Худший сценарий для Дамаска и Москвы в действии: США организовали пустынную бойню на истощение

Всего за одну неделю до начала Чемпионата мира по футболу (FIFA-2018) начало приходить полное понимание того, что все без исключения набеги пустынных формирований игиловского псевдохалифата (ИГ, ИГИЛ, а также «Джебхат ан-Нусра» запрещены в РФ) из «спящего анклава» на удалённые укрепрайоны правительственных войск Сирии и «Хезболлы» в районе насосных станций Т2 и Т3 в апреле—мае 2018 года, а также точечный ракетно-авиационный удар ВВС США по военным объектам САА в районе станции Т2, осуществлённый 24 мая 2018 года, абсолютно не были обыкновенным совпадением. Они должны интерпретироваться не иначе как цепочка взаимосвязанных локальных военных акций западной коалиции, направленных на оперативное «размягчение» обороноспособности разрозненных подразделений САА на юге Сирии перед решающим ударом. Последний как раз и должен был состояться в период, когда большая часть элитных бригад и дивизий войск Асада будет с головой погружена в задачи подготовки силового освобождения южного оппозиционно-террористического анклава Даръа — Эс-Сувейда — Эль-Кунейтра.



Реализация гибридной операции Вашингтона против правительственных сил на юге Сирийской Арабской Республики началась в ночь на 7 июня 2018 года с мощного наступательного рывка формирований ИГИЛ из «спящего анклава» между провинциями Хомс и Дейр-эз-Зор в направлении «хушамского кармана» и стратегически важного транспортного узла близ города Абу-Кемаль, который выполняет крайне важную роль в обеспечении наземных коммуникаций, участвующих в переброске на сирийский театр военных действий иранских подразделений КСИР (включая соответствующую технику), а также добровольческих отрядов, действующих совместно с «Хезболлой». Буквально за одни сутки под контроль псевдохалифата вновь вернулся громадный 90-километровый сектор территории вдоль русла Евфрата, на освобождение которого месяцем ранее сирийская армия потратила несколько дней. Также террористы восстановили огневой контроль над автомагистралью станция Т2 — Эль-Меядин, благодаря которой опорный пункт на Т2 мог своевременно получать военно-техническую поддержку из Дейр-эз-Зора. Сейчас эта транспортная ветка потеряна, что ещё больше развязывает руки ИГ для полного блокирования трассы Пальмира — Абу-Кемаль. Но давайте попробуем выяснить: что могло стать главным подспорьем для столь эффективных действий псевдохалифата, помимо отвлечения наиболее боеспособных подразделений САА на юго-западный «деэскалационный треугольник» FSA?





4 и 5 июня ВВС США совместно c военизированными курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF) предпринимали активные попытки вытеснения групп ИГИЛ из «эш-шафахского котла», расположенного на восточном берегу у самого русла Евфрата. Несмотря на малый размер этого анклава (5x35 км), количество боевиков здесь исчисляется не сотнями, а тысячами, на что указывает высокая плотность городов, деревень, а также расположенных в их окрестностях господствующих высот (район Хаджина). Вследствие этого усиленные артиллерийские и авиационные удары американских КМП и ВВС привели к тому, что формирования ИГ от безысходности начали отступать в западном направлении с последующим форсированием Евфрата в районе Абу-Кемаля. Оборонительный потенциал правительственных сил в этом городе за последние несколько месяцев заметно ослаб (в сравнении с первыми неделями после освобождения) на фоне вывода и распределения крупных армейских подразделений между Хушамом и юго-западом страны.



Результатом этого стали мощнейшие атаки на отдельные опорные пункты САА вокруг Абу-Кемаля со стороны отрядов псевдохалифата, начавшиеся в ночь на 8 июня. К вечеру того же числа на «Твиттер»-страничке информационного агентства «AFP Beirut» появилась информация о том, что город вновь захвачен террористами, а подразделения САА оттеснены на окраины; но уже через несколько часов эта новость была опровергнута «Федеральным агентством новостей» со ссылкой на источники в командовании ВС Сирии. Тем не менее, если отталкиваться от обновляемой онлайн-карты, а также от прямого участия штаба западной коалиции в подталкивании полевых командиров ИГИЛ к регулярному штурму южных сирийских городов, получим неутешительную картину, где Абу-Кемаль, Эль-Меядин, а также десятки деревень у русла Евфрата могут вновь оказаться в тактических «котлах», окружённых формированиями ИГИЛ на западном направлении и курдскими отрядами «Syrian Democratic Forces» — на восточном. И не возникает сомнений в том, что проблем в регулярном перемещении через пустыни игиловского «пушечного мяса» для пополнения группировок на западном берегу Евфрата у западной коалиции абсолютно не появится в ближайшие месяцы, а возможно, и годы.



