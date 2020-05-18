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Худшие десантные операции в истории

18 мая 2020, 11:55  •  50 • Аналитика

История хранит память о многих подвигах морских и воздушных десантников как нашей страны, так и других государств. Но не всегда морские и воздушные десантные операции заканчивались благополучно. Не столь редки были и провалы, причем не по вине простых солдат и офицеров, а из-за сочетания объективных факторов и ошибок при планировании высадок.



Представлю вариант тройки худших десантных операций.

Операция «Маркет Гарден»


17 сентября 1944 года началась операция «Маркет Гарден», более известная как Голландская операция. Она стала крупнейшей в истории операцией воздушно-десантных войск, проведенной путем десантирования при помощи парашютов.

Командование ВС США и Великобритании рассчитывало с помощью операции обойти так называемую Линию Зигфрида (система военных укреплений, построенная в конце 1930-х в гитлеровской Германии - прим. "Военного обозрения") и выйти в промышленные районы Германии. Для участия в операции были привлечены части и подразделения британских и американских войск. Всего в операции участвовали 1344 транспортных самолета, 1851 десантный планер, 1240 истребителей, 1113 бомбардировщиков. В немецкий тыл удалось высадить воздушно-десантные части общей численностью в 34 876 солдат и офицеров. Столь мощный воздушный десант противника стал для немцев полной неожиданностью.

Однако поскольку британские десантники высадились в 10 км от главной цели операции – моста через Рейн у Арнема, они лишились главного преимущества над противником – эффекта внезапности. Сбои радиостанций привели к потере связи между подразделениями. Не исправила ситуацию и высадка на следующий день второй части десанта: к этому времени вермахт уже направил к Арнему внушительные подкрепления.

В итоге большая часть британской 1-й воздушно-десантной дивизии, всего около 7000 человек, попала в плен к противнику. Общие потери союзников составили 13 398 человек в британских войсках, 4118 человек в американских войсках и 378 человек в польских формированиях. Немцы потеряли около 2 тысяч человек убитыми и 6 тысяч человек ранеными.


Главная цель операции, заключавшаяся в создании коридора для вторжения войск союзников с северо-западного направления, так и не была достигнута, а огромные потери доказали ошибочность проведения столь масштабных операций путем десантирования с парашютов.

Днепровская воздушно-десантная операция


Печально известный «Букринский десант» был одной из крупнейших воздушно-десантных операций РККА в годы Великой Отечественной войны. Операция проводилась с 24 сентября по 28 ноября 1943 года для помощи войскам Воронежского фронта в форсировании Днепра. Выполнение задачи возложили на 1-ю, 3-ю и 5-ю воздушно-десантные бригады, объединенные для этого в воздушно-десантный корпус под командованием заместителя командующего ВДВ РККА генерал-майора Ивана Ивановича Затевахина.

Недочеты и ошибки при планировании операции и организации высадки очень дорого обошлись советским десантникам. Часть самолетов вообще не смогла произвести высадку и вернулась на аэродромы, другая была атакована немецкой зенитной артиллерией. Поэтому "выбросить" удалось лишь 4575 парашютистов, в том числе 3050 из 3-й воздушно-десантной бригады и 1525 из 5-й воздушно-десантной бригады. Еще 2017 человек, а также вся артиллерия и минометы десанта, выброшены не были.

Разобщенные группы десантников действовали в районе Каневского леса и не имели связи с командованием фронта. Тем не менее, командиру 5-й вдбр подполковнику П. М. Сидорчуку удалось объединить около 1200 солдат и офицеров в сводную бригаду и выйти на связь с партизанами, а затем и с 52-й армией.

Констатирую, что первый воздушный десант, проведённый Воронежским фонтом 24 сентября, провалился, вызвав массовые ненужные жертвы. Произошло это не только по вине тов. Скрипко, но и по вине тов. Юрьева (псевдоним Г. К. Жукова - прим. "Военного обозрения") и тов. Ватутина, которые должны были контролировать подготовку и организацию выброски десанта,

- охарактеризовал итоги операции Иосиф Виссарионович Сталин.

Верховного можно было понять: из 4,5 тысяч десантировавшихся солдат и офицеров потери составили 3,5 тысячи человек, а цель операции так и не была достигнута. Впрочем, к чести наших десантников стоит отметить, что они, высадившись в тылу противника, оттянули на себя значительные немецкие силы и нанесли им большой урон.

Операция «Юбилей»


Морские десантные операции в годы Второй мировой войны также не всегда были удачными. Так, к очень тяжелым последствиям привела неудачная высадка канадских войск во время операции «Юбилей» 19 августа 1942 года.

Командование войск союзников поставило задачу высадиться на французское побережье пролива Ла-Манш и захватить город Дьеп. Британские десантные корабли в сопровождении эсминцев и канонерок вышли с южного побережья Англии. Основную часть десанта составляла канадская пехота при поддержке британских морских пехотинцев.


Захваченные немцами в плен канадские солдаты

19 августа в 4:50 высадившиеся на побережье канадцы атаковали 2 немецкие артиллерийские батареи. Канадцы рассчитывали на эффект внезапности. Но в Берневалле и Пуа немецкие войска были подняты по тревоге часом ранее, из-за перестрелки в береговой зоне. Единственной выполненной задачей в итоге стал захват береговой батареи Варенжвилля. Тем не менее, в 05:20 канадская пехота пошла на штурм Дьепа (город в Нормандии - прим. информационно-аналитического портала "Военное обозрение"), но немцам удалось отбить первую волну штурма города.

Основная часть танков десанта была уничтожена огнем береговой артиллерии и ударами авиации с воздуха, а шесть танков, которым все же удалось прорваться, были уничтожены уже в самом городе. Командовавший высадкой командир 2-й канадской пехотной дивизии генерал-майор Джон Робертс был вынужден дать приказ об отступлении. Потери канадской армии были впечатляющими: 3367 солдат и офицеров убитыми и пленными, еще 550 человек потеряли британцы. Генералу Робертсу неудача под Дьепом стоила должности.

Если говорить о воздушно-десантных операциях, то по итогам Второй мировой войны большинство стран мира отказались от проведения масштабных операций с высадкой десантников при помощи парашютов. В итоге при последующих десантных операциях во время боевых действий во Вьетнаме, Афганистане, других странах, таких потерь и неудач удалось избежать. Однако ошибки имели место и спустя десятилетия после Второй мировой войны. Чего стоит одна провальная спецоперация ВС США в Могадишо, о которой было так много написано.
Илья Полонский

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