"Храм строился для того, чтобы прославить Господа": священник объяснил почему рад, что изображение Сталина уберут из церкви

Утихают споры вокруг украшения храма Минобороны в парке «Патриот». Сначала оттуда убрали изображения Путина, Шойгу, Матвиенко и других чиновников. Это был исторический сюжет «Бескровное возвращение Крыма». Теперь священники и художники отказались и от мозаики со Сталиным. Все работы перенесут в музей.

- Ну, я свою точку зрения высказывал, что история – есть история. Но этот вопрос может вызвать какое-то внутрицерковное недопонимание, взаимные обиды, осуждение. Это цена, которую не стоит платить, - сказал «КП» глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Леонид Калинин. - Это возвращение к какой-то конфронтации. А церковь, она проповедует мир. И единственное, с чем мы никогда не будем согласны – это со злом. А личность Сталина может оцениваться по-разному. С одной стороны, он был Верховный главнокомандующий, с другой стороны, он был тираном и организатором многих репрессий. С одной стороны, он церкви дал свободу относительную начиная с 1943 года. С другой стороны, он церковный свой проект свернул уже в 48-49-м годах. Мы все люди верующие, православные. И все должны Богу служить, прежде всего. И храм строился для того, чтобы прославить Господа воскресшего. Слава Богу, все-таки было принято решение, что нужно в музее более уместно его оставить.

По замыслу архитекторов, на стенах храма хотели отобразить разные периоды в истории нашей страны. Фото с изображением наших правителей попали в соцсети. Блогеры подняли шумиху. Разбирательства дошли до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков передал журналистам мнение Путина: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано».

Из главного храма армии уберут мозаику со Сталиным

После этого мозаику заменили на сюжет крестного хода крымчан с Корсунской иконой Божьей Матери. Но, как сообщал «КП» священник Леонид Калинин, от изображения Сталина художники отказываться не собирались.

После в эфире радио «Вера» выступил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда. Он не одобрил мозаику с вождем в храме: «С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории».

Напомним, о завершении строительства главного храма армии доложили 9 мая. Но открытие его перенесли на более поздний срок

Завершилось строительство главного храма Вооруженных Сил РФ.

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