Хозяин дал добро на бойню • 28 • Украина



Зеленский дождался телефонного разговора с Байденом



Минувшим вечером украинский президент все-таки дождался звонка хозяина. И, как выяснилось, до разговора с Владимиром Зеленским глава США снизошел неспроста. И дело не в том, что Джо Байден дал очередные ценные указания, и без него достаточно персонажей, которые озвучивают волю Вашингтона. К тому же ничего нового он не сказал: о том, что США серьезно собираются реформировать Украину и поддерживать плечом к плечу в развитии демократии, и так было известно. Зато американский гарант взбодрил украинского коллегу, сподвигая его к активным действиям на Донбассе, направленным, прежде всего, против мирного населения региона.



Облекалась директива традиционно в пышные лозунги. Вашингтон продолжит поддерживать Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму», повторил реплику, которая уже не раз звучала из уст американских политиков, Байден. Он также заявил, что США будут способствовать сохранению «суверенитета и территориальной целостности Украины». Примечательно, что по версии пресс-службы американского правительства, беседа была крайне деловой и практичной. Однако на Украине долгожданный разговор вызвал бурю умиления и слезы восторга. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала его «потрясающим». И в Киеве буквально поняли его, как пуск сигнальной ракеты, по крайней мере, для показательной провокации.



Как сообщил ЛуганскИнформЦентр, вчера ВСУ впервые с конца июля применили артиллерию при обстреле территории ЛНР, населенных пунктов Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое и Голубовское. Огонь велся из 122-мм артиллерийских орудий, 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Из-за очередных атак украинских боевиков людям пришлось прятаться в подвалах. При этом, со слов жителей обстреливаемых районов, вооруженные силы ЛНР не отвечают украинским силовикам ударами на удары.



Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия на Донбассе. Вчера также в ДНР обвинили Украину в 24 аналогичных случаях. Однако западные наблюдатели традиционно не реагируют на преступные действия киевских боевиков, обвиняя в агрессии Россию и Народные Республики. И, как было сказано выше, параллельно кураторы раздают щедрые обещания поддержки украинскому режиму. Вот только за всеми этими дежурными лозунгами нет никакой информации о действительно конкретной помощи. Вашингтон следует любимому принципу загребать жар чужими руками, не собираясь тратить более-менее приличные ресурсы на поддержку украинских исполнителей. Неслучайно, на днях представитель Пентагона Джон Кирби, подтверждая «приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии», тут же напомнил, что Вашингтон с 2015 года выделили Украине более $2 млрд на помощь в сфере безопасности. То есть Киеву было четко указано на то, что помощь уже получена, и рассчитывать на дополнительные преференции тому не стоит, а пора бесплатно отрабатывать волю хозяина.



Что характерно, такая же карта была разыграна в 2008 году с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Его также поддерживали в телефонных разговорах. Накануне авантюры в Южной Осетии его заверяла в поддержке Вашингтона глава американского Госдепа Кондолиза Райс. В результате Саакашвили пошел на Цхинвали. К чему привела грузинская храбрость и где сейчас сам Саакашвили – хорошо известно. И сегодня ситуация повторяется.



В то же время, несмотря на наступившую эйфорию после звонка хозяина, на Банковой прекрасно понимают, что задача успешно атаковать Донбасс утопична. Поэтому подготовка к наступлению идет полным ходом, но с осознанием неизбежного провала. Однако именно этот провал и немаловажен для заокеанского обкома, что также осознают в Киеве. После того, как доблестная украинская рать получит по полной программе, у западного демократического воинства появится еще более веский повод для очередного крестового похода против Москвы. И цель его вполне очевидна – свернуть строительство «Северного потока-2», который так мешает американцам накормить строптивую Европу своим дорогим сжижено-природным газом. То есть после эскалации конфликта на Донбассе произойдет сублимация интересов, и раздражающий проект может быть вновь приостановлен. Естественно, что в США в расчет не принимаются катастрофичные последствия, которые ожидают Украину в случае наступления. Это государство давно является расходным материалом для кураторов.



Зато в ЕС, несмотря на то, что градус русофобии зашкаливает, все-таки признают опасность заокеанских аппетитов. Неслучайно в недавней беседе, которая состоялась между президентами России и Франции Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, была подтверждена «безальтернативность минского «Комплекса мер» 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в стране». Зеленского, как известно, на разговор не позвали, понимая бесполезность присутствия этого зависимого от воли Вашингтона персонажа.

