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Хроники нефтяной войны: Эр-Рияд идет ва-банк, Трамп упускает шанс

20 марта 2020, 08:35  •  27 • Аналитика
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Саудовская Аравия выразила намерение заливать мир дешевой нефтью, невзирая на собственные риски. Аналитики заговорили о возможности падения цен на черное золото "до отрицательных значений". Но России это не грозит — отечественные компании останутся главными экспортерами тяжелой нефти на международные рынки.

Нефть дешевле воды

Эр-Рияд приготовился к долгому демпингу. "Министерство энергетики поручило Saudi Aramco продолжить поставки нефти на уровне 12,3 миллиона баррелей в сутки в течение ближайших месяцев", — сообщило правительство. Таким образом, "политика максимальной добычи", объявленная после того, как Россия отвергла ультимативное требование ОПЕК о резком сокращении объемов производства, активизируется.
Напомним, что в соответствии с декабрьским соглашением ОПЕК+ Саудовская Аравия до конца марта обязана добывать не больше 9,7 миллиона баррелей. С апреля Эр-Рияд увеличивает поставки на треть. Причем резко снизив цены: для Европы — на 10,25 доллара ниже биржевых котировок сорта Brent.
Собираясь поддерживать такой режим несколько месяцев, Эр-Рияд идет ва-банк, поскольку придется задействовать все запасы нефти в хранилищах, а также резервы добывающих мощностей.
Это значит, что любой форс-мажор (например, очередная атака хуситов на энергетическую инфраструктуру) обернется срывом контрактных обязательств и огромными штрафами, которые просто нечем заплатить: изначально дефицитный бюджет страны из-за нефтяной войны уже превратился в фикцию. Экономические и политические последствия такого развития событий просто не поддаются оценке.
Тем не менее очередные заявления Эр-Рияда привели к падению котировок черного золота до уровней 2003 года. Сорт Brent опустился ниже 26 долларов за баррель, американская легкая WTI — дешевле 23. Третий по активам банк Японии Mizuho предупреждает, что это далеко не предел.
"Беспрецедентный в истории избыток нефти на рынке после решения Саудовской Аравии нарастить добычу на треть на фоне обвального падения спроса из-за эпидемии коронавируса может спровоцировать ситуацию, когда цены устремятся к отрицательным значениям", — отмечают аналитики банка.
Дело в том, что нефть скоро будет просто негде хранить. По данным компании Tankers International, в марте ставки фрахта танкеров подскочили на 700% — до "астрономического уровня". В условиях обрушившегося спроса это выглядит очень странно.
Но лишь на первый взгляд. Дело в том, что танкеры используют как хранилища избыточной нефти. И уже через два-три месяца, по мнению аналитического агентства IHS Markit, все они заполнятся под завязку.
В Mizuho считают, что в США ситуация еще хуже: по оценкам, американские хранилища — как коммерческие, так и государственные — переполнятся уже в июне. И тогда нефтедобытчики окажутся перед нелегким выбором: стопорить скважины или доплачивать покупателям за то, чтобы они забрали нефть.
Похожее уже случалось на газовом рынке в Техасе, где производство сланцевой нефти порождало гигантские объемы попутного газа, для прокачки которого не хватало трубопроводов и другой инфраструктуры. В результате в прошлом году цены на газ в регионе падали до минус 25 центов за миллион британских тепловых единиц: сланцевики приплачивали покупателям, чтобы те взяли топливо. Это было выгоднее, чем закрывать скважины: не надо тратиться на консервацию оборудования и увольнять рабочих. Теперь к такому сценарию приближается и нефтяной рынок.

Незаменимый партнер

Столкнувшись с подобными перспективами, американские политики запаниковали. Сенатор от нефтедобывающего штата Северная Дакота Кевин Крамер призвал Дональда Трампа срочно ввести эмбарго на поставки сырья из России и стран ОПЕК.
"Иностранные державы используют ситуацию с коронавирусом, чтобы заполнить рынки и вывести из строя наших внутренних производителей нефти", — отметил сенатор в письме президенту США.
"Мы должны немедленно послать сигнал: над США нельзя издеваться", — написал Крамер в твиттере, добавив, что ведет активные консультации с другими сенаторами о санкциях против экспортеров.
Впрочем, усилия американских законодателей вряд ли увенчаются успехом. Саудовская Аравия — главный стратегический партнер Вашингтона на Ближнем Востоке, так что ни о каких санкциях не может быть и речи. Достаточно вспомнить убийство саудитами журналиста Джамаля Хашогги: призывы конгресса наказать Эр-Рияд так ни к чему и не привели.
Что же касается российского сырья, то без него американским нефтеперерабатывающим заводам никак не обойтись: из-за санкций против Ирана и Венесуэлы Россия стала фактически монополистом на мировом рынке тяжелой нефти.
И вот результат: по последним данным Минэнерго США, Россия вышла на второе место в списке крупнейших импортеров черного золота в Америку, уступив лишь Канаде.
Примечательно, что у Вашингтона был шанс отказаться от российской нефти, заменив ее близкой по составу иранской. В начале марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад заявил о необходимости снять с Тегерана все санкции, поскольку они "препятствуют борьбе с вирусом, ограничивая поставки в страну лекарств и медицинского оборудования".
Теоретически Трамп мог бы в качестве жеста доброй воли приостановить запрет на экспорт иранской нефти, и Россия получила бы сильного конкурента на мировом рынке. Но американский лидер предпочел продолжить политику максимального давления на Тегеран.
Во вторник Госдепартамент США сообщил о санкциях против девяти компаний из Южной Африки, Гонконга и Китая за сделки с Тегераном.
"Вместо того чтобы сосредотачиваться на потребностях народа, иранские лидеры в течение нескольких недель лгали о вспышке коронавируса в стране, — объяснил госсекретарь Майк Помпео журналистам. — Они пытаются избежать ответственности. Коронавирус — убийца, а иранский режим — его соучастник".
В результате Россия остается основным поставщиком тяжелой нефти на мировой рынок, что позволяет Москве сохранять прочные позиции в нефтяной войне.
"Россия и Саудовская Аравия не ведут переговоры о совместных действиях на рынке нефти в условиях падающих цен", — сообщил в среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Bloomberg TV.
Западные аналитики считают Дмитриева сторонником экономического сближения России и Саудовской Аравии и "одним из архитекторов" альянса ОПЕК+. Возглавляемый им РФПИ в 2017 году создал совместный с Эр-Риядом инвестиционный фонд с капиталом десять миллиардов долларов. И если даже Дмитриев говорит, что сближения Москвы и Эр-Рияда пока ждать не стоит, значит, Россия взяла курс на длительную борьбу за глобальный нефтяной рынок.

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