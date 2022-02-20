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Хроники Донбасса: Новый виток эскалации налицо. Украина идёт по сценарию США

20 февраля 2022, 02:30  •  132 • Политика
Политический консультант Андрей Перла, комментируя хроники Донбасса, отметил, что "новый виток эскалации налицо". Тем временем ситуация в регионе развивается по сценарию США.
Политический консультант Андрей Перла в своём авторском Telegram-канале "Умный еврей при губернаторе" подвёл небольшой итог событиям последних дней в ДНР и ЛНР.
"В республиках Донбасса объявлена мобилизация. Идёт эвакуация мирного населения в Россию. О реальных масштабах её судить сложно, но целый ряд русских губернаторов уже заявили о готовности размещать беженцев, - обратил внимание политический эксперт. - Новый виток эскалации налицо".
Он не исключил того варианта, когда "Россия будет вынуждена от "Минского процесса" перейти к простому и быстрому признанию независимости республик и гарантиям их безопасности".
А пока, если верить американской стороне, Украина реализует в Донбассе сценарий Вашингтона. Военный эксперт Алексей Леонков в Telegram-канале "Мадуро - не дура" заметил, что он даже "не сомневался в том, что Украина всё делает в Донбассе по сценарию США".
"Обстрелы, диверсии, информационные атаки, "вбросы" в соцсетях - всё по сценарию. И заявления Блинкена, Бербок, Шольца - тоже по сценарию. Даже истерические крики Зеленского о деньгах и оружии - тоже сценарий, - выразил свою точку зрения эксперт. - Но скоро этой пьесе придёт закономерный конец".
Президент Украины Владимир Зеленский тем временем на Мюнхенской конференции по безопасности учит Запад, как помогать Незалежной.
"Давайте помогайте нам укреплять армию. Давайте нам больше оружия. Вкладывайте в нашу экономику. Инвестируйте. Приглашайте свои компании, - попрошайничает Зеленский. - Дайте нам финансирование на выгодных условиях. Гранты".

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