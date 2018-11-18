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Художественную литературу не читает: Песков рассказал, что делает Путин во время долгих авиаперелетов
18 ноября 2018, 19:54 • 78 • Политика
Песков рассказал, чем занимается Путин во время долгих перелетов. По словам пресс-секретаря, глава государства не теряет времени даром, а работает с документами или читает дайджесты СМИ. На художественную литературу времени не остается, отмечает Песков.
Президент России Владимир Путин во время долгих авиаперелетов работает с документами, читает и смотрит дайджесты СМИ. Такой информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что на чтение художественной литературы у президента России почти нет времени. Даже во время долгих авиаперелетов Путин занят работой с документами, в частности подписыванием президентских указов и распоряжений.
Кроме того, добавляет пресс-секретарь, глава государства уделяет время на просмотр телевизионных дайджестов и чтение дайджестов печатных СМИ. В этой связи на другие формы досуга времени почти не остается, пояснил Песков.
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