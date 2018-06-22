Хозяин недоволен народом • 233 • Аналитика







Итак, одним из реальных хозяев сегодня у нас выступает господин Сечин. Да, тот самый Игорь Иванович, «серый кардинал», «второй (?) после Путина» и так далее. Чей сын Иван (1989 года рождения) трудится первым заместителем директора департамента совместных проектов на шельфе. Это он 20 января 2015 года, в возрасте 25 лет, был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд».





И я это не к тому, что меня жабища душит из-за медальки. Нет-нет, это я просто хочу подчеркнуть талантливость и образованность Сечиных в целом. И то, что меня совершенно не удивляет наличие во власти таких людей. «Многолетний» труд тоже не удивляет. «Два» как числительное – уже больше одного, то есть много.



Удивляет другое.



Несколько обескураживает даже. Вот почему господин Сечин-старший в перерывах между судами с журналистами, которые почему-то его не любят, делает замечания, после которых начинаешь понимать, что правильно не любят?



Вот намедни собрались в Красноярске акционеры компании «Роснефть». И Игорь Иванович там выступал. Объяснял акционерам (видимо, там не все в курсе) и журналистам, почему бензин растет в цене.



Цитирую Сечина по РБК, РИА «Новости» и «Коммерсанту».



«Причинами роста цен на бензин в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и увеличение затрат на ее переработку».

«Если у вас раньше доллар стоил 30 руб., то теперь — 64. Таким образом, покупательная способность рубля девальвировалась… Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было: он уже существует».



То есть господин Сечин открытым текстом говорит, что видал он этот рубль в гробу. Интересно, если домотаться до слов, а сколько у Сечина стоит доллар? Если у нас он 64, то у него сколько?



Забавно, но русская нефть, переработанная на российском заводе, россиянами, продается россиянам в пересчете на доллар… Очень своеобразно. Ладно, идем дальше.



«Российские компании поставляют нефть, подорожавшую на 25%, как на экспорт, так и на российские НПЗ. Добавьте сюда рост транспортных затрат, энергетики, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно».

Нефтепереработка, по его словам, становится непривлекательной, поскольку вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен на АЗС».



Я правильно понял, что нефть – такая злобная штука, дорожает сама по себе? Без участия человека? Она из космоса падает, и дорожает всем назло. И ничего с этим сделать невозможно. Ни всему совету директоров «Роснефти», ни правительству, ни президенту России.



Нефть сильнее. Понял.



«Меня тоже, как автомобилиста, она (цена) расстраивает, но если государство увеличивает акцизы на бензин, то при чем тут компании?» — заявил глава «Роснефти», отвечая на вопрос одного из акционеров.



Можно, я тоже так расстроюсь? За 1% от зарплаты Сечина? Да я не то что расстроюсь, рыдать от огорчения буду! Чтобы рыдатор мой в клочья порвало от вселенской печали!



Но увы, рыдатор останется целым, а посему начинаем думать.



Не станем повторять уже изуродованное от побоев выражение про наши цены на бензин. Им реально весь мировой рынок по барабану, они только вверх умеют.



И в этот раз все было точно по канонам. Цены рванули вверх, остановить их было нечем, доллар там не сильно дорожал, равно как и нефть. Просто нужны были деньги.



Видимо, господа хозяева поиздержались. Мосты, стадионы, дороги, олимпиады, чемпионаты… Все стоит денег. Вот, видимо, денег настолько не хватает, что Сечин и остальные просто в панике. На зарплату еле-еле наскребают. А тут еще и мундюкаль, или как его там… Спасение экономики — в разграблении казны



Кстати, деятели из Независимого топливного союза (НТС) 9 июня предупредили, что до конца года стоимость литра бензина может составить 100 руб. Не знаю, на чем основано это вангование, но о том, что он до 30 рублей не упадет, как бы ни падала нефть, можно и не гадать.



Вице-премьер Дмитрий Козак в ответ назвал прогноз НТС «апокалиптическим». «Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо», — заявил он.



Аха-ха… Интересно, каких? Белый флаг капитуляции уже выкинули. Новогодний подарок от правительства (увеличенный акциз на дороги) уже передарен нефтяным магнатам. Все, дороги будет улучшать не на что.



