«Хронические просчёты»: почему в Великобритании заявили о деградации бронетанковых войск страны

Комитет по обороне палаты общин парламента Великобритании опубликовал отчёт, в котором констатируется неудовлетворительное состояние бронетанковых сил страны. В документе говорится, что армия Соединённого Королевства использует преимущественно устаревшую технику, которая не защитит военнослужащих в случае потенциального конфликта, в том числе с Россией. Авторы доклада считают, что основной причиной деградации ударного потенциала Сухопутных войск Великобритании стал провал программ по модернизации парка военной техники. По мнению экспертов, бронетанковые войска Соединённого Королевства сегодня действительно не способны выполнять масштабные задачи из-за дефицита кадров и глубоких проблем в оборонной промышленности.

Британские парламентарии серьёзно обеспокоены деградацией боевых возможностей бронетанковых частей страны. Об этом свидетельствует доклад, опубликованный комитетом по обороне палаты общин.

Анализируя закупочную политику Минобороны после холодной войны, законодатели Соединённого Королевства пришли к выводу, что бронетанковые войска оснащены преимущественно устаревшей военной техникой — армия не получает новых образцов более 20 лет.

«Удивляет тот факт, что в период с 1997 года по конец 2020 года Департамент военного оборудования и средств поддержки не поставил на вооружение сухопутных войск (Великобритании. — RT) ни одной новой бронемашины, предусмотренной основной программой закупок, за исключением небольшого количества инженерных танков и бронированных вездеходов Viking», — говорится в докладе.

По подсчётам комитета по обороне, за это время не менее £321 млн было израсходовано на программы перевооружения, которые впоследствии были отменены. Ещё £2,8 млрд из бюджета властям пришлось потратить «на неотложное восполнение пробелов в (оборонном. — RT) потенциале».

«Невыполнение этих программ означает, что часть имеющихся на вооружении транспортных средств либо начинает устаревать, либо уже устарела, оставаясь в эксплуатации намного дольше, чем планировалось. Это сказывается на общем потенциале и боеспособности сухопутных войск, особенно перед лицом возможного столкновения с таким противником, как Россия», — признали законодатели.

«Управленческие просчёты»

В настоящее время основу парка бронетанковых подразделений Великобритании составляют танк Challenger 2, бронемашина пехоты Warrior IFV, разведывательная бронемашина CVR(T) и семейство бронетранспортёров FV430/FV432.

Challenger 2 — самый новый эксплуатируемый образец бронетанковой техники Соединённого Королевства. Этот танк — усовершенствованная версия Challenger 1, который поставлялся в британские ВС на излёте холодной войны.

Танк Challenger 2

AFP

© TONY NICOLETTI / POOL

Challenger 2 был принят на вооружение в 1998 году и хорошо зарекомендовал себя в ходе иракской операции 2003 года, отмечается в отчёте комитета по обороне палаты общин. Однако с тех пор машина не претерпела никаких существенных изменений.

Как отмечают парламентарии, по своим возможностям Challenger 2 уступает натовским аналогам — немецкому Leopard II и американскому Abrams. Также законодатели опасаются, что британская гусеничная машина не сможет противостоять российским образцам, включая новейший танк Т-14 «Армата».

В отчёте приводится мнение отставного офицера, известного в Соединённом Королевстве военного консультанта Николаса Драммонда, который считает, что Лондону нет смысла вкладываться в модернизацию Challenger 2. С точки зрения эксперта, британским властям стоило бы приобрести новейшие модификации Leopard II или Abrams и сосредоточиться на разработке собственного танка следующего поколения к 2040-м годам.

«Если сравнивать Challenger 2 с другими образцами, то у него действительно нет никаких преимуществ. Этот танк был создан с упором на защищённость. В итоге англичане увеличили его массу почти до 70 т, поэтому он стал малоподвижной машиной. Современным требованиям Challenger 2 не отвечает», — пояснил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Кроме того, в докладе комитета по обороне говорится и о весьма непростой ситуации, которая сложилась с модернизацией БМП Warrior IFV — недостатки этой машины были выявлены в ходе афганской операции. Ключевая проблема британского образца заключается в его неспособности вести огонь в движении. Кроме того, БМП уязвима для крупных самодельных взрывных устройств, которые противник закладывает под землю.

Warrior IFV была принята на вооружение в конце 1980-х годов и с этого момента её боевой потенциал почти не изменился. В 2009 году Минобороны Великобритании запустило программу продления ресурса БМП (WCSP), которая предусматривала установку новых бронелистов, башни, вооружений и электронных устройств.

Подрядчиком выступил британский филиал американской корпорации Lockheed Martin, однако реализация WCSP затянулась. Первоначально планировалось завершить модернизацию парка Warrior IFV в 2017 году, но затем этот срок сдвинулся на 2024-й. Кроме того, потребовалось дополнительное финансирование в размере £227 млн.

Задержку в выполнении WCSP британские законодатели объяснили трудностями, возникшими у конструкторов Lockheed Martin UK при интеграции на устаревающую платформу новой башни и современного 40-мм орудия. Кроме того, безгильзовые боеприпасы для пушки усовершенствованного Warrior IFV были признаны чрезмерно дорогими.

