Хроники смутного времени Украины: Госдеп приказал поднять тарифы на газ, а в Литве украинца побили из-за России

В Литве эстонец избил украинца из-за России

Некий украинец, который поставил перед собой амбициозные планы подзаработать в Литве (европейском рекордсмене по вымиранию — трудовая эмиграция из Литвы стремительно растет, страну навсегда покинуло более трети граждан) и зашел отметить это дело в одно из ночных баров Каунаса. Где, на свою беду, встретил эстонца. Вскоре речь, как водится, зашла о политике, а именно, об отношениях Украины и России. Взгляды эстонца и украинца на эту проблему стремительно разошлись, спор вышел жарким и продолжился уже на улице. Как констатируют местные СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру Литвы, победителем из спора вышел эстонец, который довел владельца украинского паспорта («ценность» которого, как недавно похвастался Порошенко, растет во всем мире) до больницы. И отбил у того желание работать в Прибалтике: гражданин Украины рассказал, что после этого ему захотелось вернуться в незалежную. Где его ждут очередные «европейские новости»…

Госдеп приказал Украине поднять цены на газ

Украина продолжает расплачиваться за «евроинтеграцию». На саммите G7 исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан в разговоре в главой МИД незалежной Павлом Климкимным призвал власти незалежной еще раз поднять цены на газ для населения. Как пояснила представитель Госдепа Хизер Науэрт, «до паритетного уровня к импорту». Повышение цен — одно из основных условий Международного валютного фонда, без этого не будет новых траншей.

По требованию МВФ, тарифы для населения должны были вырасти еще накануне нынешнего отопительного сезона, однако Киев тогда не послушался, отговорившись тем, что они скоро введут новую формулу для расчетов. Между тем в МВФ настаивают — невыполнение этого требования ведет к коррупции. Мол, газ формально покупается для населения, а потом с хорошей накруткой перепродается предприятиям. А так все будут счастливы. Особенно рядовые украинцы, которые уже и так стонут, жалуясь на неподъемные суммы за газ в коммунальных счетах.