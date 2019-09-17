Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России опровергли ухудшение отношений с Болгарией из-за «шпионского» скандала
Пушков ответил на условия Зеленского по выборам в Донбассе
Украина станет стабильной при населении в 13-15млн (Ростислав Ищенко)
Поклонская горячо поддержала уничтожение "обители зла" новым законопро...
Главная / В России

Хроника «смутного времени» Незалежной

17 сентября 2019, 18:24  •  182 • В России

Новый президент Украины все больше напоминает маленького Наполеона - закрывает неугодные телеканалы и ставит ультиматумы ДНР и ЛНР.

«ФОРМУЛА ЗЕ»

Среди обещаний президента Украины Владимира Зеленского перед выборами одним из главных было - скорейшее окончание войны на Донбассе. И вот стало известно, как он намерен добиться успеха. Придуманный им план уже назвали «формулой Зеленского». Хотя с таким же успехом он может называться и «формулой Порошенко».

Детали плана раскрыл новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Напомним, ранее сам Зеленский говорил о необходимости возвращения все попавших в плен украинцев в ДНР и ЛНР и осужденных в России за разные преступления. И что надо улучшить жизнь граждан, оказавшихся «по ту сторону фронта». Вроде бы вполне мирная инициатива, но, как оказалось, с двойным дном.

- Мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону, - заявил Пристайко, но тут же оговорился, что на все про все у властей Украины есть «полгода-год». - «Формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная «формула Зеленского».

А если у Киева это не получится изменить настроения Донбасса за год, то в ход, мол, пойдут «иные радикальные меры». Какие? Понятно, что речь, похоже, о возобновлении войны. Так в чем различия с «планом Порошенко»? Только в перерыве на полгода-год?

ЦЕЕВРОПЕЙСКАЯ СВОБОДА СЛОВА

Невиданных результатов при Зеленском достигла и свобода слова на Украине. Суд Киева отказал телеканалу «112 Украина» в апелляции на отзыв лицензии на вещание, и теперь он может прекратить жизнь в любое время. Эксперты ждут, что это случится сразу пеосле того, как Национальный совет по вопросам теле-радиовещания Украины на своем заседании 19 сентября, лишит телеканал лицензии. Подобная участь может ждать так же украинские телеканалы NewsOne и ZIK. Все они - оппозиционные нынешней власти. И ни для кого на Украине не секрет, что именно офис Зеленского поручил судам как можно скорее лишить все эти оппозиционные телеканалы лицензии.

Даже Порошенко на такое откровенное попрание демократии не решался.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



182
Источник
Похожие новости
17 сентября 2019, 18:24
Собянин - избранным депутатам Мосгордумы: "Нам придётся вместе принимать сложные решения"
16 сентября 2019, 19:39
По примеру Якутии: Греки предложили присвоить Крыму двойное название
17 сентября 2019, 18:24
Хроника «смутного времени» Незалежной
17 сентября 2019, 18:24
Россия и Китай дотянутся до Луны вместе
16 сентября 2019, 19:39
В Луганске задержали завербованного Украиной психопата, который причастен к громким терактам
17 сентября 2019, 19:54
«Запуск планируется в январе 2021 года»: Минфин вынес на публичное обсуждение проект новой системы пенсионных накоплений
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2019, 00:39
"Это был тяжелый год": Певица Анастасия Приходько о разрыве отношений с пар...
17 сентября 2019, 00:39
"Упрямство Турции теперь понятно": Соловьев напомнил о C-400 после фиаско а...
17 сентября 2019, 00:39
"Когда-то вы были врагами": Зал с одобрением выслушал строки Корана, процит...
17 сентября 2019, 13:24
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму
17 сентября 2019, 03:54
72 часа - и на выход: Как США заигрались с "русскими шпионами", но вспомнил...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2019, 13:39
«Вы там держитесь!» Навальный бежал из страны после обысков в его штабах
12 сентября 2019, 06:54
"Ему повезло, он попал в "мифическую категорию": Эксперт – о том, почему Шумахер вышел из комы через 6 лет
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве по транзитному контакту
15 сентября 2019, 12:54
В США 17-летнюю пловчиху лишили медали за "откровенный купальник". И за "не ту расу"
14 сентября 2019, 17:24
"Нет никакого воздействия огня": Эксперт одним фото вскрыл ложь властей США о теракте 9/11
16 сентября 2019, 11:39
Лимитрофы, кормившиеся с транзита, могут вешаться (Ростислав Ищенко)
12 сентября 2019, 23:09
Обиделись на "зелёных человечков": Геращенко выключили микрофон и выгнали из Рады. Временно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.