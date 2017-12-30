Храм деградации • 224 • Аналитика



Заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город посольства США – свидетельство глубочайшего интеллектуального, морально-психологического и организационного кризиса американской и мировой элиты.



Казалось бы, что особенного – Иерусалим всегда воспринимался как стольный град народа израилева. Но дело в том, что он стал еще и духовным центром мира. Именно в этом городе проповедовал и принял мученическую смерть Иисус Христос – Сын Божий. Таким центром Иерусалим является и для мусульман наряду с Меккой. Здесь одна из величайших и древнейших мечетей. Ислам признает и чтит Иисуса Христа – Иссу, как и пророков Ветхого Завета, прежде всего Моисея. Таким образом, объявление Иерусалима столицей еврейского государства многими верующими воспринимается как попытка израильских властей приватизировать духовный центр мира.





Есть в этом событии и политический аспект. Он в том, что восточную часть Иерусалима международное сообщество считает принадлежащей Палестине и оккупированной незаконно, что отражено в соответствующих решениях ООН. Объявление Иерусалима столицей Израиля фактически ставит крест на надеждах палестинцев обрести собственное государство.



Акция американского президента фактически воспринимается как антиарабская. Итог – массовые протесты по всему миру. Более того, с резкими заявлениями выступила Турция – государство светское, но исторически ориентированное на ислам.



И столь серьезному событию, как ни странно, должного внимания не уделено ни прессой, ни аналитиками. Обнародованные оценки сводятся к тому, что Трамп пошел на этот шаг ради укрепления позиций в американском истеблишменте и обществе. С анализа этого предположения и начнем. Для установления его правдоподобности надо охарактеризовать личность и социальную базу Трампа, а также те силы, в чьих интересах принято конкретное решение.



45-й президент США представляет те слои бизнеса, которые ориентированы на реиндустриализацию, восстановление в полной мере суверенитета Америки, ее освобождение от транснационального влияния во внешней и внутренней политике. Это определило опору Трампа в обществе. К ней относится крупный и средний бизнес, не являющийся частью транснациональных элит и потому многое потерявший в результате реализации программы глобализации в 90-е и последующие годы. Соответственно непримиримыми противниками президента стали транснациональные элиты и связанная с ними часть американского истеблишмента. Этим же определяется и отношение к Трампу на международной арене. Лидеры транснациональных элит в других странах видят в нем разрушителя сложившейся структуры миропорядка. В свою очередь политические партии и движения Запада, ориентированные на восстановление суверенитета своих стран, воспринимают его как пример для подражания.



Удар по рейтингу



У Трампа явно недостаточная квалификация в области геополитики. Это, в частности, проявляется в том, что он ставит экономику выше. Об этом свидетельствуют его действия и заявления насчет НАТО и глобальных американских инициатив по созданию партнерств – Тихоокеанского (ТТП) и Атлантического (ТАП). ТТП он удостоил указа о выходе из него США, а по второму проекту просто свернул консультации. Объявив, что НАТО устарело, Трамп тем самым поставил под угрозу само существование блока. Фактически это серьезные удары по основам традиционной американской геополитики последних 60 лет.



Что касается интеллектуального потенциала президента США, то его следует признать высоким. Надо обладать достаточным умом и гибкостью, чтобы продержаться на посту при организованной масштабной травле и господстве противников в информационном пространстве.



Из анализа социальной базы Трампа следует, что заявление об Иерусалиме рейтинга ему не добавило – чисто американскому бизнесу вопрос о том, какой именно город будет столицей Израиля или любого другого государства, глубоко безразличен. Главное, чтобы был благоприятный деловой климат. Но его улучшения после такого заявления можно ожидать разве что только в Израиле. Не одобрила этот шаг и американская верхушка. Судя по данным СМИ, Госдеп, Пентагон и спецслужбы США даже пытались его предотвратить. Трамп побеждает американскую прессу



Так кому же хотел угодить Трамп? Ответ очевиден: израильскому лобби в США, еврейским финансовым воротилам. И, естественно, правительству Израиля, хотя это в последнюю очередь.



