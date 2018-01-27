Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госсовет Крыма раскрыл реальную цель создания украинской полиции по Крыму и Сева...
Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии
О чём договорились Сурков и Волкер под ласковым солнцем Дубая
Украинские националисты жаждут расправы над главой МИД Украины
Главная / Политика

Худшее ещё впереди: Политолог Михеев предупредил о новых провокациях Запада на ОИ-2018

27 января 2018, 23:39  •  380 • Политика
Эксперт спрогнозировал третий этап скандала вокруг участия России в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.
На Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Россию ожидает третья волна нападок на спортсменов. Такой прогноз сделал известный политолог Сергей Михеев.
По его словам, первой волной является запрет использовать флаг и гимн России на Олимпиаде-2018. Второй волной стал недопуск сильнейших российских спортсменов к олимпийским соревнованиям. Третья волна начнётся уже непосредственно на самих Олимпийских играх, уверен политолог.
Михеев считает, что на олимпийских соревнованиях российским спортсменам попытаются создать максимально невыносимые условия, чтобы они показали как можно более низкие результаты. И всё это на фоне предстоящих выборов президента в России, которые назначены на 18 марта этого года.
Из этого политолог делает вывод, что вся история с Олимпиадой-2018 имеет исключительно политическую подоплёку и не имеет никакого отношения к спорту.
"Я вас уверяю - будет еще и третий этап, непосредственно на самой Олимпиаде!" - сказал Михеев в интервью "Вести ФМ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

380
Источник
Похожие новости
27 января 2018, 10:39
В США призвали разработать план против вторжения "зеленых человечков" из России в Прибалтику
28 января 2018, 02:54
Нетаньяху в ярости: Израиль обвинил Польшу в "отрицании холокоста"
27 января 2018, 17:09
Виртуальный патруль: Украина создаст дорожную полицию Крыма

28 января 2018, 06:09
Украинские националисты жаждут расправы над главой МИД Украины
27 января 2018, 23:39
ООН принимает правила России: Спецпосланник по Сирии едет на переговоры в Сочи
27 января 2018, 23:39
Главный критик Евросоюза и Украины победил на выборах президента Чехии
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
28 января 2018, 02:39
«Абсолютно незаконные»: в Минэнерго России ответили на введение Вашингтоном персональ...
28 января 2018, 02:54
Нетаньяху в ярости: Израиль обвинил Польшу в "отрицании холокоста"
28 января 2018, 06:09
Украинские националисты жаждут расправы над главой МИД Украины
28 января 2018, 06:09
Гудбай, Порошенко: Названа причина отказа Трампа встречаться с президентом Украины
28 января 2018, 06:09
Начинайте готовиться: Глава МВД Украины пообещал бросить полицейских на покорение Дон...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 января 2018, 13:54
Зачем Путин поменял два слова в ответе «Служу России»
23 января 2018, 18:39
«Я ужасный человек»: в Москве студент убил свою возлюбленную и покончил с собой
24 января 2018, 04:39
Греф и Кудрин грозят превратить Россию в территорию социального ада
27 января 2018, 04:09
В состав России вошёл новый регион? (Романов Роман)
24 января 2018, 01:24
ПАСЕ отомстила России скандалом вокруг Донбасса за нежелание платить взносы
26 января 2018, 08:39
Опыт боёв в Сирии: как русские научили сирийских танкистов воевать
25 января 2018, 09:24
Штурмовать Донбасс бросят наследников Героев Советского Союза
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.