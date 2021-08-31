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Хроническая ошибка иностранных медиков: Лечат "не тех" пациентов
31 августа 2021, 01:20 • 45 • В мире
Выявлена хроническая ошибка иностранных медиков. В Латвии, например, зачастую лечат "не тех" пациентов.
Глава отдела качества Детской клинической университетской больницы Рейнис Упениекс рассказал о хронической ошибке иностранных медиков. Его соотечественники, впрочем, тоже не исключение.
Специалисты лечат "не тех" пациентов. Например, вызывают одного человека, а тот не слышит, зато кому-то другому показалось, что позвали его. В результате пациенту вводят обезболивающее, делают какую-нибудь инвазивную процедуру, а потом выясняется, что ему такая диагностика была вовсе не нужна. По словам Упениекса, если спрашивать у больного не только имя и фамилию, но и год рождения, количество подобных ошибок можно было бы сократить в разы.
В интервью изданию Jauns.lv специалист объяснил причину происходящего. Во многих странах за врачебную ошибку предусмотрено уголовное наказание. Из-за этого процветает замалчивание, сокрытие промашек.
Упениекс посоветовал пациентам брать ответственность на себя: подробно расспрашивать врача о диагнозе, назначениях, нюансах лечения и даже о внешнем виде лекарства. Следует также обращать внимание на ситуации, если вдруг медсестра принесла таблетку в необычное время.
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