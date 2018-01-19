Хроники Сопротивления. Новогодняя антибандеровщина и социальные протесты

Новогодние и рождественские праздники не остановили стихийного сопротивления нацистскому режиму, несмотря на усиление репрессий СБУ и доносительство проворных «активистов».

По-прежнему одной из активных форм противостояния остаётся работа в социальных сетях, которая стала жёстко пресекаться как администрациями зарубежных соцсетей (того же «Фейсбука»), так и спецслужбами. 18 января УСБУ по Запорожской области сообщила об аресте молодого горожанина, «пропагандирующего «русский мир» и сепаратистские республики ДНР и ЛНР».

Однако продолжались и единоличные акции. 2 января в Константиновке, находящейся в зоне т. н. АТОбыл вновь разрушен памятник ветеранам-карателям, установленный в местном Сквере афганцев. Неизвестные повалили плиту, на которой изображен государственный флаг Украины, а также разбили фрагмент с изображением тризуба. Обломки памятника были разбросаны неподалёку. Этот памятник, открытый 13 октября 2017 года, рушат уже третий раз.

4 января 2018 года в Сумах неизвестные забросали коктейлями Молотова дом депутата местного облсовета Андрея Божко. Пожар оказался локальным и никто не пострадал.

В ночь на 4 января в Киеве сожгли три автомобиля Volkswagen общественного формирования по охране общественного порядка «Муниципальная полиция Киева». По одной из версий, поджог совершили нацисты из С14, по другой - неизвестные противники «эскадронов смерти».

11 января в подземном паркинге неизвестные сожгли «мерседес» киевского активиста Михаила Ковальчука.

Как известно, центром межконфессионального противостояния стало Запорожье, где возник конфликт между местной епархией канонической УПЦ и возмущенными горожанами из националистов и приходов «киевского патриархата». Поводом к конфликту стал отказ священника УПЦ отпевать погибшего ребенка, которого «крестили» у раскольников-самозванцев.

Первоначально активисты объявили флешмоб «Принеси куклу», затем начали расклеивать оскорбительные наклейки, оскорблять и провоцировать священников. 6 января два подвыпивших «ветерана АТО» принесли к храму Петра и Февронии детские игрушки и стали задевать охранников. Однако на защиту храмов вышли крепкие мужчины из общественной организации «Радомир». Как результат, провокаторы получили по шее, после чего обратились к местным «патриотам», которые провели «собственное расследование» и потребовали распустить организацию и наказать виновных в избиении «героев АТО». Напряжённость привела власти к решению вывести на улицы для охраны церквей военнослужащих воинской части 3029 Нацгвардии.

Продолжаются жёсткие конфликты водителей маршрутных автобусов и льготников-«ветеранов АТО». В Днепропетровске, где такому «ветерану» не продали льготный билет по маршруту Сумы – Херсон, как отмечает активистка Дарья Слуцковская, начались «настоящие разборки». В итоге прибывшая толпа «ветеранов» заблокировала работу автовокзала «Днепр», угрожала расправой администрации и кассирам.

Довольно редкими стали конфликты на языковой почве. В Днепропетровске в НВК №122 родительский комитет и администрация стали активно защищать сохранение в школе классов с русским языком обучения. Пока противостояние с национал-активистами находится в «бумажной» стадии, но родители уверены, что русские классы они отстоят.

Начало января подарило жителям Украины массу новых подорожаний и срывов выплат, что привело к социальным протестам по всей стране. Митинги по поводу внезапного повышения транспортных услуг прошли более чем в 20 городах Украины.

13 января взбунтовались жители приграничных регионов, которым с 1 января серьёзно ограничили количество разрешаемого для ввоза на Украину товара. «Челноки» перекрыли приграничные трассы и требовали изменения кабальных условия, выставленных Евросоюзом.

17 января по всей стране вышли на пикеты военные пенсионеры, требующие повышение пенсий. На Львовщине они перекрыли автотрассу в селе Воля-Высоцкая, ведущую к пункту пропуска Рава-Русская на украинско-польской границе. 300 ветеранов вышли на пикет в Харькове. Пикеты проводились в Луцке, Херсоне, Николаеве, Житомире, Киеве. Год только начинается…