Можно констатировать, что заявление вряд ли было рассчитано на повышение личного рейтинга – Трамп больше потерял, причем не только в США, но и в других странах, прежде всего в арабских, с которыми совсем недавно старательно налаживал отношения, как с той же Саудовской Аравией. Да и у турецкого руководства появились дополнительные поводы продолжить дрейф в сторону РФ.



Стратегия мутной воды



Репутационные потери Трампа слабо компенсируются ростом его рейтинга в произраильских кругах. Чтобы понять поступок президента, придется обратиться к анализу особенностей высшей американской и транснациональной элит. Сегодня можно констатировать, что именно этим слоям удается оказывать действенное влияние на непокорного главу государства. Они определяют приоритеты американской геополитики, а также основные принципы и методы ее реализации.



В этой части американской элиты можно выделить две основные группировки. Первая из них состоит из сторонников глобальной концепции господства англосаксонской расы, точнее, ее элиты. Это модель однополярного мира, в котором предполагается существование единственной полноценной государственной системы с осью Лондон – Вашингтон, составляющей хребет западной цивилизации. Основа этой части элиты представлена связанными с США как государством транснациональными банковскими и промышленными структурами.



Для США эта модель означает:



1. В военном отношении – удержание абсолютного военного превосходства над остальным миром, главным образом за счет недостижимого для других стран уровня технологий, поддержание контроля над вооруженными силами, в первую очередь стран Европы, входящих в НАТО. Итоги 2017 года в России. Оглянемся на год уходящий



2. В экономическом плане – обеспечение контроля над основными планетарными сырьевыми ресурсами и коммуникациями, укрепление доллара как единственной мировой резервной валюты, сохранение доминирующего положения США в мировой системе хозяйства.



3. В духовной сфере – идеологическое доминирование любыми способами, включая военные, сохранение научного и технологического преимущества.



Вторая группировка представлена сторонниками глобальной концепции мондиального, то есть единого мира. В отличие от монополярной модели эта предполагает в конечном итоге ликвидацию всех государств, включая США, в пользу единого, в котором будет господствовать транснациональная элита, а все остальное человечество, разделенное по степени близости к ней, ее обслуживать. Эта концепция имеет мистическую основу, восходящую к ветхозаветным временам. Она утверждает неизбежность господства талмудической элиты под руководством нового мессии (машиаха). Эта часть высшего эшелона политической элиты США представлена доминирующими в мире транснациональными банковскими структурами, в существенно меньшей мере связанных с американской государственностью и господством доллара.



Но на этапе создания условий для формирования единого мирового правительства основным инструментом реализации геополитики этой группы являются США. Поэтому сегодня обе группировки пока еще преследуют сходные цели – сохранить американскую мощь и влияние. Однако уже есть признаки того, что сторонники мондиализма начинают переориентироваться на другие центры силы, в частности на Китай. В значительной степени это связано с явной неспособностью США обеспечить глобальное господство, а соответственно и решить задачу установления власти мирового правительства. И это очень тревожит строителей монополярной модели. По всей видимости, полный и окончательный провал геополитической операции «арабская весна», а особенно вытеснение США из Сирии с лишением их возможности сохранить в этом регионе надежно контролируемый плацдарм, заставило экстренно искать выход. Ведь что получилось? Создать марионеточное курдское государство из части территории Ирака и Сирии не удалось – против резко выступили Ирак и Турция. Ирак в случае такого шага окончательно сблизился бы с Ираном, стал бы его надежным союзником. Турция могла выйти из НАТО, тем самым оголив его южный фланг и поставив под угрозу само существование блока, а вместе с ним и американского военно-политического контроля над Европой. А это – прощай надежды на мировое доминирование и англосаксов, и транснационалов. В Сирии же – уже очевидно – американцам придется сворачивать свои незаконные базы. Тем более они теряют всякий смысл: что делать военспецам США в изолированных пустынных анклавах? Фактически у Соединенных Штатов в регионе Ближнего и Среднего Востока не остается ни одного надежно контролируемого ими государства, не говоря уже о марионеточных. Все здешние правительства ведут свою, причем явно многовекторную политику, ориентируясь сразу на несколько мировых центров силы. «У нас нет постоянных друзей, есть постоянные интересы». Эту истину бывшие верные союзники англосаксов усвоили не хуже своих учителей. Прощай, Гаагское судилище!



