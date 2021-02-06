Хроники энергокризиса Украины: Коломойский обыгрывает Ахметова, план Лукашенко срабатывает • 211 • Украина

Рекордный дефицит угля на складах украинских ТЭС, образовавшийся в январе, продолжает нарастать. В Киеве признали, что ситуация в энергетике является критической, и дело может закончиться «общесистемной аварией в объединённой энергосистеме Украины». Столь неутешительные перспективы являются результатом передела влияния в сфере энергетики, начатого олигархами с приходом Владимира Зеленского.



За всю историю независимости Украина еще ни разу не встречала февраль с таким мизерным количеством угля. По данным Минэнерго, 2 февраля 2021 года на складах теплоэлектростанций оставалось только 431,9 тысячи тонн угля, из них 291 тысяча газового и 140,9 тысяч антрацита. По сравнению с концом января запасы уменьшились еще на 23 тысячи тонн. В целом текущих объемов угля в 5,5 раза меньше, чем должно быть и ситуация близка к катастрофе, – признали на днях в Нацкомиссии по энергетике. Можно вспомнить 2015—2016 годы, когда энергосистему также лихорадило от нехватки топлива. Но даже в худший месяц того периода, в апреле 2015 года, запасы углей опускались только до отметки 898 тысяч тонн, что вдвое больше текущих значений. Не говоря о том, что с таким объемом резервов энергетики тогда встречали весну, а не февральские морозы.



Дабы избежать веерных отключений, власти уже были вынуждены снять ранее действовавший запрет на импорт электроэнергии из России.



Технологической причиной очередного хаоса в отрасли является ремонт 5 из 15 энергоблоков украинских АЭС, в результате чего выпадающие объемы генерации атомной энергии приходится компенсировать усиленным сжиганием угля и природного газа. От чего первый вид топлива уже на исходе и быстрыми темпами сжигаются газовые резервы.



Однако подлинные причины кризиса нужно искать в отчаянном противостоянии ключевых группировок за влияние над энергетикой страны. Новейший этап олигархических разборок стартовал в 2019 году, после прихода к власти Владимира Зеленского. Тогда, вернувшийся после изгнания Игорь Коломойский, включился в борьбу за дешевую электроэнергию, выгодную его ферросплавным и металлургическим активам. Имея на вооружении целое ручное правительство Алексея Гончарука, олигарх начал продавливать разрешение на импорт электроэнергии из России, переток которой позволял сдерживать местные тарифы. Кроме того, началась работа по установлению неформального контроля над второй по мощности энергетической госкомпанией «Центрэнерго», а также включение в орбиту своего влияния «Энергоатома».



Понятно, что экспансия Коломойского шла вразрез с интересами «энергетического короля» Рината Ахметова, которому нужны высокие тарифы: ведь чем дороже энергия, тем больше прибыли получит его энергохолдинг «ДТЭК».



Осенью 2019 года мяч явно был на стороне Коломойского, с подачи которого украинский рынок насыщался дешевой российской электроэнергией. Это вынудило донецкого олигарха пойти на решительные меры: все помнят, как Ахметов приглушил Бурштынскую и Приднепровскую ТЭС, требуя запретить импорт электричества из РФ. Учитывая возможные последствия ручного блэкаута, Зеленский тогда оперативно поспособствовал возвращению моратория на импорт электричества из РФ. Таким образом Ахметов напомнил, что «рубильник» всей энергосистемы находится в его руках, ведь его компании контролируют 70% тепловой генерации, владея девятью из 15 украинских ТЭС и 50% распределительных сетей. После пояснения о том, кто в доме хозяин, олигарх пошел в атаку: началась зачистка людей Коломойского в «Центрэнерго», а вскоре пало и правительство Гончарука, на смену которому пришел Денис Шмыгаль – бывший директор Бурштынской ТЭС Ахметова.



Следующей мишенью донецкого олигарха стали украинские АЭС, мешающие повышать тарифы своей дешевой генерацией. В апреле 2020 года Минэнерго направило «Энергоатому» обновлённый прогноз по энергобалансу, исходя из которого потребление электроэнергии за год должно сократиться почти на 10%, а значит, придётся вывести из строя без малого половину мощностей АЭС. Кроме того, владея семью «облэнерго», «ДТЭК» весь прошлый год искусственно снижала спрос и цены на атомную энергию, отказываясь выкупать её для своих сетей. В результате нехитрых манипуляций оператор украинских АЭС – «Энергоатом» – за последний год накопил долги почти на 900 млн. долларов.



