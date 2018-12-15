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Хроники смутного времени: На Украине любят ЦРУ, вот те крест!

15 декабря 2018, 03:54  •  82 • В России

Иногда кажется, что украинские власти, как церковные, так и светские, совсем потеряли чувство стыда. Или реальности. Всю эпопею с получением автокефалии (церковной самостоятельности) Петр Порошенко только и делал то, что претит конституции его страны, по которой государство отделено от церкви. И все поняли: ничего общего с религией этот «великий поход за томосом» (церковным вердиктом, разрешающим самостоятельность церкви) не имеет - это чисто политика - обрывание последних нитей с Россией.

Разумеется, Киев на это толкают США.

Доказательства? В четверг раскольнический «патриарх» Украины Филарет вручил бывшему заму директора ЦРУ Джеку Девайну орден Андрея Первозванного «за помощь в создании единой поместной церкви».

А чего стесняться? Да, томос - это операция ЦРУ. Не Порошенко же. Как будто кто-то об этом не догадывался.

А по-русски все равно понятнее

Сразу 4 телеканала оштрафованы на Украине за недостаточное число программ на мове. То есть за русский язык.

С октября этого года украинские каналы заставили говорить на мове не менее 75% времени. А, к примеру, оштрафованный ТРК «Арцизький телецентр» выделил под украиноязычные передачи лишь 2% эфира...

Телеканалам, похоже, проще платить штрафы, чем терять зрителя.

Незалежная набирает... шпионов

Американская компания MissionEssential объявила набор граждан США для секретных операций на Украине.

- Кандидаты должны уметь скрытно контактировать с местным населением и иметь подготовку для службы в зоне боевых действий, - пояснил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. - Не отстает и Канада - расквартированные под Львовом 200 канадских инструкторов подготовили уже более 10 тысяч военнослужащих Украины. Что это, как не вклад в милитаризацию Украины?

Тут уместно вспомнить и британскую 77-ю бригаду, которая недавно отправила 1000 своих спецов информационных войн генерировать антироссийские фейки. Украина сегодня наводнена западными спецслужбами похлеще, чем страны НАТО. Но угроза ей почему-то по-прежнему - российские актеры и журналисты.

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