В зоне Тихого океана на фоне мощной китайской экспансии утер нос американской элите и лично Трампу юный Ким Чен Ын. КНДР, создав МБР «Хвасон-14» и особенно «Хвасон-15», поставила перед угрозой ядерного возмездия всю территорию США. Что остается Штатам?



Тут надо вспомнить, что важным фактором, определяющим неудачи американской геополитики, является выраженное общее снижение интеллектуального потенциала действующей элиты. Достаточно сопоставить такие глыбы, как Киссинджер или Бжезинский, с недавним госсекретарем США Керри и его помощницей Нуланд или нынешнего представителя США в ООН Никки Хейли с ее предшественниками 60–80-х годов. Общая интеллектуальная деградация американской элиты резко усугубляется дефицитом времени. В итоге могут быть приняты только относительно простые решения, не требующие ни больших умственных усилий, ни значительного организационного и ресурсного потенциала. Выбор также ограничен – из имеющихся апробированных стратегий поведения. Остается единственный инструмент «мягкой силы» – создание хаоса в надежде, что, сформировав нестабильность в регионе, удастся повторить «арабскую весну» в новой версии. В такой вариант заявление о признании Иерусалима столицей Израиля вполне вписывается как первый шаг на пути развязывания если не большой войны, то уж точно серьезных потрясений. В которые США постараются войти как «миротворец» с надеждой восстановить влияние. Можно признать это весомым основанием для экстравагантного заявления Трампа.



Соломоново решение



Однако есть еще одно предположение. Упомянутая выше деградация интеллектуального потенциала порождает все более выраженное мессианство, уверенность, что именно она, мировая элита, должна и способна определять новый глобальный порядок. Философская основа таких взглядов – все те же мистические положения, порой почерпнутые из весьма далекого прошлого и не имеющие ничего общего с реалиями. В частности, ключевым сакральным событием, определяющим всеобщую и незыблемую власть элит, является явление мессии, по-еврейски – машиаха, который должен воссесть на престоле в восстановленном храме Соломона на сохранившемся с 77 года нашей эры фундаменте. Сегодня на этом месте возвышается величайшая святыня ислама – мечеть Аль-Акса. Разделенность Иерусалима и категорическое несогласие палестинских властей с ее переносом не позволяют реализовать сакральный акт, обеспечивающий мистические основы глобального господства. "Республиканская стратегия" Вашингтона



Напомним, что ключевым элементом любой власти является ее духовный компонент, без которого она неустойчива, если вообще может быть реализована. И он должен иметь конкретное материальное воплощение. Причем значение последнего возрастает обратно пропорционально силе собственно духовных основ: чем они меньше, тем величественнее требуется храмина.



