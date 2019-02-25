Храм-самострой и"духовная" аптека: Как живут в Крыму раскольники из новой украинской церкви

- Слава Иисусу! – здороваются друг с другом прихожане симферопольского собора святых равноапостольных князей Ольги и Владимира.

Аналогия с печально известным приветствием украинских националистов «Слава Украине!» напрашивается сама собой. Пытаюсь прогнать из головы эту мысль, но не получается.

Как гласит табличка на входе, этот кафедральный собор принадлежит Украинской православной церкви Киевского патриархата – самопровозглашенной религиозной организации, созданной в 90-е годы при помощи тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука. В декабре 2018 года УПЦ КП объявила о том, что входит в состав создаваемой Православной церкви Украины (ПЦУ) – да-да, той самой, которая получила нашумевший «томос об автокефалии» от Константинопольского патриарха Варфоломея. Фактически это означает, что УПЦ КП перестала существовать, но табличку никто менять не спешит.

Табличку менять никто не спешитФото: Анастасия ЖУКОВА

А РАНЬШЕ БЫЛА НЕ СВОЯ?

Храм открыт только на время богослужений, их проводят два-три раза в неделю – по выходным и праздникам. Все остальное время на двери висит замок.

На воскресную литургию собралось человек 30-40. Пытаюсь разузнать, что же они думают по поводу пресловутого томоса. Мнения расходятся.

- А мне кажется, что Порошенко просто пиарится! – решительно заявляет по-украински пожилая прихожанка. – Ну, были мы под Кириллом из Москвы, теперь – под этим Варфоломеем из Константинополя… и к чему это? Там, в украинских городах, теперь воюют, где чья церковь, кому какой храм… ужасно это все, кошмар творится!

- Да, ужасно, ужасно, - кивает, вздыхая, еще одна старушка и тут же переводит тему: – А вы календарик церковный не хотите? Я всем даром раздаю!..

- Так что все-таки значит для обычных людей, верующих вроде нас с вами, этот томос? – интересуюсь, прикидываясь неофиткой.

- Как что?! – вмешивается третья женщина. – Радость! Большую радость, у нас в Украине теперь есть своя церковь!

- А раньше была не своя? – недоумеваю.

- Раньше мы Москве подчинялись, а теперь нет. Слава Богу! – объясняет прихожанка.

- Разве Киевский патриархат подчинялся Москве?

- Теперь своя церковь у Украины есть! – повторяет женщина и смотрит на меня, как на необразованную.

Я решила не разбивать ее иллюзии и не растолковывать, что УПЦ Киевского патриархата никогда не «подчинялась Москве» и патриарху Кириллу. Да, возглавивший в 90-е эту новую церковь патриарх Филарет когда-то был священнослужителем в Московском патриархате, но его лишили сана, и с тех пор две УПЦ никак между собой не связаны, разве что частью наименования. По всей видимости, прихожане не слишком углублялись в историю собственной церкви.

РЕДКО СЛУЖАТ, ВЫВЕЗЛИ СЕМЬИ НА УКРАИНУ

Всего у УПЦ Киевского патриархата в Крыму сохранилось 6 приходов, большинство из них - переоборудованные жилые квартиры или дома, а полноценных храмов только два - собор равноапостольных князей Ольги и Владимира в Симферополе и крохотная церквушка в Евпатории. Ее построили незадолго до Крымской весны между многоэтажками по улице Интернациональной. Службы там тоже проводятся только по праздникам.

- А вот этот храм имеет отношение к той новой церкви, что сейчас на Украине создают? – спрашиваю у прохожих женщин.

- Самое прямое! – кивают тетушки.

- И у нас это приветствуют в Крыму?

- Конечно! – поначалу решительно подтверждает одна из моих собеседниц, но затем, подумав, несколько меняет риторику. - Одни приветствуют, другие ругаются. Я в эту церковь хожу. Редко служат, они вывезли семьи на Украину. Я после 2014 года перестала ходить к Московскому патриархату. Они такую ересь несут!..

В чем именно заключается их ересь, жительница Евпатории объяснить толком не смогла.

"ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ"

- Помогите! Гонения! Украинскую церковь в Крыму ущемляют! – звонит во все колокола архиепископ Климент (в миру – Павел Кущ), глава Крымской епархии УПЦ Киевского патриархата.

Священнослужитель жалуется на судьбу свою горькую всем СМИ незалежной. Мол, на УПЦ КП оказывают давление из-за того, что она – оплот украинства в Крыму.

- Богослужения – только на украинском языке. Молимся, в частности, за Украину и ее войско, - заявляет Климент.

