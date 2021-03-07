Хрущёв убил Кеннеди, Россия правит миром, и это не бред сумасшедшего. Просто бизнес

На Западе появилась книга, в которой Хрущёва обвинили в убийстве Кеннеди. Её написали авторы, утверждавшие в предыдущей, что спецслужбы России правят миром. Почему Вулси и Пачепа не сошли с ума?

Никита Хрущёв заказал Джона Кеннеди, Россия методами спецслужб правит миром. Если вам нужен "повод для гордости", ищите, господа, вышедшую в свет совместную книгу двух профессионально презирающих далеких от мира разведок людей и одновременно зарабатывающих на них немалые деньги сказочников - экс-директора ЦРУ Джеймса Вулси и бывшего генерал-лейтенанта внешней разведки Румынии Иоана Михая Пачепы. Этот литературный китч называется "Операция "Дракон": секретная война Кремля против Америки".

Американец Вулси и скончавшийся на днях от коронавируса румын Пачепа – старые друзья-коллеги. У подавляющего большинства книг имевшего богатое воображение и умевшего его монетизировать Пачепы предисловия написаны Вулси, карьера которого рухнула после разоблачения в ЦРУ занимавшего в нём крупный пост и при этом работавшего на СССР Олдрича Эймса. Нынешняя книга – это их первое (и последнее) целиком совместное творение. Из всех содержащихся в ней баек и выдумок, которые ранее в той или иной форме уже пытались повесить на СССР, привлекает внимание только одна: советский лидер Хрущёв "лично" приказал тёмной лошадке Ли Харви Освальду, прожившему некоторое время в Минске и вернувшемуся в Америку с русской женой Мариной, убить президента США Джона Кеннеди. Эта ложь, перемешанная с не имеющими отношения к убийству Кеннеди фактами, драпируется в ничем не подтверждаемые абсурдные подробности:

Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить президента Кеннеди, которого Хрущёв стал презирать. Освальду… подарили советскую жену и отправили обратно в США в июне 1962 года.

Эта дама, кстати, ещё жива и теперь, уже не боясь за свою жизнь, заявляет, что её бывший муж не убивал президента. Тот тоже это решительно отрицал, пока его самого не убили на глазах у миллионов телезрителей. Но Вулси и Пачепе эти свидетельства не интересны. В подтверждение своих слов они ссылаются 26-й том лживого отчёта Комиссии Уоррена со смешной присказкой: из-за обилия кодовых слов до сегодняшнего дня расшифровать содержащуюся в этом томе информацию не удалось. Пока за это дело не взялись два таких профи, как Вулси и Пачепа. Они-то и раскрыли тайну: "Расшифрованные, эти доказательства подтверждают тот факт, что убийца Джона Ф. Кеннеди, Ли Харви Освальд, тайно встречался в Мехико со своим советским оперативным сотрудником, "товарищем Костиным", из… Тринадцатого отдела КГБ по убийствам за рубежом".

Позже, по версии обоих сказочников, убивать Кеннеди в Москве "передумали", но "фанатик" Освальд, "питавший слепую любовь к СССР", не подчинился приказу… И за пять секунд, трижды перезарядив винтовку без оптического прицела, с неблизкой дистанции расстрелял ехавшего 22 ноября 1963 года в лимузине по Далласу президента США, как ему ранее "лично приказал" товарищ Хрущёв… При этом "завербован" КГБ Освальд был ещё в 1957 году, когда служил морпехом в Японии, и до убийства Кеннеди, к которому начал готовиться в 1962 году, выполнял по заданию СССР другие "секретные миссии". Именно поступившая от этого суперагента информация позволила, дескать, СССР сбить американского пилота Гэри Пауэрса во время полёта на высотном самолёте-шпионе U-2, стартовавшем из Пешавара (Пакистан), над Свердловском (Екатеринбург) в 1960 году. Такая вот развесистая клюква.

Можно сказать, что этот опус стал продолжением вышедшей в свет в 2016 году книги "Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти", которую Пачепа состряпал с неким Рональдом Рыхлаком и к которой Вулси написал предисловие. Её главная "идея" заключается в том, что КГБ СССР, а теперь и российские спецслужбы, хотя Россия является-де вырождающимся государством, тайно управляют человечеством путём умелого распространения дезинформации и манипуляции общественным сознанием. Если бы тут на место России поставить США, такое мнение ещё имело бы какой-то смысл. А так остаётся лишь развести руками.

Кто такой Освальд и как всё было на самом деле?