Признав Иерусалим столицей Израиля и подтолкнув израильтян на перенос в этот город всех учреждений с изгнанием из него палестинского населения, мировые элиты провоцируют масштабные протесты, которые при участии боевиков запрещенного в России ИГ и других подобных организаций перейдут в фазу внутреннего вооруженного конфликта. При этом вполне возможно, что именно исламисты пойдут на взрыв мечети Аль-Акса – для этого у них не существует моральных и иных тормозов, особенно после того, как потренировались в Сирии, в том числе и на мечетях, столь же древних, как иерусалимская. Далее мощная израильская армия и спецслужбы подавляют вооруженный мятеж, а площадка под храм Соломона готова. Заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город посольства США – свидетельство глубочайшего интеллектуального, морально-психологического и организационного кризиса американской и мировой элиты.Казалось бы, что особенного – Иерусалим всегда воспринимался как стольный град народа израилева. Но дело в том, что он стал еще и духовным центром мира. Именно в этом городе проповедовал и принял мученическую смерть Иисус Христос – Сын Божий. Таким центром Иерусалим является и для мусульман наряду с Меккой. Здесь одна из величайших и древнейших мечетей. Ислам признает и чтит Иисуса Христа – Иссу, как и пророков Ветхого Завета, прежде всего Моисея. Таким образом, объявление Иерусалима столицей еврейского государства многими верующими воспринимается как попытка израильских властей приватизировать духовный центр мира.Есть в этом событии и политический аспект. Он в том, что восточную часть Иерусалима международное сообщество считает принадлежащей Палестине и оккупированной незаконно, что отражено в соответствующих решениях ООН. Объявление Иерусалима столицей Израиля фактически ставит крест на надеждах палестинцев обрести собственное государство.Акция американского президента фактически воспринимается как антиарабская. Итог – массовые протесты по всему миру. Более того, с резкими заявлениями выступила Турция – государство светское, но исторически ориентированное на ислам.И столь серьезному событию, как ни странно, должного внимания не уделено ни прессой, ни аналитиками. Обнародованные оценки сводятся к тому, что Трамп пошел на этот шаг ради укрепления позиций в американском истеблишменте и обществе. С анализа этого предположения и начнем. Для установления его правдоподобности надо охарактеризовать личность и социальную базу Трампа, а также те силы, в чьих интересах принято конкретное решение.45-й президент США представляет те слои бизнеса, которые ориентированы на реиндустриализацию, восстановление в полной мере суверенитета Америки, ее освобождение от транснационального влияния во внешней и внутренней политике. Это определило опору Трампа в обществе. К ней относится крупный и средний бизнес, не являющийся частью транснациональных элит и потому многое потерявший в результате реализации программы глобализации в 90-е и последующие годы. Соответственно непримиримыми противниками президента стали транснациональные элиты и связанная с ними часть американского истеблишмента. Этим же определяется и отношение к Трампу на международной арене. Лидеры транснациональных элит в других странах видят в нем разрушителя сложившейся структуры миропорядка. В свою очередь политические партии и движения Запада, ориентированные на восстановление суверенитета своих стран, воспринимают его как пример для подражания.У Трампа явно недостаточная квалификация в области геополитики. Это, в частности, проявляется в том, что он ставит экономику выше. Об этом свидетельствуют его действия и заявления насчет НАТО и глобальных американских инициатив по созданию партнерств – Тихоокеанского (ТТП) и Атлантического (ТАП). ТТП он удостоил указа о выходе из него США, а по второму проекту просто свернул консультации. Объявив, что НАТО устарело, Трамп тем самым поставил под угрозу само существование блока. Фактически это серьезные удары по основам традиционной американской геополитики последних 60 лет.Что касается интеллектуального потенциала президента США, то его следует признать высоким. Надо обладать достаточным умом и гибкостью, чтобы продержаться на посту при организованной масштабной травле и господстве противников в информационном пространстве.