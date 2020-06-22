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Хотят заполучить ядерное оружие: Нетаньяху "раскусил" Иран
22 июня 2020, 00:00 • 67 • Политика
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран якобы вводит международное сообщество в заблуждение.
Он полагает, что в Тегеране обманывают международное сообщество, чтобы заполучить в распоряжение ядерное оружие. Как отметил Нетаньяху на заседании правительства, в МАГАТЭ уже осознали стратегию иранской стороны.
По его словам, такие выводы напрашиваются после получения определённой информации от Международного агентства по атомной энергии.
Политик добавил, что в международных организациях стали понимать наконец-то, что "Израиль заявлял уже годы".
Отметим, что два дня назад Советом управляющих МАГАТЭ был принят проект резолюции "евротройки", в которую входят Великобритания, Германия и Франция, которым Иран обязуют предоставить доступ к своим объектам. Речь идёт о двух объектах, где, по мнению внешних наблюдателей, может храниться незаявленный ядерный материал.
Отметим, что Россия и Китай выступили против данной резолюции, ещё семь стран воздержалось от принятия данного решения. Однако 25 из 35 стран совета выступили за выполнение резолюции.
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