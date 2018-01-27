Худшее ещё впереди: Политолог Михеев предупредил о новых провокациях Запада на ОИ-2018

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Эксперт спрогнозировал третий этап скандала вокруг участия России в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

На Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Россию ожидает третья волна нападок на спортсменов. Такой прогноз сделал известный политолог Сергей Михеев.

По его словам, первой волной является запрет использовать флаг и гимн России на Олимпиаде-2018. Второй волной стал недопуск сильнейших российских спортсменов к олимпийским соревнованиям. Третья волна начнётся уже непосредственно на самих Олимпийских играх, уверен политолог.

Михеев считает, что на олимпийских соревнованиях российским спортсменам попытаются создать максимально невыносимые условия, чтобы они показали как можно более низкие результаты. И всё это на фоне предстоящих выборов президента в России, которые назначены на 18 марта этого года.

Из этого политолог делает вывод, что вся история с Олимпиадой-2018 имеет исключительно политическую подоплёку и не имеет никакого отношения к спорту.

"Я вас уверяю - будет еще и третий этап, непосредственно на самой Олимпиаде!" - сказал Михеев в интервью "Вести ФМ".