Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шп...
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее...
Шмыгаль готовится добить Украину
Главная / В России

"Храм строился для того, чтобы прославить Господа": священник объяснил почему рад, что изображение Сталина уберут из церкви

16 мая 2020, 11:20  •  27 • В России

Утихают споры вокруг украшения храма Минобороны в парке «Патриот». Сначала оттуда убрали изображения Путина, Шойгу, Матвиенко и других чиновников. Это был исторический сюжет «Бескровное возвращение Крыма». Теперь священники и художники отказались и от мозаики со Сталиным. Все работы перенесут в музей.

- Ну, я свою точку зрения высказывал, что история – есть история. Но этот вопрос может вызвать какое-то внутрицерковное недопонимание, взаимные обиды, осуждение. Это цена, которую не стоит платить, - сказал «КП» глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Леонид Калинин. - Это возвращение к какой-то конфронтации. А церковь, она проповедует мир. И единственное, с чем мы никогда не будем согласны – это со злом. А личность Сталина может оцениваться по-разному. С одной стороны, он был Верховный главнокомандующий, с другой стороны, он был тираном и организатором многих репрессий. С одной стороны, он церкви дал свободу относительную начиная с 1943 года. С другой стороны, он церковный свой проект свернул уже в 48-49-м годах. Мы все люди верующие, православные. И все должны Богу служить, прежде всего. И храм строился для того, чтобы прославить Господа воскресшего. Слава Богу, все-таки было принято решение, что нужно в музее более уместно его оставить.

По замыслу архитекторов, на стенах храма хотели отобразить разные периоды в истории нашей страны. Фото с изображением наших правителей попали в соцсети. Блогеры подняли шумиху. Разбирательства дошли до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков передал журналистам мнение Путина: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано».

Из главного храма армии уберут мозаику со Сталиным

После этого мозаику заменили на сюжет крестного хода крымчан с Корсунской иконой Божьей Матери. Но, как сообщал «КП» священник Леонид Калинин, от изображения Сталина художники отказываться не собирались.

После в эфире радио «Вера» выступил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда. Он не одобрил мозаику с вождем в храме: «С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории».

Напомним, о завершении строительства главного храма армии доложили 9 мая. Но открытие его перенесли на более поздний срок

Завершилось строительство главного храма Вооруженных Сил РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
15 мая 2020, 20:50
«Несколько десятков человек»: СК установил причастных к размещению фото нацистов на сайте «Бессмертного полка онлайн»
15 мая 2020, 23:50
«Видим определённые преимущества»: в ФМБА рассказали об исследованиях эффективности «Мефлохина» против коронавируса
16 мая 2020, 01:20
Кремль закрыт на замок, а Мишустин и Песков заразились по дороге домой
14 мая 2020, 23:50
«Международный полярный маршрут»: как новые российские ледоколы помогут в освоении Северного морского пути
15 мая 2020, 09:50
Запас прочности: каких результатов достигла Москва в борьбе с пандемией коронавируса
15 мая 2020, 13:20
Зеленский продлил запрет на российские соцсети
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 мая 2020, 04:55
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных в...
16 мая 2020, 00:55
Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но гово...
16 мая 2020, 00:55
Белоусов и Мишустин отодвинули Собянина от Кремля: Журналисты провели своё расследова...
16 мая 2020, 02:55
"Вернуть Крым выгодно России": Украинский дипломат раскрыл новый план Киева
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 мая 2020, 23:55
Усик дал достойны ответ селюку-«майданщику» из Шапитовки
15 мая 2020, 05:55
"Зашибись победили в нефтяной войне": Саудовская Аравия повысила НДС и отменила прожиточный минимум
10 мая 2020, 15:55
"Есть мнение...": Президент в бункере. Вместе с двойником
10 мая 2020, 21:55
Подарок русским к 9 мая от Эрдогана: Турецкие ракеты атаковали нашу базу Хмеймим
14 мая 2020, 17:55
Теперь официально: "Гражданская жена Путина" претендует на место в Госдуме
12 мая 2020, 08:55
Германия взбунтовалась против ЕС: Причину "скандала в европейском семействе" назвал Мартынов
10 мая 2020, 14:20
На украинском ТВ «декоммунизировали» Парад Победы: журналисты решили продемонстрировать «идиотизм дебильных законов»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.