«Худший кошмар НАТО»: почему военная техника в Калининградской области вызывает опасения на Западе

Дислоцированные в Калининградской области российские войска и техника — «худший кошмар НАТО». Такое мнение выразили в американском издании The National Interest. Россия названа мощнейшей силой в Балтийском регионе, с которой члены альянса не смогут совладать. Однако размещение новейших образцов вооружения на границе продиктовано оборонными соображениями, пояснили эксперты. При этом в Госдуме подчеркнули, что Россия вынуждена защищаться от агрессивной политики Запада. Как заявил Владимир Путин, у Москвы есть подозрения о планах НАТО разместить системы ПРО на Украине. Российский лидер отметил, что альянс не должен переходить красную черту.

«Худший кошмар НАТО — вооружённая до зубов Калининградская область», — пишет автор американского издания The National Interest. Как отмечается в публикации, России не стоит дислоцировать в регионе, расположенном между Польшей и странами Балтии, военную технику, в том числе флот. Это объясняется силой российского вооружения, с которым не смогут совладать не только эти страны, но и другие государства Восточного блока НАТО.

«С момента вступления прибалтийских стран в НАТО Калининградская область приобрела стратегическое значение. На территории между Литвой и Польшей находится один из крупнейших портов России в Балтийском море — Калининград. Расположение области таково, что размещённые там российские ракеты и корабли способны лишить американские и европейские войска возможности осуществлять операции на значительных территориях», — говорится в заметке.

По мнению аналитика, наибольшую угрозу представляет оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», диапазон действия которого — свыше 400 км. Ещё одна угроза, по оценке автора, — Балтийский флот ВМФ России. Издание подчёркивает, что весь контингент Военно-морских сил Польши уступает по мощи российским кораблям, дислоцированным в Калининграде.

Эти два фактора вкупе с преимуществом российской авиации в воздухе свидетельствуют о том, что расклад сил в Балтийском море остаётся на стороне России, заключили в издании.

«Защищаемся от американского развёртывания»

Соединённые Штаты, прикрываясь защитой своих союзников, которым никто не угрожает, проводят «явно агрессивную политику». С таким утверждением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

«Все действия России проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права. Мы защищали и будем защищать наши границы всеми имеющимися средствами. И мы исходим из того, что размещение того или иного вооружения на территории России — это право нашего государства, право на самооборону», — сказал он в разговоре с RT.

Депутат особо отметил отсутствие у России каких-либо агрессивных планов. Однако Москва, по его словам, не будет безучастно наблюдать за развёртыванием новых сил НАТО вблизи собственных границ.

«Калининград — это территория нашей страны. И мы размещаем здесь то, что считаем нужным. А вот американское вооружение НАТО располагается совсем не там, где должно находиться. Не в пределах штата Аризона или в Сан-Диего, а на территории Европы», — заявил в беседе с RT военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Как подчеркнул специалист, российское вооружение, включая оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», направлено в первую очередь на защиту собственных границ. Эксперт также отметил универсальную особенность американских средств ПРО, которые также могут выполнять ударные функции.

«Игра на повышение»: почему Тегеран выдвинул ультиматум европейским странам «Мы не размещали их до того момента, пока Америка не начала развёртывать системы ПРО, которые могут нести в себе не только противоракетную функцию, но за счёт своей универсальности и ударную. То есть мы фактически защищаемся в ситуации, когда тысячи единиц техники всё ближе и ближе подбираются к нашим границам», — сказал эксперт.

Американцам не стоит лицемерить, поскольку Россия ни на кого не собирается нападать, а просто защищается, заявил в разговоре с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Пусть отодвигают свои войска от наших границ — и никто беспокоиться не будет, а американской общественности лучше беспокоиться о том, что происходит на территории США и возле их границ. Калининградская область со всех сторон окружена странами НАТО, на территории которых расположены американские войска, танковые бригады, и она защищается от их агрессии», — подчеркнул политолог.

Однобокая транспарентность

В феврале Белый дом направил бюджетный запрос на выделение $1,8 млрд в 2019 году на размещение 37 систем противоракетной обороны Aegis в Румынии и Польше. Следом в Министерстве торговли США выразили намерение объявить тендер на работы по созданию новых компонентов ПРО и ПВО альянса.

Между тем Россия разместила ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области. Действия Москвы незамедлительно раскритиковали на Западе. Так, официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила, о «дестабилизирующем эффекте» в регионе в связи с размещением ракетных комплексов. «Хотя это не нарушает каких-либо двусторонних соглашений», — добавила она.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Россию быть транспарентной в вопросе размещения вооружения на своей территории. При этом он уточнил, что НАТО заранее знало об этих планах, поскольку Москва своих намерений никогда не скрывала.

«Вынуждает нас реагировать»

В пятницу, 25 мая, президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада проводят агрессивную политику в отношении Москвы.

«Мало того что НАТО подошло к нашим границам — у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там ещё поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны», — отметил Путин.

Российский лидер выразил надежду, что НАТО не станет переходить красную черту.

«Ну есть какие-то границы, понимаете, красную черту нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», — добавил Путин.

Ранее глава государства подчёркивал, что размещение систем ПРО Соединённых Штатов у границ России — «грубая, большая стратегическая ошибка». Об этом Путин заявил в июне 2017 года в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну.

«Программа развития системы противоракетной обороны с её элементами в Европе продолжается полным ходом. Против кого? Значит, это же вынуждает нас как-то на это реагировать», — сказал Путин.