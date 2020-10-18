Худший результат в Европе: Названа продолжительность здоровой жизни в России

Об этом говорится в исследовании "Глобальное бремя болезней", которое опубликовал медицинский журнал The Lancet.

В материале идёт речь о так называемом показателе Disability-adjusted life year (DALY), что переводится на русский язык как "год жизни с поправкой на инвалидность". Этот показатель даёт представление о годах жизни, которые могут быть потеряны из-за утраты здоровья или инвалидности. Чем выше DALY, тем хуже ситуация со здоровьем в стране. Отмечается, что за последние 10 лет этот показатель в России увеличился на 2%.

Согласно данным исследования, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России в 2019 году составляла 63,7 года. Это самый низкий результат в Европе. Самый лучший результат показала Исландия. Там ожидаемая продолжительность здоровой жизни составила 71,9 года.