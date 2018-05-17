Хроника пикирующего Укроборонпрома

В декабре 2017-го ваш покорный слуга имел наглость усомниться в многомиллионной перспективе Харьковского авиазавода. Данная тогда мной реальная (!) оценка деятельности руководства Укроборонпрома во главе с ныне уже бывшим гендиректором Романовым, как и «суперпроект» по штамповке гусениц для БМП, были очень негативно встречены верными служителями нынешней украинской власти.За всё вышеперечисленное, включая и разбор патриотического репортажа от Espresso TV о ХГАПП, меня в очередной раз причислили к силам мирового зла и пообещали «гору проблем».Сегодня необходимо признать, что я ошибался. Благодаря «продуманным» и решительным действиям руководства госконцерна и их кураторов перед коллективом Харьковского авиазавода действительно открылась многомиллионная перспектива. Правда, перспектива эта со знаком минус.24 апреля 2018 года Хозяйственный суд Харьковской области своим постановлением обязал авиазавод вернуть 15 млн. долларов воинской части из Казахстана за оплаченный, но не поставленный Ан-74Т-200А. Окончательная сдача-приемка самолета должна была состояться в международном аэропорту города Алматы еще в октябре 2015 года!На судебном заседании представитель авиазавода отметила, что казахская военная часть действительно перечислила 15 млн. долларов по соглашению от 3 февраля 2014 года. На эти деньги изготовлена часть самолета. Однако «с наступлением форс-мажорных обстоятельств должник не может достроить самолет, в связи с чем было предложено заявителю несколько дополнительных соглашений», от которых казахские нацгвардейцы отказались.Очевидно, что так называемые форс-мажорные обстоятельства – не что иное, как преступная деятельность «успешных менеджеров» Укроборонпрома. Сведя на нет военно-техническое сотрудничество со странами бывшего СССР, «украдипромовские» конъюнктурщики обрекли отечественный авиапром на верную гибель.Предприятие, способное когда-то выпускать до пятидесяти самолетов в год, за четыре года не построило ни одного самолета.Кроме того, на сегодняшний день Харьковский авиазавод находится в процедуре банкротства. А так как казахская сторона пропустила срок для заявления конкурсных требований к должнику, долг будет погашаться в шестую (!) очередь. Что и говорить, феноменальный успех и безупречный имидж у иностранных партнеров!Возможно, дело поправили бы 150 миллионов долларов от потенциального инвестора Oriole Capital Group из заокеанского офшора, о котором так много рассказывали туристы из Укроборонпрома после очередного вояжа на Dubai Air Show-2017. Жаль только, что растаяла эта американская мечта, как мираж, с уходом «трудяги» Романова.Однако отчаиваться не стоит. За три месяца своего руководства Павел Букин лишь подтвердил, что является достойным преемником успешного менеджера Романа Романова, и совсем скоро появятся очередные правильные ролики о новых победах уже не существующего украинского ОПК.