По мнению парламентариев, проблемы с модернизацией Warrior IFV свидетельствуют «о крайне слабом в последние годы контроле над реализацией программ снабжения сухопутных сил» со стороны органов военного управления страны.

Наиболее устаревшей техникой британских бронетанковых сил остаются бронетранспортёры типа FV430/FV43, производство которых было развёрнуто в 1962 году. Последняя модернизация этих машин пришлась на вторую половину 2000-х годов и начало 2010-х годов. Парк БТР был усовершенствован до версии Mk3 Bulldog, получившей улучшенную броню, новый двигатель и ряд других комплектующих.

Бронетранспортёр семейства FV430/FV432

Reuters

© Ints Kalnins

Тем не менее в комитете обороны палаты общин, ссылаясь на проведённое ранее парламентское расследование, настаивают на том, что семейство FV430/FV432 безнадёжно устарело и должно быть заменено ранее запланированного срока вывода из эксплуатации.

Альтернативой нынешним БТР является германо-нидерландское семейство многоцелевых бронированных транспортных средств Boxer. Лондон проявлял интерес к этой машине ещё в 1990-е годы, но решил отдать предпочтение собственному проекту FRES (Future Rapid Effects System), считая Boxer слишком тяжёлым для переброски транспортными самолётами C-130 Hercules.

Однако программа FRES не оправдала ожиданий военных и оказалась слишком дорогостоящей. Сегодня Минобороны Соединённого Королевства надеется получить более 500 германо-нидерландских БТР. Начало поставок запланировано на 2023-й.

Ещё одной устаревшей платформой британских бронетанковых сил является стоящая на вооружении с 1970-х годов разведывательная машина CVR(T). На замену ей должно прийти семейство транспортных средств Ajax. На закупку 549 единиц этой техники планируется направить £4,6 млрд.

За производство машин отвечает расположенная в Уэльсе компания General Dynamics Land Systems UK. Однако, как сообщается в докладе, в ходе реализации проекта возник ряд проблем, в том числе затянувшимся согласованием требований к Ajax со стороны военных и техническими трудностями при интеграции 40-мм орудия. В результате сроки поставок были сдвинуты.

«Текущая серьёзная задержка в реализации программы Ajax — ещё один пример хронических управленческих просчётов со стороны министерства обороны и его неактивного закупочного аппарата. Это вызывает особую тревогу, поскольку Ajax играет крайне важную роль в создании и развёртывании новых ударных бригад сухопутных войск, которые должны стать ключевой частью их будущего боевого порядка», — отмечено в докладе.

«Парадная армия»

В отчёте комитета по обороне также утверждается, что из-за несовременных и провальных программ по модернизации бронетехники личный состав британской армии оказался недостаточно защищён во время иракской и афганской кампаний.

В настоящее время, как утверждают законодатели, потенциальной угрозе подвергаются военнослужащие, дислоцированные в Эстонии, близ границы с РФ. Британские войска оснащены легкобронированными транспортными средствами, включая БТР FV430.

Также членов комитета по обороне беспокоит намерение Минобороны оставить к 2025 году в составе британских ВС только одно оснащённое танками соединение. Речь идёт о 3-й механизированной дивизии.

Разведывательная бронемашина CVR(T) ВС Великобритании

AFP

© MICHAEL DUNLEA / POOL

По оценке бригадного генерала в отставке Бена Барри, мнение которого приводится в докладе, в результате реформы, которую проводит военное ведомство, это соединение будет значительно уступать по боевому потенциалу российской танковой дивизии.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов в целом согласился с выводами комитета по обороне. По его словам, на сегодняшний день «говорить о каком-то потенциале британских бронетанковых войск не приходится».

«Великобритания свела свои сухопутные войска к масштабу парадной армии. По данным открытых источников, сейчас в строю находятся только 62 танка Challenger 2. Более того, в планах Минобороны дальнейшее сокращение их численности. Не исключено, что в перспективе танковый парк могут заменить бронемашинами Ajax, которые, естественно, уступают танкам по защищённости и огневой мощи», — рассуждает Хлопотов.

Неудачи британских властей в перевооружении бронетанковых войск эксперт объясняет деградацией кадров и оборонной промышленности страны после холодной войны. В настоящее время, по оценке Хлопотова, Соединённое Королевство не способно производить танки и бронемашины без кооперации с зарубежными предприятиями.

«Великобритания попала в очень сильную технологическую зависимость от иностранных государств, прежде всего от Германии, которая поставляет англичанам свои двигатели, пушки и другие комплектующие. На мой взгляд, это позорная ситуация для Великобритании с её глубокими военными традициями», — говорит Хлопотов.

С точки зрения Сергея Суворова, главной причиной деградации британских бронетанковых войск стала определённая «расслабленность» по причине отсутствия реальных угроз национальной безопасности. По мнению эксперта, парламентарии и власти Великобритании сознательно лукавят, рассказывая о возможном конфликте с РФ в Восточной Европе.