Рост будет – вот о чем Козак сказал. Резкого не допустят, а не резкий – нате вам, дорогие россияне.



У правительства нет ничего, кроме надутых щек. Потому Матвиенко так истерит на тему того, что пенсионную реформу надо СРОЧНО осуществлять! И никаких торгов быть не может!



Все просто. Хозяевам надо больше денег. И опричники эти деньги просто должны вышибить из холопов любой ценой.



При этом хозяева не обязаны заморачиваться и что-то там доказывать. Можно вообще нести лютую чушь, как вот господин Сечин делает. Ничего страшного, это же он не «Форбсу» интервью дает, правильно?



Когда за каждую секунду народ России платит золотом Сечину, какая разница, чем эту секунду занять? Денежка-то капает… Ручейком… Ангарой… Енисеем.



Вся наша проблема: у россиян слишком много денег. И слишком мало они пашут.



У нас на сайте есть один читатель, Максим. Так вот, он тоже приверженец этой гипотезы: мол, мы все слишком мало работаем. Надо больше! Надо как минимум две работы иметь, и все тогда будем в шоколаде! И плевать нам будет на рост цен и всё остальное.



Да, мнение чем-то похожее на идеал для Сечиных и Матвиенко. Толпы рабов, пашущие по 10-12 часов в день за пайку. Не имеющие ничего, потому что им и не надо ничего иметь. Им надо работать. На благо. Американский охотник нетрадиционной ориентации и классический русский медведь



Наверное, хозяев должно расстраивать нынешнее положение дел. Ну не надо россиянам жить по-человечески! Как в Европах. Лишнее это! Лучше тогда потратить пару-тройку миллиардов денег (отнятых у россиян) на создание образа этих Европ как мест, куда лучше не соваться и куда лучше не смотреть.



Там все повально хотят захватить Россию, качать нашу нефть и трескать нашу икру. С водкой. А это неправильно. Качать нефть, трескать икру с водкой должен Сечин. Но он в принципе это и делает, так что в этом плане всё нормально.



Европейские цены на бензин, европейские цены на ЖКХ и еду, украинские зарплаты и здравоохранение с образованием.



