«Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект «Украина»: Путин объяснил нападки на «Северный поток — 2»

Россию пытаются заставить платить за геополитический проект на Украине. Таким образом Владимир Путин объяснил давление на «Северный поток — 2». В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность, что газопровод будет достроен, несмотря на санкции США. В Берлине также заявляют о неприемлемости ограничений в отношении проекта. Ранее в Белом доме сообщили, что позиция новой администрации относительно СП-2 неизменна — Джо Байден считает реализацию проекта «плохой сделкой».

Давление на газопровод «Северный поток — 2» обусловлено желанием Запада заставить Россию заплатить за свой геополитический проект на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Государственной думы.

«Почему так всё крутится вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект «Украина», вот и всё. На самом деле всё достаточно примитивно, всё просто, мы-то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живём», — сказал Путин.

Президент указал, что «прихлопывание» трёх ведущих телеканалов на Украине и 16 российских СМИ в Латвии — примеры задействования Западом инструментов для достижения своих геополитических целей в отношении РФ.

«Мы должны это иметь в виду. Повторяю ещё раз, ничего здесь необычного нет. Мы, по-моему, давно за этим уже наблюдаем, видим, но последние события просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и справедливость наших оценок», — подчеркнул российский лидер.

kremlin.ru

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция США относительно «Северного потока — 2» после прихода новой администрации не изменилась. По её словам, Джо Байден считает, что этот проект — «плохая сделка», поскольку «разделяет Европу» и «делает уязвимыми» страны континента, в том числе Украину, перед «российскими манипуляциями». Она заметила, что в Вашингтоне следят за ходом строительства газопровода и обсуждают возможность расширения санкций.

«Санкции — это только один из многих важных инструментов для обеспечения энергетической безопасности. Конечно, мы будем делать всё это в координации с нашими союзниками и партнёрами, но наша позиция не изменилась», — сказала она.

Кроме того, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США начали переговоры с ФРГ по «Северному потоку — 2».

В Берлине подтвердили контакты с американской стороной, подчеркнув, что содержание переговоров конфиденциально. По словам заместителя представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, Германия отвергает санкции США в отношении газопровода и продолжит придерживаться этой позиции.

«Мы неоднократно заявляли: мы отвергаем экстерриториальные санкции, которыми угрожают и (которые. — RT) ввели США в связи с реализацией «Северного потока — 2», — отмечает Деммер.

Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, в Москве «сбились со счёту» при оценке антироссийских санкционных мер со стороны США. Дипломат также выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на рестрикции.

«Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше», — цитирует его РИА Новости.

Политолог Владислав Ганжара заметил, что США продолжают предпринимать любые попытки для того, чтобы помешать реализации проекта «Северный поток — 2», поскольку не заинтересованы в энергетической субъектности стран ЕС.

«США будут использовать все инструменты давления, которые у них только есть. Сейчас США, несмотря на все их действия и попытки давления, не могут повлиять ни на Германию, ни на Россию», — пояснил собеседник RT.

Он также указал на неспособность украинской стороны обеспечить энергетическую безопасность.

«То, что Запад сделал с Украиной, привело к тому, что сегодня Киев не может обеспечивать ни интересы с точки зрения транзита и продажи со стороны России на Запад, ни энергетическую безопасность европейских стран», — пояснил Ганжара.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии.

Как сообщил 14 февраля вице-премьер РФ Александр Новак, на данный момент строительство СП-2 завершено более чем на 95%. Компания — оператор газопровода Nord Stream 2 AG и российская корпорация «Газпром» рассчитывают, что «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию в 2021 году.