«Хрупкое равновесие»: возможен ли конфликт между США и Ираном в Персидском заливе

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран перекроет поставки нефти через Персидский залив, если США попытаются блокировать экспорт углеводородов из исламской республики. Ранее американские СМИ сообщили о планах Соединённых Штатов отправить в Персидский залив авианосную группу для «демонстрации силы». Эскалация напряжённости между странами возникла на фоне очередных обвинений Вашингтона в адрес Тегерана — в Америке заявляют, что иранские баллистические ракеты представляют угрозу для Европы и Ближнего Востока. По мнению экспертов, если две державы столкнутся в Персидском заливе, это приведёт к серьёзным проблемам в области глобальной энергетической безопасности. Насколько вероятен такой сценарий — выяснял RT.

Корабль иранского военно-морского флота на учениях в водах Персидского залива и Ормузского пролива в 2010 году Reuters © Fars News

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что если США попытаются воспрепятствовать поставкам иранской нефти, то и другие страны Персидского залива не смогут экспортировать этот энергоноситель.

«Если однажды они захотят помешать экспорту иранской нефти, нефть вообще не будет экспортироваться через Персидский залив», — цитирует Рухани Arab News.

Заявление иранского лидера прозвучало на фоне очередного обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. 2 декабря госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в испытаниях баллистических ракет средней дальности, которые якобы могут нести ядерные боеголовки и угрожают странам Европы и Ближнего Востока.

Президент Ирана Хасан Рухани

Reuters

© Lisi Niesner

По мнению Помпео, эти испытания противоречат резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая закрепляла Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года, регламентировавший снятие санкций с Ирана в обмен на отказ последнего от ядерной программы. В резолюции ООН Иран также призывали «не осуществлять любую деятельность, связанную с разработкой и созданием баллистических ракет, спроектированных таким образом, чтобы они были способны доставлять ядерное оружие, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет».

Почти сразу после высказываний Помпео министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что никакого отношения к ядерным технологиям иранская ракетная программа не имеет, а потому его страна ничего не нарушает. В Минобороны Ирана отметили, что испытания ракет продолжатся.

4 декабря по инициативе Германии и Франции должны состояться закрытые консультации в Совбезе ООН по иранской ракетной программе.

«Американцы, несмотря на то что после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года (СВПД) оказались в международной изоляции по этому вопросу, продолжают давление на Иран, — отметил в интервью RT старший научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Николай Бобкин. — Иран проводит плановые испытания своих вооружений. Ничего нового не произошло. Но теперь американцы стали делать акцент на то, что эти ракеты якобы угрожают Европе».

Ранее европейские союзники США — Великобритания, Франция и Германия — отказались вслед за Вашингтоном выходить из СВПД и выступили за продление соглашения, которое также подписали Иран, Россия и Китай, даже без участия США.

Теперь, по мнению Бобкина, используя мнимую иранскую угрозу, Вашингтон старается склонить союзников на свою сторону.

Сила и угрозы

Одновременно с этим США не отказываются и от мер силового давления на Иран. 4 ноября американское издание Wall Street Journal сообщило, что в конце текущей недели ударная авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем John C. Stennis прибудет в Персидский залив для «демонстрации силы» Ирану.

Ранее представитель Госдепа США по вопросам, связанным с Ираном, Брайан Хук заявил, что США оставляют за собой право военного решения иранского вопроса.

«Мы ясно дали понять иранскому режиму, что при угрозе нашим интересам без колебаний применим военную силу. Думаю, они это понимают», — подчеркнул 29 ноября Хук.

Воинственная риторика характерна и для иранского руководства. 21 ноября командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Амир-Али Хаджизаде заявлял, что американские авианосцы в Персидском заливе, а также базы США — Эль-Удейд в Катаре, Аль-Дафра в Объединённых Арабских Эмиратах и Кандагар в Афганистане — находятся под прицелом иранских ракет.

«Они в зоне нашей досягаемости, и мы ударим, если они (американцы. — RT) зашевелятся», — цитирует генерала Хаджизаде иранское агентство «Тасним».

