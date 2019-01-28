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Хуан Гуаидо, не получивший легитимную власть в Венесуэле, уже делит добываемую в государстве нефть

28 января 2019, 10:09  •  209 • В мире
Самопровозглашенный лжепрезидент Хуан Гуаидо решил поделить венесуэльскую нефть - доходы от добычи компании Citgo он хочет забрать для совершения госпереворота.
Хуан Гуаидо, не получивший легитимную власть в Венесуэле, уже делит добываемую в государстве нефть.
Венесуэльская оппозиция ищет всяческие способы взять под свой контроль американское подразделение венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA Citgo.
Это намерение подтвердил лжепрезидент Хуан Гуаидо газете The Washington Post.
23 января оппозиционер провозгласил себя исполняющим обязанности президента южноамериканского государства.
Гуаидо утверждает, что бывший член совета директоров PDVSA Педро Бурелли призвал Белый дом сделать все, чтобы Citgo стала источником дохода для венесуэльской оппозиции. Напомним, что Педро Бурелли переехал в США на ПМЖ.
Ранее руководство Citgo заявило, что занимается созданием стратегии для того, чтобы избежать передачи своих доходов силам оппозиции в Венесуэле. Проблема компании следующая: она зарегистрирована в США, но принадлежит Венесуэле. Гуаидо может в теории сменить совет директоров Citgo и брать деньги на госпереворот.

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