«Плач Ярославны» архиепископ подтверждает «фактами»: вот, смотрите: церкви на территории воинских частей в Севастополе и поселке Перевальное отобрали, из собора в Симферополе тоже, по словам священника, выселяют - договор аренды продлевать отказываются.

В Москве прошел марш памяти Немцова Собор УПЦ КП снаружи больше похож на древнегреческий храм, чем на православныйФото: Анастасия ЖУКОВА

В незалежной все сочувственно кивают и возмущаются ужасам «российской оккупации», но на самом деле Климент сам виноват в бедах своей церкви: УПЦ КП с 2014 года так и не перерегистрировалась как религиозная организация по законам РФ, а значит – не имеет никакого права занимать свои помещения.

Из воинских частей в Севастополе и Перевальном священников УПЦ КП выпроводили сразу, и суд во всех инстанциях подтвердил законность действий Минобороны и напомнил церковникам, что организация, которая не хочет входить в российское правовое поле, на защиту от российской Фемиды претендовать не должна.

- УПЦ КП не перерегистрируется в Крыму, это наша принципиальная позиция, несмотря на решения суда, подчеркивает во всех интервью архиепископ Климент.

Разбираемся дальше. Как сообщили КП-Крым в Госкомрегистре, деревянный храм УПЦ КП в Евпатории – вообще самострой. Почему его еще не демонтировали – большой вопрос.

ЧАСОВНЯ В КОНДИТЕРСКОМ

Собор равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе – по-прежнему предмет разбирательств. УПЦ КП с начала 2000-х занимает два этажа здания по адресу Севастопольская 17А – в самом центре крымской столицы. Все эти помещения еще с украинских времен находятся в госсобственности, и, по данным источников КП-Крым, церковь получила их в аренду от Фонда имущества Крыма за смешные деньги – всего 1 гривна в год. В 2014 году срок аренды истек, и для его продления нужно было сделать переоценку стоимости и заново рассчитать арендную плату. Но Климент, естественно, не захотел, ведь рассчитывать на такие же выгодные условия он вряд ли мог.

Интересно, что регистрировать УПЦ КП в Крыму архиепископ не хочет, зато ООО «Крымский православный духовный центр» по российским законам быстренько оформил еще в 2015 году. В учредителях – две частных фирмы и… УПЦ КП (как украинское юрлицо). «Духовный центр» при этом заботится более о делах насущных, нежели о духовных. Согласно ОКВЭДам, общество с ограниченной ответственностью торгует лекарствами, электроникой и прочими товарами.

От имени этого юрлица Климент и подал в суд с требованием заставить Минимущества Крыма продлить договор аренды помещений на первом этаже здания по улице Севастопольской 17А на прежних условиях. Суд проигран, нужно освободить помещения и выплатить более полумиллиона рублей неустойки. В августе 2017 года пришли приставы и опечатали помещения, которые к собору, расположенному на втором этаже здания, никакого отношения не имели. В их числе, например, кондитерский магазин «Кирюша». Однако ж в украинских СМИ снова читаем о гонениях на украинскую церковь. Вывеска «Кирюша», к слову, неожиданно исчезла: ее заменили на «часовню во имя Христа Спасителя». Духовный же все-таки центр торговлей занимается…

«Северный поток-2» сделает Украину шелковой Теперь на месте кондитерского магазина и аптеки - часовняФото: Анастасия ЖУКОВА

В начале 2019 года Минимущества попросило церковников освободить и остальные квадратные метры (1400), где расположен непосредственно собор.

- Им неоднократно предлагали перерегистрироваться и оформить все документы по законам Российской Федерации, но наши предложения игнорируют, - разъяснили Комсомольской правде - Крым в ведомстве.

"НЕ ВИНОВАТЫЙ Я!"

Архиепископ Климент не унимается и уже требует «персональных санкций» в отношении крымских чиновников, которые якобы «оказывают давление» и «пытаются ликвидировать украинскую церковь» на полуострове.

- Хочу обратиться к международному сообществу, к послам европейских стран, США и Канады в Украине, чтобы они лично взяли ситуацию под свой контроль, - говорит он.

Виноваты в проблемах Климента, если послушать архиепископа, все вокруг – не только российские, но и украинские власти.

- Президент Украины поручил Кабинету министров решить вопрос по помещению управления епархии, кафедрального собора в Симферополе. Это поручение президента Украины Кабмин Украины игнорирует. Второе – разработка положений для существования Киевского патриархата в Крыму. Это тоже не сделано, - жалуется священник.