Из анализа социальной базы Трампа следует, что заявление об Иерусалиме рейтинга ему не добавило – чисто американскому бизнесу вопрос о том, какой именно город будет столицей Израиля или любого другого государства, глубоко безразличен. Главное, чтобы был благоприятный деловой климат. Но его улучшения после такого заявления можно ожидать разве что только в Израиле. Не одобрила этот шаг и американская верхушка. Судя по данным СМИ, Госдеп, Пентагон и спецслужбы США даже пытались его предотвратить.Так кому же хотел угодить Трамп? Ответ очевиден: израильскому лобби в США, еврейским финансовым воротилам. И, естественно, правительству Израиля, хотя это в последнюю очередь.Можно констатировать, что заявление вряд ли было рассчитано на повышение личного рейтинга – Трамп больше потерял, причем не только в США, но и в других странах, прежде всего в арабских, с которыми совсем недавно старательно налаживал отношения, как с той же Саудовской Аравией. Да и у турецкого руководства появились дополнительные поводы продолжить дрейф в сторону РФ.Репутационные потери Трампа слабо компенсируются ростом его рейтинга в произраильских кругах. Чтобы понять поступок президента, придется обратиться к анализу особенностей высшей американской и транснациональной элит. Сегодня можно констатировать, что именно этим слоям удается оказывать действенное влияние на непокорного главу государства. Они определяют приоритеты американской геополитики, а также основные принципы и методы ее реализации.В этой части американской элиты можно выделить две основные группировки. Первая из них состоит из сторонников глобальной концепции господства англосаксонской расы, точнее, ее элиты. Это модель однополярного мира, в котором предполагается существование единственной полноценной государственной системы с осью Лондон – Вашингтон, составляющей хребет западной цивилизации. Основа этой части элиты представлена связанными с США как государством транснациональными банковскими и промышленными структурами.Для США эта модель означает:1. В военном отношении – удержание абсолютного военного превосходства над остальным миром, главным образом за счет недостижимого для других стран уровня технологий, поддержание контроля над вооруженными силами, в первую очередь стран Европы, входящих в НАТО.2. В экономическом плане – обеспечение контроля над основными планетарными сырьевыми ресурсами и коммуникациями, укрепление доллара как единственной мировой резервной валюты, сохранение доминирующего положения США в мировой системе хозяйства.3. В духовной сфере – идеологическое доминирование любыми способами, включая военные, сохранение научного и технологического преимущества.Вторая группировка представлена сторонниками глобальной концепции мондиального, то есть единого мира. В отличие от монополярной модели эта предполагает в конечном итоге ликвидацию всех государств, включая США, в пользу единого, в котором будет господствовать транснациональная элита, а все остальное человечество, разделенное по степени близости к ней, ее обслуживать. Эта концепция имеет мистическую основу, восходящую к ветхозаветным временам. Она утверждает неизбежность господства талмудической элиты под руководством нового мессии (машиаха). Эта часть высшего эшелона политической элиты США представлена доминирующими в мире транснациональными банковскими структурами, в существенно меньшей мере связанных с американской государственностью и господством доллара.Но на этапе создания условий для формирования единого мирового правительства основным инструментом реализации геополитики этой группы являются США. Поэтому сегодня обе группировки пока еще преследуют сходные цели – сохранить американскую мощь и влияние. Однако уже есть признаки того, что сторонники мондиализма начинают переориентироваться на другие центры силы, в частности на Китай. В значительной степени это связано с явной неспособностью США обеспечить глобальное господство, а соответственно и решить задачу установления власти мирового правительства. И это очень тревожит строителей монополярной модели. По всей видимости, полный и окончательный провал геополитической операции «арабская весна», а особенно вытеснение США из Сирии с лишением их возможности сохранить в этом регионе надежно контролируемый плацдарм, заставило экстренно искать выход. Ведь что получилось? Создать марионеточное курдское государство из части территории Ирака и Сирии не удалось – против резко выступили Ирак и Турция. Ирак в случае такого шага окончательно сблизился бы с Ираном, стал бы его надежным союзником. Турция могла выйти из НАТО, тем самым оголив его южный фланг и поставив под угрозу само существование блока, а