Потеря территорий силами Сирийской арабской армии в период с 7 июня (верхняя карта) по 8 июня (нижняя карта). Проснувшийся «спящий котёл» ИГИЛ



Ещё каких-то две недели назад юго-западные территории Сирийской Арабской Республики ассоциировались у экспертов лишь с последним символом «анклавной войны» — «южным деэскалационным треугольником», после падения которого многолетняя дестабилизирующая деятельность внутри государства свелась бы на нет. Но параллельно с вышеописанной тревожной ситуацией в районе Дейр-эз-Зора и Абу-Кемаля, как по мановению волшебной палочки, обстановка внезапно обострилась в абсолютно несвойственном для этого регионе Сирии — пустыне между провинциями Эс-Сувейда и Дамаск. Новый анклав длиной 30 км и шириной 14,7 км вырос как на дрожжах. В руки псевдохалифата попали 3 деревни (Эль-Куарах, Кхирбат Сарим, а также Кхирбат Эль-Умбаши) в Эс-Сувейде, а также господствующая высота в провинции Дамаск, с которой боевики уже на протяжении нескольких дней контролируют восточное крыло анклава. Для подавления нового террористического тактического «кармана» были привлечены наиболее боеспособные бригады 9-й бронетанковой дивизии САА, а также приданный артиллерийский полк и, естественно, полки 15-й дивизии Сил специальных операций Сирии.



Может возникнуть вопрос: каким образом в оперативной глубине сирийской территории почти на пустом месте мог возникнуть анклав ИГИЛ? Ответ достаточно прост. Ноги здесь растут от концепции снабжения группировки «Free Syrian Army» через открытый участок иордано-сирийской границы, где подкупленные по линии Пентагона иорданские пограничники плотно вовлечены в процесс перемещения на территорию «деэскалационного треугольника» военного снаряжения, человеческих ресурсов в виде подготовленных на базе «Эр-Рукбан» новых боевиков и, конечно же, западных советников для тактически верного перераспределения войск между ключевыми ОН: Даръа, Эс-Сувейда и Хан Арнабах. Но если между боевиками «Свободной сирийской армии» в «деэскалационном треугольнике» и иорданскими пограничниками все подходы открыты, то между новым игиловским «котлом» на востоке Эс-Сувейды и иордано-сирийской границей имеется около 42 км территории, подконтрольной правительственным силам. Напрашивается вывод: контроль правительственными войсками пустынных приграничных районов на юго-западе Сирии если и присутствует, то лишь на секторальном уровне в виде отдельных КПП и опорных пунктов, что абсолютно не соответствует списку существующих угроз. Именно в связи с наличием подобных брешей в защите границы мы сегодня и наблюдаем появление всяческих «террористических карманов» в глубине территории САР.



Голанские высоты (слева, светло-фиолетовая зона), «деэскалационный треугольник «FSA/ан-Нусра» (центр, светло-зелёная зона), новый тактический «котёл» ИГИЛ (справа, серая зона)



Цель же заброса игиловцев в этот район заключается в отвлечении и ослаблении мощных резервов САА (9-й, 15-й дивизий, «Сил тигра», а также «Хезболлы»), изначально направленных для штурма оппозиционных группировок «ребелов», что в итоге даёт последним достаточное количество времени на подготовку фортификационных сооружений, а также перегруппировку наступательного «кулака», который в течение нескольких недель или месяцев должен вступить в столкновение с войсками Башара Асада. В данный момент прямое участие в повышении боеспособности костяков FSA в этом районе при содействии Аммана производится за счёт ВС США при непосредственном финансировании со стороны Саудовской Аравии. Это прекрасно видно по значительному притоку боевиков в этот район за последние недели: уже сейчас суммарная численность отрядов «Свободной сирийской армии» и боевиков «Джебхат ан-Нусры» здесь может превышать 20 тыс. человек. Процесс увеличения группировки будет продолжаться до тех пор, пока сирийская армия не перекроет автомагистрали M5 и Эр-Рамса — Даръа.



Куда большие опасения вызывает наличие в распоряжении оппозиционно-террористических отрядов FSA из так называемого «южного фронта» и группировки «ан-Нусра» приличного количества неуправляемых тактических ракет малой дальности «Омар» (кустарного производства ан-нусровцев), а также более серьёзных изделий — 610-мм неуправляемых оперативно-тактических ракет большой дальности «Zelzal-2/Abu-Baker», разработанных ракетной промышленностью Исламской Республики Иран и захваченных у сирийской армии в ходе многолетней военной компании. «Омары» оснащены мощными осколочно-фугасными БЧ и способны на удалении нескольких километров наносить значительный ущерб как городской инфраструктуре, так и механизированным подразделениям САА. Так, в начале 2017 года этими ракетами была стёрта с лица земли школа Муавияс в центре Даръа. Так что насмешки наших комментаторов относительно «ржавых труб» здесь абсолютно не к месту: уровень угрозы от них крайне высок и уже требует размещения в Даръе «Панцирей-С1».





Запуск неуправляемой оперативно-тактической ракеты большой дальности «Zelzal-2» силами «Джейш аль-Ислам»



Так что вполне прогнозируемым шагом Дамаска и Москвы после истечения срока ультиматума (14 июня), предъявленного боевикам ранее, может стать развёртывание в пустыне западнее «деэскалационного анклава» зенитно-ракетных комплексов «Бук-М2Э», которые смогут перехватывать «Зелзалы-2» и любые другие ракеты боевиков, запущенные в сторону американских военных объектов в Ат-Танфе, на восходящей ветви траектории. Только этот метод позволит избежать успешных для западной коалиции провокаций.