О том, что никакого «давления» не было бы, получи УПЦ КП документы российского образца, священнослужитель, естественно, умалчивает.

РЕГИСТРАЦИИ - НЕТ, ГРАЖДАНСТВУ - ДА

Как рассказали КП-Крым в главке минюста в Крыму, в регистрации украинской церкви никто не отказывал, они просто не подавали заявление. Другие религиозные организации спокойно переоформились: получили российские документы крымские католики, иудеи, мусульмане, перерегистрировалась даже украинская греко-католическая церковь (униаты) – правда, в качестве католической церкви византийского обряда.

Новая Православная церковь Украины на полуострове тоже не регистрировалась. При этом сам архиепископ Климент давно получил российское гражданство, как и его родственники в Крыму.

- Потому что нужно имущество переоформлять, пенсии получать, за свет заплатить. А что предлагаете — до последнего ничего не делать, чтобы потом за долги отобрали имущество? Говорить о том, что если вы взяли российские паспорта, то вы преступники, неправильно. Ведь российские паспорта не для того, чтобы отказываться от государства Украина. А для того, чтобы хоть как-то защитить свои права, - оправдывался священник перед украинскими журналистами.

Архиепископ Климент судится за храмы УПЦ КП в Крыму. Фото: скриншот из видео YouTube

КОМПЕТЕНТНО

Предвыборный проект Порошенко

Политолог, декан факультета философии КФУ им. В.И. Вернадского Олег Габриэлян:

- Чисто политический процесс, далекий от православия и христианства в целом. Скорее, даже геополитический, ведь видно, что у Украины и ее президента – внешнее управление. Проект по получению томоса разработали отнюдь не в администрации украинского президента, игрок здесь – Запад, США, который пытается на разных уровнях вести гибридную войну против России. Не получается в военной сфере, Россия здесь укрепилась, значит, надо попробовать в духовной. Очевидно, то авторитет православия возрос за последние десятилетия, и надо ударить по нему. Проект подогнан к выборам. Почему не на год позже? Почему не после выборов? Очевидно, что к церкви это все не имеет отношения совершенно. Но нельзя сказать, приобретает ли Порошенко на этом электоральные дивиденды.

Кровавое противостояние

Политолог Иван Мезюхо:

- Фактически Украина в шаге от кровавого гражданского противостояния на религиозной почве. Естественно, вся эта история с автокефалией имеет и американский след. Ярким тому подтверждением является заинтересованность представителя Госдепартамента США по свободе вероисповедания Сэма Браунбэка в вопросах религиозных дел на Украине. Кроме того, широко известны связи константинопольского патриарха с властями США. В результате томоса Украина получила очередную неканоническую православную организацию, полностью зависимую от Фанара. Церковный раскол на Украине не коснется крымских епархий УПЦ МП, которые, естественно, переходить в образованную ПЦУ не собираются.

Цель - заполучить Крым

Религиевед, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Таврической духовной семинарии Андрей Ишин:

- Мы понимаем, что это не имеет отношения к духовности православия. Автокефалия тотально неканоничная, она брутальная, политически очень некачественная и оскорбительна для любого суверенного государства. Но происходит хулиганский криминальный вариант, принят закон о церковном рейдерстве, позволяющий отнимать храмы у других конфессий. В 2014 году главной целью архитекторов «майдана» было заполучить именно Крым, но у них не получилось. Поэтому любые акции, которые проводит Порошенко, всегда имеют в подтексте провокации против Крыма, и конфессиональный фактор – просто дополнение.

СПРАВКА КП

Православная церковь Украины - созданная в конце 2018 года неканоническая поместная православная церковь. В ее состав две неканонические православные церкви - УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ. Константинопольский патриархат во главе с патриархом Варфоломеем признал ПЦУ автокефальной и выдал ей соответствующий документ - томос. РПЦ и Украинская православная церковь Московского патриархата раскольников не признали. Другими поместными церквями ПЦУ тоже пока не признана.

УПЦ Киевского патриархата - самопровозглашенная церковь. В 1992 году ее создал митрополит РПЦ Филарета, бывший предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, впоследствии из-за этого преданный анафеме. Филарета поддержали архиереи Украинской автокефальной православной церкви и власти независимой Украины.

УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь) - зародилась после Февральской революции 1917 года в Российской империи благодаря активистам украинского националистического движения. Ни один действующий епископ на тот момент не принимал участия в создании этой церкви. Не найдя ни одного священнослужителя, согласившегося бы на раскол, активисты УАПЦ в 1921 году самостоятельно, в нарушение церковных канонов совершили хиротонию епископов. За это автокефалисты получили прозвище самосвяты.

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