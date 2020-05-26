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Хранилища заполнены лишь на 3 процента, – сообщил бывший глава ведомства Ярослав Погорелый

26 мая 2020, 13:55  •  46 • Украина
На самом деле, нечто похожее происходит на Украине практически повсеместно. В каком ведомстве ни копнёшь, картинка одна – разворовывается буквально всё, что можно унести. Так тащат только в «последние времена», когда становится ясно, что стране и её правоохранительной системе приходит каюк, и каждый – сам за себя. При Погорелом из Госрезерва украли добра на миллиард гривен, а нынче потери увеличились кратно, – считает отставленный чиновник. Но правоохранителей это, похоже, совсем не волнует.
Те три процента добра, которые не украли, скорее всего, просто не заинтересовали воров, – считает Погорелый, так как остатки представляют собой «продукцию непригодного к употреблению качества». Чтобы вы понимали масштабы хищений: Погорелый рассказал, как обнаружилась недостача на складе с нефтепродуктами. Проверяющий постучал по цистерне – пустая! Звук гулкий. Взяли щупом пробу нефтепродуктов, но щуп, к удивлению проверяющих, не пришлось опускать на дно – нефтепродуктов в цистерне оказалось под завязку! Что за чудеса?! «Выяснилось, - поведал хозяйственник, – что под окошечком для щупа была приварена труба, и лишь она была заполнена нефтепродуктами, а остальная цистерна стояла пустой». Вот такие чудеса.
По документам на складах числится всё, что там должно храниться, – продолжает срывать покровы Погорелый. Помните, как в фильме «Зелёный фургон» милиционер Грищенко отдавал своим односельчанам конфискованный самогон «во временное пользование»? Так же и на складах Госрезерва: на одном недосчитались 112 тысяч тонн зерновых, на другом – 20 тысяч, на третьем – 18 тысяч тонн. Руководство объяснило – выдали «во временное пользование» подшефным сельхозпредприятиям, безо всякого оформления. Примечательно то, что никого так и не привлекли к ответственности за разбазаривание государственного добра. Попутно выяснилось, что «вместо зерна второго-третьего класса, на самом деле, хранится зерно шестого класса, из которого даже макароны не произведёшь». И за последний год, по словам Погорелого, ситуация резко ухудшилась. Погорелый настаивает на срочном аудите, но в офисе президента и в правоохранительных органах его отчего-то не слышат.

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