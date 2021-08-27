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Худший день за всё президентство: Как теракт в Кабуле стал главным провалом Байдена

27 августа 2021, 19:25  •  61 • Политика
Теракт в аэропорту Кабула стал самым мрачным днём для президентства Джо Байдена, пишет Politico. Главной целью президента США было любой ценой избежать гибели американцев, и ему это не удалось, отмечает издание.
Четверг, 26 августа, стал для президента США Джо Байдена "самый мрачным днём" в его президентстве. Об этом пишет американское издание Politico, комментируя последствия терактов в Кабуле.
Сообщается, что Байден всеми силами пытался избежать смертей среди американских военных, так как сам потерял сына в Ираке. Поэтому взрывы и гибель военнослужащих США сделали 26 августа для Байдена самым тяжёлым днём с момента вступления в должность американского лидера.
Отмечается, что это можно было заметить во время брифинга президента США по ситуации в Кабуле. В некоторые моменты Байден боролся с выступающими на глаза слезами, а также опирался подбородком на микрофоны.
Кроме того, теракт в Кабуле смешал все политические планы президента США. Ему пришлось отменить все запланированные встречи и засесть в ситуационной комнате. Там он вместе с главой Госдепа Энтони Блинкеном, главой Пентагона Ллойдом Остином и военным командованием часами анализировал последние новости, поступавшие из афганской столицы.

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