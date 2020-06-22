Хотят заполучить ядерное оружие: Нетаньяху "раскусил" Иран

Он полагает, что в Тегеране обманывают международное сообщество, чтобы заполучить в распоряжение ядерное оружие. Как отметил Нетаньяху на заседании правительства, в МАГАТЭ уже осознали стратегию иранской стороны.

По его словам, такие выводы напрашиваются после получения определённой информации от Международного агентства по атомной энергии.

Политик добавил, что в международных организациях стали понимать наконец-то, что "Израиль заявлял уже годы".

Отметим, что два дня назад Советом управляющих МАГАТЭ был принят проект резолюции "евротройки", в которую входят Великобритания, Германия и Франция, которым Иран обязуют предоставить доступ к своим объектам. Речь идёт о двух объектах, где, по мнению внешних наблюдателей, может храниться незаявленный ядерный материал.

Отметим, что Россия и Китай выступили против данной резолюции, ещё семь стран воздержалось от принятия данного решения. Однако 25 из 35 стран совета выступили за выполнение резолюции.