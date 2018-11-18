Художественную литературу не читает: Песков рассказал, что делает Путин во время долгих авиаперелетов

Песков рассказал, чем занимается Путин во время долгих перелетов. По словам пресс-секретаря, глава государства не теряет времени даром, а работает с документами или читает дайджесты СМИ. На художественную литературу времени не остается, отмечает Песков.

Президент России Владимир Путин во время долгих авиаперелетов работает с документами, читает и смотрит дайджесты СМИ. Такой информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на чтение художественной литературы у президента России почти нет времени. Даже во время долгих авиаперелетов Путин занят работой с документами, в частности подписыванием президентских указов и распоряжений.

«Ведь президентские указы, распоряжения, которые выпускает пресс-служба президента и администрация каждый день, они сначала должны быть подписаны президентом», - рассказал Песков в телеэфире.

Кроме того, добавляет пресс-секретарь, глава государства уделяет время на просмотр телевизионных дайджестов и чтение дайджестов печатных СМИ. В этой связи на другие формы досуга времени почти не остается, пояснил Песков.