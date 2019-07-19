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Хрюшка с триколором: Как украинская пиццерия продолжила антироссийскую акцию грузин
19 июля 2019, 23:39 • 79 • В мире
В украинском городе Черновцы владельцы одной из пиццерий решили поддержать антироссийскую акцию, которую запустило кафе в Тбилиси. В частности, перед входом в заведение наклеили свинью в цветах российского флага. Значок перечёркнут. Хозяева пиццерии считают, что символ должен объяснить посетителям, что здесь не говорят по-русски.
К акции New York Street Pizza из города Черновцы на Украине отнеслись неоднозначно. Сами владельцы заведения объясняют, что наклейка-хрюшка - это предупреждение. В кафе не будут рады посетителям, которые отказываются говорить на английском или украинском.
"Мы чисто принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика", - подчеркнул администратор кафе Александр. По его словам, многие клиенты обижаются за отказ персонала общаться на русском, но именно для таких и вывешена табличка.
В то же время на юго-западе страны, именно в районе Черновцов, довольно много русскоязычного населения, пишут "Дни.ру". Это связано с тем, что в своё время на предприятия сюда требовались высококвалифицированные специалисты, которых "выписывали" из России.
Запрет на общение на русском языке в государственных учреждениях и на официальных мероприятиях вступил в силу на Украине 16 июля. За нарушение закона предполагаются штрафы.
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