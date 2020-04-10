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Хозяева денег готовы поменять правила игры

10 апреля 2020, 01:35  •  20 • Война
Вирус и страх перед инфекцией ведут к изменениям миропорядка
Распространение вирусной инфекции COVID-19 внесло и продолжает вносить серьёзные поправки в международные отношения. Уже много говорят о «благотворной роли» кризисов – мол, МВФ создавался во время Второй мировой войны, «Группа семи» (G7) появилась после нефтяного шока 1973 года. Есть основания думать, что и текущий вирусно-экономический кризис приведёт к появлению новой геополитической (и геоэкономической) конфигурации.
Проповедники глобализма заговорили о том, что по всему миру начинается новая волна национализаций и автократии воспользуются случаем, чтобы укрепить свою власть. В США уже распространяются прогнозы, согласно которым наступающий вместе с распространением вируса экономический кризис будет ещё хуже предыдущего и увеличит уровень безработицы в стране до 20%.
Бывший помощник госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл в соавторстве с директором Инициативы по китайской стратегии Института Брукингса Руш Доши в публикации от 18 марта 2020 г. пишут, что хотя сейчас геополитические последствия пандемии следует рассматривать как второстепенные по отношению к вопросам здоровья и безопасности, но в долгосрочной перспективе они могут оказаться не менее важными.
Распространение вирусной инфекции Кэмпбелл и Руш Доши сравнивают с Суэцким кризисом, отмечая, что если Китай действовал в новой обстановке быстро, помогая при этом другим странам, то о Соединённых Штатах такого не скажешь. На начало марта 2020 г., по официальным данным, в США в наличии был только один процент необходимого для страны количества медицинских масок. Что касается систем вентиляции легких, их было лишь 10% от того количества, которое может оказаться необходимым. При этом 95% антибиотиков на рынке США – китайского происхождения. Всего же в США 80% базовых компонентов для лекарств поступают из Китая и Индии. По уровню смертности от коронавируса США занимают первое место в мире, опережая Италию и Испанию, тогда как у Китая и Ирана, то есть стран, где произошли наиболее сильные вспышки эпидемии, соответствующий показатель ниже.
Италия оказалась не готовой к подобному развитию событий. Ещё более она была не готова к тому, что Брюссель (Европейский союз) откажет ей в помощи. Итальянские политики, не только из числа евроскептиков, заговорили о возможности Italexit – выходе Италии из ЕС вслед за Великобританией…
Распространение вирусной инфекции показало уязвимость и такой военно-политической системы, как НАТО: выяснилось, что страны-члены альянса не в состоянии коллективно решить проблему борьбы с распространением вируса.
Показательна публикация, появившаяся на сайте Совета по международным отношениям, в которой даётся оценка действиям США после того, как ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. Автор этой статьи пишет: «Поскольку политики во всем мире пытаются бороться с новым коронавирусом и его последствиями, им придется столкнуться с тем, что мировая экономика работает не так, как они думали. Глобализация требует все возрастающей специализации рабочей силы в разных странах, это модель, которая создает исключительную эффективность, но также и чрезвычайную уязвимость… Поставщики из одного источника или региона мира, которые специализируются на одном конкретном продукте, могут создать неожиданную хрупкость в моменты кризиса, что приведет к разрушению цепочек поставок. В ближайшие месяцы будет выявлено еще много этих уязвимостей. Результатом может стать сдвиг в мировой политике. С учетом здоровья и безопасности своих граждан те или иные страны могут заблокировать экспорт или установить контроль над критически важными поставками, даже если это наносит ущерб их союзникам и соседям. Такое отступление от глобализации сделало бы щедрость ещё более мощным инструментом влияния для государств, которые могут себе это позволить. До сих пор Соединенные Штаты не были лидером в глобальном ответе на новый коронавирус, уступив значимую часть этой роли Китаю. Пандемия меняет геополитику глобализации, но Соединенные Штаты не адаптируются. Вместо этого они болеют и прячутся под одеялом».
Джозеф Най-младший, влиятельный американский политолог, разрабатывающий, в частности, теорию комплексной взаимозависимости государств, соглашается с выводом о дисфункциях американской системы власти: «Конкуренция и подход «Америка прежде всего» недостаточны для защиты Соединенных Штатов. Тесное сотрудничество как с союзниками, так и с противниками также имеет важное значение для безопасности США... Каждая страна ставит свои интересы на первое место, но важный вопрос заключается в том, насколько широко или узко она определяет эти интересы... Новая угроза безопасности Америки исходит не только от транснациональных сил, таких как COVID-19 и изменение климата, но и от внутренней неспособности американцев приспособить свое отношение к этому новому миру. COVID-19 преподаёт нам болезненный урок».
Эти размышления, появившиеся одновременно с тем, как страх перед коронавирусом достиг достаточно высокой точки, имеют отношение и к раскладу сил в Америке перед выборами в ноябре. Расклад может поменяться, но как, ещё неясно
А Джозеф Най подаёт сигнал: американский истеблишмент (хозяева денег) готов пересмотреть правила игры под названием «Глобализация». Однако не отменить саму игру.
Фото: REUTERS/Yuya Shino
Леонид САВИН

Фонд Стратегической Культуры

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