Как отмечало в ноябре текущего года американское издание The National Interest, в случае вооружённого конфликта с Ираном США рискуют столкнуться с мощным ударом по своим кораблям и базам в районе Персидского залива. Баллистические ракеты, манёвренные небольшие корабли, подлодки и катера иранского флота вкупе с минными заграждениям будут представлять серьёзную угрозу для ВМС США.

Кроме того, ранее издание отмечало, что несколько видов вооружений, которыми располагает Иран, являются «смертельно опасными» для американских военных. Это баллистические ракеты «Саджил» с дальностью до 2500 км, подлодки «Гадир», антикорабельные ракеты «Халидж-е Фарс» и российские ЗРК С-300.

Испытания баллистической ракеты в Иране в 2015 году

AFP

© Iranian Defence Ministry

В настоящее время Иран усиливает военно-морскую составляющую своих вооружённых сил. 1 декабря Иран спустил на воду эсминец «Саханд» собственного производства, использующий технологии малозаметности. 29 ноября иранский флот пополнили две мини-субмарины класса «Гадир», способные нести торпеды и ракеты «поверхность — поверхность».

В ожидании провокаций

По словам экспертов, нарастание напряжённости в Персидском заливе чревато эскалацией конфликта. Но в этом случае у Ирана неплохие шансы дать отпор США.

«Провокации возможны, — отмечает Бобкин. — Но что такое Персидский залив по расстояниям? Ирану не надо иметь там никаких новых ракет. Так, достаточно старых ракет с дальностью 300—400 км, которые стоят там 20 лет. Ими можно спокойно наносить удары».

Как отметила в интервью RT иранист, редактор отдела «Политика» журнала «Восток» Каринэ Геворкян, в Персидском заливе сохраняется «хрупкое равновесие», но крупномасштабный конфликт в ближайшее время маловероятен.

«Для тех целей, которые ставит перед собой американская сторона, необходима война, наземная операция и 800-тысячный контингент, которого нет. Вряд ли американцы на это пойдут», — заявила в беседе с RT Геворкян.

В то же время эксперт не исключает, что против Тегерана будут использоваться другие методы давления с целью спровоцировать его на жёсткие действия.

«Провокации возможны и реальны, — заявила Геворкян. — Любые провокации, включая теракты на территории Ирана».

Ранее Тегеран обвинил власти США и Саудовской Аравии в помощи террористам, организовавшим нападение на военный парад в городе Ахваз в сентябре текущего года. Тогда погибли 25 человек, более 50 были ранены.

Каринэ Геворкян отметила, что помимо активизации террористических сетей Иран может столкнуться с атаками Израиля на союзников исламской республики в Сирии и Ливане.

Вид на Ормузский пролив близ побережья Омана

Reuters

© Hamad I Mohammed

Перспективы блокады

Эксперты отмечают, что Иран не первый раз предупреждает о возможности блокады Персидского залива. В июле 2018 года об этом говорил заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари. В сентябре угрозу повторил президент Хасан Рухани.

Как отметила Каринэ Геворкян, Ирану вполне по силам перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив и Аравийское море.

«Реалистично заминировать и перекрыть Ормузский пролив. У Ирана для этого достаточно сил, — заявила Геворкян. — Когда кого-то зажимают в угол и угрожают, то контрагент идёт на всё, что можно».

С тем, что такой вариант возможен в случае военного давления на Иран со стороны США, согласен и Николай Бобкин.

«Если американцы попытаются физически, вооружениями, помешать экспорту иранской нефти, то такие действия возможны», — заявил политолог.

Однако, по словам экспертов, пока США не ввели ограничительные меры против большей части иранской нефти, а значит, у Тегерана существует широкий коридор возможностей.

Даже 4 ноября, когда США обещали восстановить действие всех ранее замороженных санкций, связанных с иранской ядерной программой, Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции Вашингтон «разрешил» закупать иранскую нефть. А в эти страны шла большая часть иранского нефтяного экспорта.

«США удалось ввести не полное, а лишь частичное эмбарго», — отмечает Бобкин.

А значит, полагают эксперты, говорить о предвоенном состоянии пока рано.