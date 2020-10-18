|
Худший результат в Европе: Названа продолжительность здоровой жизни в России
18 октября 2020, 15:10 • 82 • Политика
В России продолжительность здоровой жизни, согласно данным европейских исследований, составила всего 63,7 года. Это самый низкий результат в Европе. Лучший результат у Исландии - 71,9 года.
Об этом говорится в исследовании "Глобальное бремя болезней", которое опубликовал медицинский журнал The Lancet.
В материале идёт речь о так называемом показателе Disability-adjusted life year (DALY), что переводится на русский язык как "год жизни с поправкой на инвалидность". Этот показатель даёт представление о годах жизни, которые могут быть потеряны из-за утраты здоровья или инвалидности. Чем выше DALY, тем хуже ситуация со здоровьем в стране. Отмечается, что за последние 10 лет этот показатель в России увеличился на 2%.
Согласно данным исследования, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России в 2019 году составляла 63,7 года. Это самый низкий результат в Европе. Самый лучший результат показала Исландия. Там ожидаемая продолжительность здоровой жизни составила 71,9 года.
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 октября 2020, 20:20
|
14 октября 2020, 14:50
|
14 октября 2020, 02:55
|
12 октября 2020, 01:25
|
13 октября 2020, 00:20
|
11 октября 2020, 23:35
|
13 октября 2020, 08:35