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«Хранили его, как партизаны»: Моряки «Норда» не отдали флаг России «украинским пиратам»

30 октября 2018, 20:54  •  115 • Политика
Моряки «Норда», первым делом, ступив на родную землю, достали из-за пазухи российский флаг.
Вернувшиеся из украинского плена моряки крымского судна «Норд» первым делом достали из-за пазухи флаг России. Они бережно хранили российский триколор и всюду носили его с собой с самого захвата судна украинскими военными.
Историй крымского рыболовецкого судна «Норд» началась ещё весной этого года. Украинские пограничники, как обыкновенные пираты, захватили российский тральщике, и отбуксировали его в свой порт. С тех пор российские моряки томились в заключении на Украине. Во вторник 30 октября 7 из 8 членов команды «Норда» удалось вернуть на Родину. И первое, что они сделали по возвращению на родную землю - достали из-за пазухи флаг России, который пронесли с собой через все испытания.
«Хранили это (флаг России), как хранили партизаны самую главную святыню в своей жизни», - рассказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она добавила, что моряки уже вернулись в Крым. В Керчи их жду семьи, с которыми они не виделись почти полгода.
«Они счастливы этому возвращению, почти что с марта месяца, больше полугода велись переговоры, работа была правоохранительных органов, президента Российской Федерации по возвращению наших ребят», - цитирует КП слова российского омбудсмена.

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