Худшие опасения сбылись: Греф покусился на цифровой след каждого ребёнка России

Глава Сбера Герман Греф на Гайдаровском форуме огласил пять принципов современного образования в России. Первый же пункт должен заставить всех родителей насторожиться.

Речь идёт ни много ни мало об изучении "цифрового следа" каждого ребёнка в России. Греф говорит об этом, нисколько не стесняясь, а даже, наоборот, откровенно гордясь. Он преподносит это как нечто хорошее и нужное.

Закончить дискуссию я бы хотел слайдом, который мы вывели как наш гимн. Это принципы современного образования. Первое - это персонализация, основанная на изучении цифрового следа каждого ребёнка и создании персональных траекторий для каждого ребёнка в стране,

- заявил глава Сбера на Гайдаровском форуме.

"Цифровой след" - уникальный набор действий в интернете или на цифровых устройствах, по которому можно достаточно много узнать о человеке. Также человека можно легко отследить по нему в Сети, даже если он зашёл туда инкогнито или под чужим именем.

Остальные принципы также не внушают особого доверия. Под вторым номером идёт - "навыковое обучение". То есть вместо преподавания общей картины мира и широкого спектра самых разных знаний Греф предлагает учить детей, как роботов, выполнять конкретные задачи.

Третьим принципом Греф назвал обучение "мягким навыкам". Под этим он подразумевает социальные, когнитивные и эмоциональные навыки. В качестве четвёртого принципа глава Сбера назвал "цифровые навыки". При этом он уточнил, что речь идёт не только о программировании, а о всём спектре работы с цифровыми технологиями, включая облачные системы, искусственный интеллект, цифровую архитектуру и прочее.

Пятым принципом Греф назвал умение учиться. По его мнению, навык учиться на протяжении всей жизни ребёнок должен приобрести в школе. Глава Сбера подчеркнул, что именно в это необходимо вкладывать основные ресурсы.

Напомним, что обозреватель Царьграда Юрий Пронько заранее предсказал, что появление Грефа на панели, посвящённой не экономике и финансам, а образованию, является неслучайным. Эксперт указал, что глава Сбера всерьёз нацелен на детей.

Многие родители и так были обеспокоены программой "Детские ладошки" от Сбера по сбору отпечатков пальцев детей. А теперь Греф покусился уже на "цифровые отпечатки" детей.