Хроники войны - что происходит в Донбассе. Главное

Донецкая и Луганская народные республики на фоне обострения ситуации объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Рассказываем, что происходит в Донбассе прямо сейчас.

В условиях постоянного обострения ситуации на линии разграничения в Донбассе, а также прорывов диверсионных групп на территорию независимых республик главы ДНР и ЛНР приняли решение о массовой эвакуации в Россию женщин, детей и пожилых людей. Первым с заявлением выступил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин:

С сегодняшнего дня - с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким.

После выступил и глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Он призвал всех, кто готов взять в руки оружие, защищать свои земли при наступлении ВСУ:

Противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжёлую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка, - сказал глава ЛНР.

Сегодня в Донбассе с сожалением отмечают, что дело идёт к широкомасштабной войне. Поэтому гражданское население и следует сберечь.

В эти минуты продолжает эвакуация мирного населения - составлен график вывоза людей. Многие приняли решение уезжать не на автобусах, а на личных автомобилях - кадры с места редакции Царьграда, в том числе, передают корреспонденты Anna News.

Украина рвёт бомбы, Союзное государство помогает

К сожалению, после заявлений об эвакуации не обошлось без эксцессов. Убить пытались начальник Народной милиции ДНР полковника Дениса Синенкова. Взрыв прогремел в центре Донецка в нескольких метрах от здания правительства. От автомобиля остался лишь капот, сообщили редакции "Первого русского" корреспонденты с места.

В подобной ситуации Россия не только взяла на себя ответственность за размещение мирного населения, но и выделила средства. Всем прибывающим обещано по 10 тысяч рублей, механизм перечисления будет разработан правительством. Между тем, президент России Владимир Путин напомнил украинской стороны, что урегулировать конфликт можно очень просто. Следует перестать стрелять и сесть за стол переговоров с представителями Донбасса:

Всё, что нужно сделать Киеву, - это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта, - сказал президент России.

Кстати, сегодня с визитом в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко. И он уже дал понять: случись на Украине широкомасштабное военное противостояние, ответит не просто Россия - биться будет Союзное государство. При этом Лукашенко подчеркнул, что войны никто не хочет. Он уверен, что в мире заинтересованы и украинские, и русские политики. И, тем более, мирные жители.

Реакция Украины и США

В США предпочли сделать вид, что они не имеют отношения к разжиганию войны. Об эвакуации призвали спрашивать украинское правительство. Более того, в Госдепе заявили, что рассматривают эвакуацию, как предлог для военной операции России против Украины... Печалное зрелище.

В Киеве тоже делают хорошую мину при плохой игре. Настаивают, что вывоз мирного населения в Россию - это... провокация. Весьма циничное заявление, ведь людей вывозят из-под украинских бомб, спасая им жизни.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что приказов на освобождение украинским военными Донбасса не выдавалось:

Если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди мирного населения. Такого приказа быть не может, - настаивает спикер.

Выходит Украины выбрала путь уничтожения мирного населения исподтишка? С дальнего расстояния? Ведь за один только последний день по территории ДНР украинские военные выпустили более 300 (!) мин и снарядов.

Остаётся лишь добавить, что все новости о происходящем сегодня в Донбассе доступны в специальном разделе "Первого русского", а также в онлайн-трансляции.