вместе с ним и американского военно-политического контроля над Европой. А это – прощай надежды на мировое доминирование и англосаксов, и транснационалов. В Сирии же – уже очевидно – американцам придется сворачивать свои незаконные базы. Тем более они теряют всякий смысл: что делать военспецам США в изолированных пустынных анклавах? Фактически у Соединенных Штатов в регионе Ближнего и Среднего Востока не остается ни одного надежно контролируемого ими государства, не говоря уже о марионеточных. Все здешние правительства ведут свою, причем явно многовекторную политику, ориентируясь сразу на несколько мировых центров силы. «У нас нет постоянных друзей, есть постоянные интересы». Эту истину бывшие верные союзники англосаксов усвоили не хуже своих учителей.В зоне Тихого океана на фоне мощной китайской экспансии утер нос американской элите и лично Трампу юный Ким Чен Ын. КНДР, создав МБР «Хвасон-14» и особенно «Хвасон-15», поставила перед угрозой ядерного возмездия всю территорию США. Что остается Штатам?Тут надо вспомнить, что важным фактором, определяющим неудачи американской геополитики, является выраженное общее снижение интеллектуального потенциала действующей элиты. Достаточно сопоставить такие глыбы, как Киссинджер или Бжезинский, с недавним госсекретарем США Керри и его помощницей Нуланд или нынешнего представителя США в ООН Никки Хейли с ее предшественниками 60–80-х годов. Общая интеллектуальная деградация американской элиты резко усугубляется дефицитом времени. В итоге могут быть приняты только относительно простые решения, не требующие ни больших умственных усилий, ни значительного организационного и ресурсного потенциала. Выбор также ограничен – из имеющихся апробированных стратегий поведения. Остается единственный инструмент «мягкой силы» – создание хаоса в надежде, что, сформировав нестабильность в регионе, удастся повторить «арабскую весну» в новой версии. В такой вариант заявление о признании Иерусалима столицей Израиля вполне вписывается как первый шаг на пути развязывания если не большой войны, то уж точно серьезных потрясений. В которые США постараются войти как «миротворец» с надеждой восстановить влияние. Можно признать это весомым основанием для экстравагантного заявления Трампа.Однако есть еще одно предположение. Упомянутая выше деградация интеллектуального потенциала порождает все более выраженное мессианство, уверенность, что именно она, мировая элита, должна и способна определять новый глобальный порядок. Философская основа таких взглядов – все те же мистические положения, порой почерпнутые из весьма далекого прошлого и не имеющие ничего общего с реалиями. В частности, ключевым сакральным событием, определяющим всеобщую и незыблемую власть элит, является явление мессии, по-еврейски – машиаха, который должен воссесть на престоле в восстановленном храме Соломона на сохранившемся с 77 года нашей эры фундаменте. Сегодня на этом месте возвышается величайшая святыня ислама – мечеть Аль-Акса. Разделенность Иерусалима и категорическое несогласие палестинских властей с ее переносом не позволяют реализовать сакральный акт, обеспечивающий мистические основы глобального господства.Напомним, что ключевым элементом любой власти является ее духовный компонент, без которого она неустойчива, если вообще может быть реализована. И он должен иметь конкретное материальное воплощение. Причем значение последнего возрастает обратно пропорционально силе собственно духовных основ: чем они меньше, тем величественнее требуется храмина.Признав Иерусалим столицей Израиля и подтолкнув израильтян на перенос в этот город всех учреждений с изгнанием из него палестинского населения, мировые элиты провоцируют масштабные протесты, которые при участии боевиков запрещенного в России ИГ и других подобных организаций перейдут в фазу внутреннего вооруженного конфликта. При этом вполне возможно, что именно исламисты пойдут на взрыв мечети Аль-Акса – для этого у них не существует моральных и иных тормозов, особенно после того, как потренировались в Сирии, в том числе и на мечетях, столь же древних, как иерусалимская. Далее мощная израильская армия и спецслужбы подавляют вооруженный мятеж, а площадка под храм Соломона готова. Автор: Сивков Константин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 224 Источник Похожие новости Прощай, Гаагское судилище! Газовая гангрена Украины Настолько ли всё плохо вокруг? Некоторые итоги года

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