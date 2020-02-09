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"Ху из миссис Поклонская?": Депутат Госдумы и "русская украинка" заказала тест ДНК

09 февраля 2020, 15:39  •  102 • В России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в своих соцсетях, что заказала тест на ДНК, чтобы выяснить свое происхождение.

По мнению экс-прокурора Крыма, которая во время телеэфира сравнила себя с "русской украинкой", у нее могут быть общие предки с главой Незалежной Владимиром Зеленским. Эти слова вызвали бурную реакцию у гостей студии.

- В воздухе повис главный вопрос: «Ху из миссис Поклонская?» (ну, по национальности). Это исследование происхождения и генетических корней человека, - объяснила Поклонская.

Она заинтриговала своих подписчиков, заявив, что "скоро главная загадка будет раскрыта".

- Вдруг окажется, что вместе с русской и украинской кровью во мне есть наследие древних и пугающих многих влахов? - иронизирует депутат ГД.

И, наконец, Поклонская отметила, что очень гордится своими предками.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что экс-прокурор Крыма Наталья Полонская заявила, что готова поехать послом России в Киев и не боится радикалов. Депутат ГД в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" дала рецепты, как установить мир в Украине.

ПОКЛОНСКАЯ: В политике неправильно думать по-прокурорски.Владимир Ворсобин подводит итоги года с одним из самых ярких депутатов Госдумы Натальей Поклонской. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео!

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