Ринат Ахметов добился своего – горизонт для роста тарифов был расчищен. Однако неунывающий Игорь Коломойский решил взять реванш. Осенью олигарх сумел добиться увольнения ахметовского министра энергетики Ольги Буславец и поддержать назначение куда более лояльного ему Юрия Витренко. Первыми плодами назначения стали объемные ремонтные работы «Энергоатома», заставившие теплоэнергетиков закидывать уголь в топку стахановскими темпами. Выиграла и «Укрнафта», подконтрольная Коломойскому, ведь альтернативным топливом для ТЭС является мазут. Кроме того, в январе стартовал импорт электроэнергии из Белоруссии – это решение также стало возможным не без участия Коломойского. Наконец, в первых числах февраля был разблокирован импорт российской электроэнергии.



Таким образом, днепропетровский олигарх на текущий момент переиграл «тарифного короля». Впрочем, победа Коломойского может оказаться пирровой. Импорта российский и белорусской электроэнергии все равно недостаточно. Так или иначе, придется закупать уголь и наращивать собственную тепловую выработку. Но оперативно решить вопрос с углем сможет только Ахметов и его «ДТЭК». В целом же, складывающаяся ситуация в энергетике чревата масштабными сбоями. Не говоря о технологических рисках волатильной работы АЭС – это прямой путь к новому Чернобылю.



Правда есть и хорошие новости. У драки за энергетику Украины появился новый выгодоприобретатель – это Александр Лукашенко и битый критиками проект АЭС в Островце. Еще летом 2020 года, когда на станции завершались пусконаладочные работы, ходили слухи о большом интересе к АЭС со стороны Игоря Коломойского. Уже тогда он наводил мосты с белорусами на тему импорта электричества. А в январе 2021 года покупка электроэнергии у Белоруссии стала неотвратимой из-за её острого дефицита. И, похоже, расчет Лукашенко начинает срабатывать. Ведь по мере деградации украинской энергетики, которую словно одеяло перетягивают Ахметов и Коломойский, рискуя разорвать в клочья, - опора на белорусскую энергосистему будет неизбежной. И с годами эта зависимость может возрасти. Тем более, если украинская атомная энергетика, с которой помимо Ахметова воюет и Евросоюз, – будет выбывать из строя. Тогда из профицитного энергогиганта Украина превратиться в импортера драгоценной энергии.

