Хроники Донбасса - диверсия и предательство. Главное к этому часу

Республики Донбасса продолжают жить под усиливающимися обстрелами. Более того, ранним утром была задержана группа диверсантов, пытавшихся вновь устроить взрывы на важнейших объектах. Тем временем появились первые предатели, присягнувшие на верность Украине, и нашлись они не в ЛДНР.

В Ростовскую область прибыло уже более 40 тысяч беженцев из Донбасса. Люди покидают республики, чтобы спасти свои жизни: ВСУ только усиливают обстрелы и планируют циничные акции со взрывами на важнейших объектах ДНР и ЛНР. Вот и сегодня Народная милиция ЛНР сообщила о попытке атаки украинских военных в районе населённого пункта Пионерское.

Тем временем политические марионетки играют в свою игру. Так, Леонид Гозман демонстративно заявил, что будет на стороне Украины в случае, если война начнётся. С одной стороны, Гозман сразу обозначил статус перебежчика, как отметил политолог Александр Сосновский. А с другой стороны, политик лишь обострил ситуацию, указав на якобы имеющую место роль России в развязывании войны.

Диверсия

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своём телеграм-канале "Марочко Live" опубликовал экстренное заявление Народной милиции ЛНР. В нём сообщается, что сегодня, 20 февраля, около 5 часов утра "боевики 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе н. п. Пионерское с форсированием реки Северский Донец".

В результате боестолкновения противник понёс потери и отступил,

- говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что огнём ВСУ уничтожено не менее пяти жилых домов. К сожалению, есть жертвы среди гражданских, их количество пока неизвестно. Подробности уточняются.

Более того, накануне в ходе реализации оперативной информации сотрудниками спецназа Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики на территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории республики.

При попытке задержания бандиты оказали вооружённое сопротивление, в результате чего, к сожалению, два бойца спецназа получили огнестрельные ранения, - сообщил военкор Андрей Руденко. - Действиями спецназа МГБ ДНР преступная деятельность представителей террористического киевского режима была пресечена.

Цинизм Запада и странные заявления Зеленского

Пока жители ЛДНР вынуждены прятаться под обстрелами, представители Запада пытаются убедить мир, что ничего страшного не происходит. Так, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс решила бороться с "дезинформацией" со стороны России из-за ситуации вокруг Украины.

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, будто бы повторяя географические ошибки собственного министра Трасс, заявил, что русские окружили Киев. Это при том, что украинские военные не только обстреливают Донбасс, но и атакуют территории Ростовской области, то есть уже России!

Но фору всем дал президент Украины Владимир Зеленский. От Запада он потребовал перестать называть новые даты вторжения России - мол, это не помогает. А также заявил, что Украине нужны деньги, причём не взамен реформ: просто дайте денег и ничего не просите взамен. Такова позиция официального Киева. Помимо всего прочего, Зеленский заявил, что никто никого не обстреливает со стороны Украины - это, мол, сами жители ЛДНР, а заодно и русские на территории России палят куда попало. Поистине циничные заявления. И попросту лживые.

Позиция России - спасение людей

Власти России выполняют взятые на себя обязательства и продолжают принимать людей - беженцев из Донбасса. Тысячи людей уже обосновались в России. К размещению присоединяются всё новые и новые регионы.

Как уже рассказывал Царьград, каждому прибывшему положены так называемые подъёмные - 10 тысяч рублей, - чтобы было на что жить в дни эвакуации. Сколько продлится временный переезд, пока неясно. Однако ни руководство независимых республик, ни Россия не могут рисковать жизнями мирного населения - вывозят женщин, детей и стариков. Мужчины остались защищать родную землю.

О том, как проходит эвакуация и что чувствуют жители Донбасса, оставшиеся дома, мы говорили в эфире "Первого русского".