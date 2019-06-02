Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Курс на Вашингтон: в администрации Зеленского сообщили о приглашении от Трампа п...
«США не в состоянии выстраивать отношения один на один»: как усиливаются разногл...
Израиль обвинил в своём нападении на Сирию саму Сирию
Саакашвили рассказал об угрозе для аграрного сектора Украины
Главная / Политика

Худший из худших: F-35 возглавил рейтинг самых провальных вооружений США - Business Insider

02 июня 2019, 14:09  •  89 • Политика
Американские СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США. Также в список провалов попали эсминцы Zumwalt, прибрежные корабли LCS, эсминец класса Ford и электромагнитный рельсотрон.
Американский истребитель пятого поколения F-35 возглавил список худших образцов вооружения США. Материал на эту тему опубликовал американский портал Business Insider.
Американский истребитель пятого поколения F-35 возглавил список худших образцов вооружения США. Материал на эту тему опубликовал американский портал Business Insider.
На вершину антирейтинга новейший истребитель США вознесла его невероятная дороговизна и сохраняющиеся проблемы с надежностью. По данным издания, стоимость программы по эксплуатации F-35 составляет почти 1,2 триллиона долларов. При этом последняя проверка Пентагона выявила у истребителя сохраняющиеся проблемы с надёжностью и боеготовностью.
Помимо истребителя F-35 в список наихудших американских вооружений попали эсминцы класса Zumwalt, корабли прибрежной зоны типа LCS и авианосец класса Ford, а также не оправдавший ожидания электромагнитный рельсотрон.
Отмечается, что разработка эсминцев Zumwalt стоила бюджету США миллиарды долларов. При этом военные корабли этого класса имеют многочисленные проблемы с электроснабжением, бортовой электроникой и даже вооружением. Также есть подозрения, что с незаметностью эсминцев тоже не всё в порядке.
В свою очередь прибрежные корабли LCS, которые тоже обошлись Пентагону недёшево, испытывают проблемы с живучестью в условиях конфликта высокой интенсивности. От этого же недуга страдает авианосец класса Ford.
Что касается знаменитого электромагнитного рельсотрона, на разработку которого ушло более десяти лет и миллиарды долларов, то в итоге он совершенно не оправдал возложенных на него ожиданий. Низкая скорострельность и значительная энергозатратность делает его плохой заменой существующего вооружения, отмечает Business Insider.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
02 июня 2019, 04:24
"Нам больше нечего сообщить": Белый дом не определился с датой визита Зеленского
02 июня 2019, 14:09
Пушков оценил угрозу переворота на Украине
02 июня 2019, 10:54
Украина проиграла России ещё один бой за Донбасс - Надежда Савченко
02 июня 2019, 14:09
На Украине к 2023 году закроются все детдома: "Доктор Смерть" Супрун объявила о новой инициативе правительства
01 июня 2019, 15:24
Беглов рассказал о задачах своей кампании на выборах главы Петербурга
02 июня 2019, 10:54
"Россию могут лишить Олимпиады-2020": Западные СМИ раздувают новый допинговый скандал
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2019, 12:39
"Возмущение Скабеевой": оскорблённый в прямом эфире Платошкин подаёт в суд
31 мая 2019, 06:54
Лукашенко выступил против Союза с Россией? (Обзор.Telegram)
29 мая 2019, 06:09
"Все стреляли, а этот не успел": В Сети высмеяли "крымские разоблачения" экс-начальника Генштаба Украины
28 мая 2019, 00:54
Киев готовит провокацию: в ФСБ рассказали о Керченском проливе
29 мая 2019, 06:09
"Путин смеялся до слез": В Сети оценили разоблачение лже-русской, "политически убившей" Штрахе
01 июня 2019, 15:24
Никакого "Бука", бомба была в левой панели приборов: Эксперт опроверг "официальную" версию о крушении MH17
31 мая 2019, 23:09
"Новый русский" Зеленский может "огрести" за "поребрик": Вице-премьер Украины угрожает новому президенту госпереворотом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.