Рекордный дефицит угля на складах украинских ТЭС, образовавшийся в январе, продолжает нарастать. В Киеве признали, что ситуация в энергетике является критической, и дело может закончиться «общесистемной аварией в объединённой энергосистеме Украины». Столь неутешительные перспективы являются результатом передела влияния в сфере энергетики, начатого олигархами с приходом Владимира Зеленского.За всю историю независимости Украина еще ни разу не встречала февраль с таким мизерным количеством угля. По данным Минэнерго, 2 февраля 2021 года на складах теплоэлектростанций оставалось только 431,9 тысячи тонн угля, из них 291 тысяча газового и 140,9 тысяч антрацита. По сравнению с концом января запасы уменьшились еще на 23 тысячи тонн. В целом текущих объемов угля в 5,5 раза меньше, чем должно быть и ситуация близка к катастрофе, – признали на днях в Нацкомиссии по энергетике. Можно вспомнить 2015—2016 годы, когда энергосистему также лихорадило от нехватки топлива. Но даже в худший месяц того периода, в апреле 2015 года, запасы углей опускались только до отметки 898 тысяч тонн, что вдвое больше текущих значений. Не говоря о том, что с таким объемом резервов энергетики тогда встречали весну, а не февральские морозы.Дабы избежать веерных отключений, власти уже были вынуждены снять ранее действовавший запрет на импорт электроэнергии из России.Технологической причиной очередного хаоса в отрасли является ремонт 5 из 15 энергоблоков украинских АЭС, в результате чего выпадающие объемы генерации атомной энергии приходится компенсировать усиленным сжиганием угля и природного газа. От чего первый вид топлива уже на исходе и быстрыми темпами сжигаются газовые резервы.Однако подлинные причины кризиса нужно искать в отчаянном противостоянии ключевых группировок за влияние над энергетикой страны. Новейший этап олигархических разборок стартовал в 2019 году, после прихода к власти Владимира Зеленского. Тогда, вернувшийся после изгнания Игорь Коломойский, включился в борьбу за дешевую электроэнергию, выгодную его ферросплавным и металлургическим активам. Имея на вооружении целое ручное правительство Алексея Гончарука, олигарх начал продавливать разрешение на импорт электроэнергии из России, переток которой позволял сдерживать местные тарифы. Кроме того, началась работа по установлению неформального контроля над второй по мощности энергетической госкомпанией «Центрэнерго», а также включение в орбиту своего влияния «Энергоатома».Понятно, что экспансия Коломойского шла вразрез с интересами «энергетического короля» Рината Ахметова, которому нужны высокие тарифы: ведь чем дороже энергия, тем больше прибыли получит его энергохолдинг «ДТЭК».Осенью 2019 года мяч явно был на стороне Коломойского, с подачи которого украинский рынок насыщался дешевой российской электроэнергией. Это вынудило донецкого олигарха пойти на решительные меры: все помнят, как Ахметов приглушил Бурштынскую и Приднепровскую ТЭС, требуя запретить импорт электричества из РФ. Учитывая возможные последствия ручного блэкаута, Зеленский тогда оперативно поспособствовал возвращению моратория на импорт электричества из РФ. Таким образом Ахметов напомнил, что «рубильник» всей энергосистемы находится в его руках, ведь его компании контролируют 70% тепловой генерации, владея девятью из 15 украинских ТЭС и 50% распределительных сетей. После пояснения о том, кто в доме хозяин, олигарх пошел в атаку: началась зачистка людей Коломойского в «Центрэнерго», а вскоре пало и правительство Гончарука, на смену которому пришел Денис Шмыгаль – бывший директор Бурштынской ТЭС Ахметова.Следующей мишенью донецкого олигарха стали украинские АЭС, мешающие повышать тарифы своей дешевой генерацией. В апреле 2020 года Минэнерго направило «Энергоатому» обновлённый прогноз по энергобалансу, исходя из которого потребление электроэнергии за год должно сократиться почти на 10%, а значит, придётся вывести из строя без малого половину мощностей АЭС. Кроме того, владея семью «облэнерго», «ДТЭК» весь прошлый год искусственно снижала спрос и цены на атомную энергию, отказываясь выкупать её для своих сетей. В результате нехитрых манипуляций оператор украинских АЭС – «Энергоатом» – за последний год накопил долги почти на 900 млн. долларов.Ринат Ахметов добился своего – горизонт для роста тарифов был расчищен. Однако неунывающий Игорь Коломойский решил взять реванш. Осенью олигарх сумел добиться увольнения ахметовского министра энергетики Ольги Буславец и поддержать назначение куда более лояльного ему Юрия Витренко. Первыми плодами назначения стали объемные ремонтные работы «Энергоатома», заставившие теплоэнергетиков закидывать уголь в топку стахановскими темпами. Выиграла и «Укрнафта», подконтрольная Коломойскому, ведь альтернативным топливом для ТЭС является мазут. Кроме того, в январе стартовал импорт электроэнергии из Белоруссии – это решение также стало возможным не без участия Коломойского. Наконец, в первых числах февраля был разблокирован импорт российской электроэнергии.Таким образом, днепропетровский олигарх на текущий момент переиграл «тарифного короля». Впрочем, победа Коломойского может оказаться пирровой. Импорта российский и белорусской электроэнергии все равно недостаточно. Так или иначе, придется закупать уголь и наращивать собственную тепловую выработку. Но оперативно решить вопрос с углем сможет только Ахметов и его «ДТЭК». В целом же, складывающаяся ситуация в энергетике чревата масштабными сбоями. Не говоря о технологических рисках волатильной работы АЭС – это прямой путь к новому Чернобылю.Правда есть и хорошие новости. У драки за энергетику Украины появился новый выгодоприобретатель – это Александр Лукашенко и битый критиками проект АЭС в Островце. Еще летом 2020 года, когда на станции завершались пусконаладочные работы, ходили слухи о большом интересе к АЭС со стороны Игоря Коломойского. Уже тогда он наводил мосты с белорусами на тему импорта электричества. А в январе 2021 года покупка электроэнергии у Белоруссии стала неотвратимой из-за её острого дефицита. И, похоже, расчет Лукашенко начинает срабатывать. Ведь по мере деградации украинской энергетики, которую словно одеяло перетягивают Ахметов и Коломойский, рискуя разорвать в клочья, - опора на белорусскую энергосистему будет неизбежной. И с годами эта зависимость может возрасти. Тем более, если украинская атомная энергетика, с которой помимо Ахметова воюет и Евросоюз, – будет выбывать из строя. Тогда из профицитного энергогиганта Украина превратиться в импортера драгоценной энергии. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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