А почему нет? На Украине выживают же как-то? Чем мы лучше? С места в карьер: речь пойдет не о Путине. Речь пойдет об одном из реальных хозяев нашей многострадальной страны. О его моральных переживаниях. А Путина в этом вопросе (пожалуй) трогать нечего: он здесь ничего не решает (как бы).Итак, одним из реальных хозяев сегодня у нас выступает господин Сечин. Да, тот самый Игорь Иванович, «серый кардинал», «второй (?) после Путина» и так далее. Чей сын Иван (1989 года рождения) трудится первым заместителем директора департамента совместных проектов на шельфе. Это он 20 января 2015 года, в возрасте 25 лет, был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд».И я это не к тому, что меня жабища душит из-за медальки. Нет-нет, это я просто хочу подчеркнуть талантливость и образованность Сечиных в целом. И то, что меня совершенно не удивляет наличие во власти таких людей. «Многолетний» труд тоже не удивляет. «Два» как числительное – уже больше одного, то есть много.Удивляет другое.Несколько обескураживает даже. Вот почему господин Сечин-старший в перерывах между судами с журналистами, которые почему-то его не любят, делает замечания, после которых начинаешь понимать, что правильно не любят?Вот намедни собрались в Красноярске акционеры компании «Роснефть». И Игорь Иванович там выступал. Объяснял акционерам (видимо, там не все в курсе) и журналистам, почему бензин растет в цене.Цитирую Сечина по РБК, РИА «Новости» и «Коммерсанту».То есть господин Сечин открытым текстом говорит, что видал он этот рубль в гробу. Интересно, если домотаться до слов, а сколько у Сечина стоит доллар? Если у нас он 64, то у него сколько?Забавно, но русская нефть, переработанная на российском заводе, россиянами, продается россиянам в пересчете на доллар… Очень своеобразно. Ладно, идем дальше.Я правильно понял, что нефть – такая злобная штука, дорожает сама по себе? Без участия человека? Она из космоса падает, и дорожает всем назло. И ничего с этим сделать невозможно. Ни всему совету директоров «Роснефти», ни правительству, ни президенту России.Нефть сильнее. Понял.Можно, я тоже так расстроюсь? За 1% от зарплаты Сечина? Да я не то что расстроюсь, рыдать от огорчения буду! Чтобы рыдатор мой в клочья порвало от вселенской печали!Но увы, рыдатор останется целым, а посему начинаем думать.Не станем повторять уже изуродованное от побоев выражение про наши цены на бензин. Им реально весь мировой рынок по барабану, они только вверх умеют.И в этот раз все было точно по канонам. Цены рванули вверх, остановить их было нечем, доллар там не сильно дорожал, равно как и нефть. Просто нужны были деньги.Видимо, господа хозяева поиздержались. Мосты, стадионы, дороги, олимпиады, чемпионаты… Все стоит денег. Вот, видимо, денег настолько не хватает, что Сечин и остальные просто в панике. На зарплату еле-еле наскребают. А тут еще и мундюкаль, или как его там…Кстати, деятели из Независимого топливного союза (НТС) 9 июня предупредили, что до конца года стоимость литра бензина может составить 100 руб. Не знаю, на чем основано это вангование, но о том, что он до 30 рублей не упадет, как бы ни падала нефть, можно и не гадать.Вице-премьер Дмитрий Козак в ответ назвал прогноз НТС «апокалиптическим». «Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо», — заявил он.Аха-ха… Интересно, каких? Белый флаг капитуляции уже выкинули. Новогодний подарок от правительства (увеличенный акциз на дороги) уже передарен нефтяным магнатам. Все, дороги будет улучшать не на что.Рост будет – вот о чем Козак сказал. Резкого не допустят, а не резкий – нате вам, дорогие россияне.У правительства нет ничего, кроме надутых щек. Потому Матвиенко так истерит на тему того, что пенсионную реформу надо СРОЧНО осуществлять! И никаких торгов быть не может!Все просто. Хозяевам надо больше денег. И опричники эти деньги просто должны вышибить из холопов любой ценой.При этом хозяева не обязаны заморачиваться и что-то там доказывать. Можно вообще нести лютую чушь, как вот господин Сечин делает. Ничего страшного, это же он не «Форбсу» интервью дает, правильно?Когда за каждую секунду народ России платит золотом Сечину, какая разница, чем эту секунду занять? Денежка-то капает… Ручейком… Ангарой… Енисеем.Вся наша проблема: у россиян слишком много денег. И слишком мало они пашут.У нас на сайте есть один читатель, Максим. Так вот, он тоже приверженец этой гипотезы: мол, мы все слишком мало работаем. Надо больше! Надо как минимум две работы иметь, и все тогда будем в шоколаде! И плевать нам будет на рост цен и всё остальное.Да, мнение чем-то похожее на идеал для Сечиных и Матвиенко. Толпы рабов, пашущие по 10-12 часов в день за пайку. Не имеющие ничего, потому что им и не надо ничего иметь. Им надо работать. На благо.Наверное, хозяев должно расстраивать нынешнее положение дел. Ну не надо россиянам жить по-человечески! Как в Европах. Лишнее это! Лучше тогда потратить пару-тройку миллиардов денег (отнятых у россиян) на создание образа этих Европ как мест, куда лучше не соваться и куда лучше не смотреть.Там все повально хотят захватить Россию, качать нашу нефть и трескать нашу икру. С водкой. А это неправильно. Качать нефть, трескать икру с водкой должен Сечин. Но он в принципе это и делает, так что в этом плане всё нормально.Европейские цены на бензин, европейские цены на ЖКХ и еду, украинские зарплаты и здравоохранение с образованием.А почему нет? На Украине выживают же как-то? Чем мы лучше? Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 233 Источник Похожие новости Наш флот. Затянем потуже ремешки? Спасение экономики — в разграблении казны «Пулемёт выкопаю, всех порву!» Как правильно воспринимать Путина

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