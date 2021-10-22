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Хозяин "Черкизона" получил убежище: Экстрадиция в Россию под вопросом

22 октября 2021, 22:00  •  82 • Политика
Адвокат Тельмана Исмаилова сообщил СМИ, что бизнесмен получил убежище в Черногории. В России хозяина "Черкизона" разыскивают по делу о заказных убийствах и торговле оружием.
Разыскиваемый за организацию убийств и незаконный оборот оружия глава Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище за границей. Его приютила у себя Черногория, рассказал адвокат бизнесмена.
В России хозяину "Черкизона" предъявлены обвинения в организации убийства двоих человек и незаконном обороте оружия. Также Тельмана Исмаилова подозревают в причастности к похищению певца Авраама Руссо.
Напомним, что ранее Исмаилов был задержан в черногорской Подгорице. Ордер выдала Россия, а правоохранительные органы Черногории исполнили просьбу, утверждает издание Vijesti. С учётом получения убежища в Черногории экстрадиция бизнесмена в Россию теперь под вопросом.

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