударов по экономике, пойдёт на поводу и по завершении манёвров "Союзная решимость" в феврале начнёт отводить силы из граничащих с Незалежной регионов, это, безусловно, может развязать руки Киеву.
В таком случае очень вероятно, что украинские силовики в соответствии с директивой Вашингтона запустят кампанию по "зачистке" ДНР и ЛНР по хорватской модели. Защитникам Донбасса вряд ли удастся выстоять в одиночку - без русского фактора у рубежей, который пока сдерживает Киев и США от решительного вторжения.
Для России такая развязка станет крупнейшим за минувшие 30 лет дипломатическо-военным провалом, поэтому подобный финал недопустим для нашей страны и жителей народных республик, убеждён Латышев.
Гарантированно защитить Донбасс, где с каждым днём становится всё больше наших граждан, поможет только референдум, итогом которого станет присоединение ДНР и ЛНР к России.
Этого хотят местные. Иные варианты, в том числе предоставление республикам статуса автономий в составе Украины или даже полной независимости, не уберегут и без того израненных войной людей от жестокости властей Незалежной, подчёркивает автор статьи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



170
Источник
Похожие новости
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Очередной блеф?"
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступным языком
25 января 2022, 01:45
Готовится новый поход на Россию: Политолог Сосновский указал на подготовку к атаке
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех"
25 января 2022, 01:45
Покупать доллары уже поздно? Экономист предупредил о вмешательстве Банка России
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Оче...
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступн...
25 января 2022, 01:45
Готовится новый поход на Россию: Политолог Сосновский указал на подготовку к атаке
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех&quo...
25 января 2022, 09:20
Главарь неонацистов проговорился о любопытном желании украинских «бойцов и командиров...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2022, 10:45
Медведи и шакалы захватывают Прибалтику
24 января 2022, 08:15
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 24 января
21 января 2022, 13:45
Терпение лопнуло. Лавров жёстко обратился к США: "Пора"
22 января 2022, 01:25
Семилетняя дорога Донбасса домой. Россия открывает двери
19 января 2022, 18:00
Время США закончилось. Названо три способа усмирить воинственную Америку
21 января 2022, 09:40
Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат
22 января 2022, 04:55
Не хотят огласки: США попросят Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопасности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.