Минувшим вечером украинский президент все-таки дождался звонка хозяина. И, как выяснилось, до разговора с Владимиром Зеленским глава США снизошел неспроста. И дело не в том, что Джо Байден дал очередные ценные указания, и без него достаточно персонажей, которые озвучивают волю Вашингтона. К тому же ничего нового он не сказал: о том, что США серьезно собираются реформировать Украину и поддерживать плечом к плечу в развитии демократии, и так было известно. Зато американский гарант взбодрил украинского коллегу, сподвигая его к активным действиям на Донбассе, направленным, прежде всего, против мирного населения региона.Облекалась директива традиционно в пышные лозунги. Вашингтон продолжит поддерживать Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму», повторил реплику, которая уже не раз звучала из уст американских политиков, Байден. Он также заявил, что США будут способствовать сохранению «суверенитета и территориальной целостности Украины». Примечательно, что по версии пресс-службы американского правительства, беседа была крайне деловой и практичной. Однако на Украине долгожданный разговор вызвал бурю умиления и слезы восторга. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала его «потрясающим». И в Киеве буквально поняли его, как пуск сигнальной ракеты, по крайней мере, для показательной провокации.Как сообщил ЛуганскИнформЦентр, вчера ВСУ впервые с конца июля применили артиллерию при обстреле территории ЛНР, населенных пунктов Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое и Голубовское. Огонь велся из 122-мм артиллерийских орудий, 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Из-за очередных атак украинских боевиков людям пришлось прятаться в подвалах. При этом, со слов жителей обстреливаемых районов, вооруженные силы ЛНР не отвечают украинским силовикам ударами на удары.Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия на Донбассе. Вчера также в ДНР обвинили Украину в 24 аналогичных случаях. Однако западные наблюдатели традиционно не реагируют на преступные действия киевских боевиков, обвиняя в агрессии Россию и Народные Республики. И, как было сказано выше, параллельно кураторы раздают щедрые обещания поддержки украинскому режиму. Вот только за всеми этими дежурными лозунгами нет никакой информации о действительно конкретной помощи. Вашингтон следует любимому принципу загребать жар чужими руками, не собираясь тратить более-менее приличные ресурсы на поддержку украинских исполнителей. Неслучайно, на днях представитель Пентагона Джон Кирби, подтверждая «приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии», тут же напомнил, что Вашингтон с 2015 года выделили Украине более $2 млрд на помощь в сфере безопасности. То есть Киеву было четко указано на то, что помощь уже получена, и рассчитывать на дополнительные преференции тому не стоит, а пора бесплатно отрабатывать волю хозяина.Что характерно, такая же карта была разыграна в 2008 году с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Его также поддерживали в телефонных разговорах. Накануне авантюры в Южной Осетии его заверяла в поддержке Вашингтона глава американского Госдепа Кондолиза Райс. В результате Саакашвили пошел на Цхинвали. К чему привела грузинская храбрость и где сейчас сам Саакашвили – хорошо известно. И сегодня ситуация повторяется.В то же время, несмотря на наступившую эйфорию после звонка хозяина, на Банковой прекрасно понимают, что задача успешно атаковать Донбасс утопична. Поэтому подготовка к наступлению идет полным ходом, но с осознанием неизбежного провала. Однако именно этот провал и немаловажен для заокеанского обкома, что также осознают в Киеве. После того, как доблестная украинская рать получит по полной программе, у западного демократического воинства появится еще более веский повод для очередного крестового похода против Москвы. И цель его вполне очевидна – свернуть строительство «Северного потока-2», который так мешает американцам накормить строптивую Европу своим дорогим сжижено-природным газом. То есть после эскалации конфликта на Донбассе произойдет сублимация интересов, и раздражающий проект может быть вновь приостановлен. Естественно, что в США в расчет не принимаются катастрофичные последствия, которые ожидают Украину в случае наступления. Это государство давно является расходным материалом для кураторов.Зато в ЕС, несмотря на то, что градус русофобии зашкаливает, все-таки признают опасность заокеанских аппетитов. Неслучайно в недавней беседе, которая состоялась между президентами России и Франции Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, была подтверждена «безальтернативность минского «Комплекса мер» 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в стране». Зеленского, как известно, на разговор не позвали, понимая бесполезность присутствия этого зависимого от воли Вашингтона персонажа. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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