В общем, "дичь", да и только. Для тех, кто не вполне в курсе, кратко расскажем: Ли Харви Освальд – "подсадная утка" американских спецслужб, которым удалось в этом случае обставить советские. Вероятно, не потому, что в них сидели круглые дураки, а потому что кому-то в Москве, скорее всего, на Старой площади очень захотелось в пропагандистских целях заиметь в СССР беглого американца. Чтобы показать всему миру и собственной стране: вот, смотрите, бегут не только от нас, но и к нам, даже из США! Так оказался Освальд в 1959 году в СССР. Он проработал токарем на заводе в Минске до июня 1962 года с зарплатой в пять раз больше, чем у его советских коллег. Пропагандисты в СССР были довольны, его американские кураторы – тоже. Они готовили Освальду нужную биографию для последующего использования в крупной международной провокации, чтобы при желании повесить её на СССР, даже ничего не доказывая. "Фанатик" социализма Освальд, получивший квартиру в элитном доме в белорусской столице, еле выдержал это испытание. Вот что он написал в своём дневнике:

Работа серая, деньги негде тратить, нет ночных клубов и боулинга, нет мест отдыха, кроме профсоюзных танцев. С меня достаточно.

Разумеется, американцы его впустили обратно, с женой и дочкой, и попытались затем использовать против Кубы, но кубинские власти – в отличие от советских - не клюнули на эту приманку. Освальд был "утилизован" американским "Глубинным государством", чтобы списать на "стрелка-одиночку" убийство Кеннеди и получить возможность шантажировать Россию. Если когда-то грифы секретности будут сняты и кто-то честно напишет о последнем – вот это и станет настоящей сенсацией. По косвенным признакам, такой шантаж был, и очень успешный. Похоже на то, что именно по этой причине СССР не разоблачил лунную аферу США, втянулся в закулисные сделки с американцами, клюнул на фальшивый и, в конечном счёте, погубивший его Детант.

Да, при Хрущёве и по его приказу спецслужбы СССР в исключительных случаях убивали за рубежом своих оппонентов. Но это были головорезы вроде Степана Бандеры или Льва Ребета, которых ликвидировали в Мюнхене. Покушались на киллера-перебежчика Николая Хохлова, отказавшегося ликвидировать в ФРГ лидера НТС Георгия Околовича, отравив его во Франкфурте-на-Майне радиоактивным таллием или полонием. Но действующих лидеров зарубежных стран – в отличие от американцев во все времена – при Хрущёве не убивали. В Москве никому даже в голову не могла бы прийти мысль поднять руку на президента США.

Что прикрыли Освальдом?

Обвинение СССР в убийстве Джона Кеннеди можно использовать только в пропагандистских целях. Во всём остальном оно не выдерживает никакой критики. Если это так, и Кеннеди ликвидировали русские, то придётся обвинить Москву в убийстве ещё свыше 60 свидетелей преступления на территории США, причём самыми изощрёнными и разнообразными способами. Так, убийца Освальда Джек Руби, тесно связанный со спецслужбами, умирает от рака в тюрьме после того, как дал откровенное интервью журналистке, которое она не публикует, умирая вместо этого от передозировки наркотиков, которых никогда не употребляла. Ключевой свидетель Ли Бауэрс, видевший, как из-за ограды в Кеннеди стреляли "двое мужчин", погибает в автокатастрофе. То же самое происходит с таксистом, подвозившим Освальда от книгохранилища, из которого тот якобы стрелял в Кеннеди, домой. Причём всего через неделю после трагедии. Проститутка Роуз Шерами, которая провела ночь с пьяным сотрудником ЦРУ, от которого узнала, что "через два дня Кеннеди будет убит", также гибнет в автокатастрофе. Оказались застреленными полицейский и журналист, побывавшие в доме Освальда. Многие свидетели, особенно врачи, под давлением властей изменили свои показания. Роберт Макклилланд, первым осматривавший тело Кеннеди, вначале записал:

Пуля попала в горло, в затылке – выходное отверстие.

Однако, побеседовав с агентами ФБР, заявил, что ошибся: всё было наоборот. Почему? Потому что по официальной версии Освальд стрелял сзади.

