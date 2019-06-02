Худший из худших: F-35 возглавил рейтинг самых провальных вооружений США - Business Insider

Американский истребитель пятого поколения F-35 возглавил список худших образцов вооружения США. Материал на эту тему опубликовал американский портал Business Insider.

Американский истребитель пятого поколения F-35 возглавил список худших образцов вооружения США. Материал на эту тему опубликовал американский портал Business Insider.

На вершину антирейтинга новейший истребитель США вознесла его невероятная дороговизна и сохраняющиеся проблемы с надежностью. По данным издания, стоимость программы по эксплуатации F-35 составляет почти 1,2 триллиона долларов. При этом последняя проверка Пентагона выявила у истребителя сохраняющиеся проблемы с надёжностью и боеготовностью.

Помимо истребителя F-35 в список наихудших американских вооружений попали эсминцы класса Zumwalt, корабли прибрежной зоны типа LCS и авианосец класса Ford, а также не оправдавший ожидания электромагнитный рельсотрон.

Отмечается, что разработка эсминцев Zumwalt стоила бюджету США миллиарды долларов. При этом военные корабли этого класса имеют многочисленные проблемы с электроснабжением, бортовой электроникой и даже вооружением. Также есть подозрения, что с незаметностью эсминцев тоже не всё в порядке.

В свою очередь прибрежные корабли LCS, которые тоже обошлись Пентагону недёшево, испытывают проблемы с живучестью в условиях конфликта высокой интенсивности. От этого же недуга страдает авианосец класса Ford.

Что касается знаменитого электромагнитного рельсотрона, на разработку которого ушло более десяти лет и миллиарды долларов, то в итоге он совершенно не оправдал возложенных на него ожиданий. Низкая скорострельность и значительная энергозатратность делает его плохой заменой существующего вооружения, отмечает Business Insider.