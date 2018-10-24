«Худшее прикрытие за всю историю прикрытий»: Трамп высмеял попытку СА скрыть смерть Хашукджи

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что попытка саудовских властей объяснить убийство журналиста Джамаля Хашукджи на территории своего посольства в Стамбуле является «худшим прикрытием за всю историю прикрытий».

Президент США Дональд трамп в очередной раз прокомментировал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи (другие распространенные версии транскрипции фамилии - Хашогги, Хашкаджи). Хозяин Белого дома заявил, что не удовлетворен тем, как смерть корреспондента The Washington Post была объяснена властями самой Саудовской Аравии, на территории чьего консульства в Стамбуле тот погиб.

Более того, Трамп подозревает, что, устранив Хашукджи, саудовские власти пытались «прикрыть» факт его смерти. При этом сделали они это из рук вон плохо.

«У них был очень плохой исходный план, он плохо сработал, это прикрытие стало худшим за всю историю прикрытий», - заявил Трамп на брифинге для представителей прессы в Белом доме.

Кто бы ни сформулировал план убийства Хашукджи, у него сейчас «большие проблемы», считает президент США. В любом случае, Трамп также повторил свой старый тезис: убийство журналиста - еще не повод перестать продавать Саудовской Аравии оружие. Такой шаг может повредить американской экономике.