Между тем в момент выстрелов его вообще не было на шестом этаже книгохранилища: он перекусывал на первом. Есть даже фото, где он стоит внизу в толпе зевак, в окружении нескольких подозрительных типов, лица которых искусственно затемнены. Имеется также любительская кинозапись проезда президентского кортежа, на которой чётко видно, что пуля, которая убила Кеннеди, прилетела спереди, так как голова президента была отброшена ею назад. Причём эта пуля в материалах дела отсутствует. Она… "распалась в теле президента". Таинственно исчезли и взятые на экспертизу фрагменты мозга погибшего. Досье на Освальда – опять дело рук КГБ? – уничтожили в 1973 году, чтобы замести следы. Зато в 2007 году появились воспоминания бывшего агента ЦРУ Говарда Ханта. На смертном одре он рассказал правду: "заказчиком" убийства Джона Кеннеди был техасец и крупный масон Линдон Джонсон. Вместе с вице-президентом США, сразу же занявшим президентский пост, его спланировал высокопоставленный сотрудник ЦРУ Корд Мейер. Непосредственно убил Кеннеди француз Люсьен Сарти – один из самых высокооплачиваемых в мире киллеров, работавший на наркобаронов. И он, естественно, стрелял спереди. Американские власти на это никак не отреагировали.

Важный свидетель

Весьма показательна в этой связи судьба одного из ключевых свидетелей – Георгия де Мореншильда, выходца из России, поменявшего в Америке приставку "фон" на "де". Этот человек, связанный с американскими спецслужбами и нефтяным бизнесом, был куратором и покровителем Освальда в Техасе, подыскивал ему работу, заботился о семье. Он делал это не по доброте душевной (Освальд был в общении весьма неприятной личностью), а потому, что его попросило об этом ЦРУ. 17 сентября 1976 года Георгий написал письмо его тогдашнему директору Джорджу Бушу, будущему президенту США, прося своего старого знакомого о помощи: выручить из "безнадёжной ситуации", так как за ним и супругой везде и всюду постоянно следят, их телефоны прослушиваются. Де Мореншильд признал, что в последние три года вёл себя как "последний дурак", выдал кое-какие секреты об Освальде и "разозлил многих людей". Бывший агент просил Буша о снисхождении:

Но наказывать пожилого человека вроде меня и мою очень нервную и больную жену – это уж слишком. Вы не могли бы сделать что-то, чтобы убрать сеть, раскинутую вокруг нас? Это будет моя последняя просьба о помощи. Я не буду вас больше беспокоить.

Буш-отец ответил на это письмо – формально и холодно. Выразив притворное сочувствие, он написал экс-куратору Освальда, что "в последние несколько лет" федеральные ведомства не проявляют интереса к его особе и, наверное, его преследуют сотрудники СМИ из-за возобновившегося интереса к убийству Джона Кеннеди, в чём он сам виноват. В результате "колпак" ЦРУ и ФБР никуда не делся, де Мореншильд продолжал выбалтывать важные подробности. Итог: за несколько часов до встречи со следователем спецкомитета по убийствам Палаты представителей Конгресса США Гаэтоном Фонци он "совершил самоубийство". Согласно официальной версии, разумеется.

Куда умнее оказался его старший брат Дмитрий, сохранивший перед фамилией приставку "фон", но всегда считавший себя русским человеком. Он был изначально ещё теснее связан с ЦРУ, начав заниматься разведкой, будучи профессором, историком-русистом, в Управлении стратегических служб (УСС), предшественнике ЦРУ. Этого человека, ярого антикоммуниста, хорошо знавшего Аллена Даллеса, называют иногда "первым рыцарем холодной войны". Дмитрий при этом любил Россию, где родился и провёл юные годы, учился на морского офицера, боролся с большевиками, сидел в одиночной камере смертников в минской ЧК. Потом оказался за границей. Вначале в Польше, затем в США. Всё это он рассказал автору этих строк в ашраме Шри Ауробиндо, в южноиндийском Пондишери, где мы пересеклись в конце 80-х годов. Он прятался там фактически от длинных рук организации, которой отдал лучшие годы своей жизни, занимаясь йогой. Ему было больно вспоминать о своём плохо кончившем брате и противно то, чем он занимался раньше, за исключением своих русских исследований. Он прожил больше ста лет, пережил СССР и хотел перед смертью вернуться в Россию, в Санкт-Петербург, но не успел.

Что имеем в сухом остатке?

Разумеется, Вулси с Пачепой написали свою единственную совместную книгу-китч ради денег, рассчитывая заработать на неискушённости и доверчивости читателей, прикрыть истинных организаторов и исполнителей убийства президента Кеннеди. Это во-первых. Во-вторых, имеется и более широкая цель – и денежная, и политическая: внести лепту в демонизацию России, что тоже всегда хорошо оплачивается. Дровишки в этот костёр нужно регулярно подкидывать. Ну и, наконец, в-третьих, продвижение нарратива о советско-русской угрозе США явно преследует также цель добиться выделения американскому и в целом западному разведывательному сообществу ещё больших средств для гибридной войны с Россией, в связи с чем благожелательная критика на Западе этому опусу обеспечена. Вот и всё, что было, господа.